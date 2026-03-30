Gary Lineker menyebutkan tim-tim favoritnya untuk menjuarai Piala Dunia — dan bukan Inggris

Dalam podcast The Rest is Football, Lineker menganalisis para pesaing utama dan menyatakan bahwa Inggris masih harus mengejar ketertinggalan. Ia menyebut kemampuan Spanyol dalam mendominasi turnamen sebagai faktor penentu dalam prediksinya.

Pemenang Sepatu Emas 1986 itu menjelaskan: "Piala Dunia semakin dekat. Saya tahu Spanyol sebenarnya adalah favorit para bandar taruhan, diikuti oleh Inggris, Prancis, Argentina, dan Brasil. Saya pikir mereka adalah lima besar.

"Prancis punya skuad yang luar biasa, bukan? Mereka punya skuad yang hebat, tapi saya akan memilih Spanyol. Saya pikir mereka bisa mengulangi apa yang mereka lakukan sekitar satu dekade lalu dan memenangkan turnamen berturut-turut. Maksud saya, Spanyol punya pemain-pemain hebat.

"Saya pikir Spanyol harus menjadi tim yang harus dikalahkan. Tentu saja, kita semua ingin Inggris menang. Portugal juga bisa menjadi taruhan luar yang layak. Mereka harus mengendalikan narasi seputar [Cristiano] Ronaldo dan mengatur menit bermainnya, serta melihat apakah dia menerimanya. Itu akan penting bagi mereka. Tapi mereka punya pemain-pemain hebat.

"Saya pikir Portugal adalah pilihan yang bagus. Jangan abaikan Argentina dan bahkan Brasil. Tapi saya memilih Spanyol. Inggris pasti salah satu favorit, tapi menurut saya Spanyol harus menjadi favorit di depan kami, secara pribadi saya juga pikir Prancis.

"Menurut saya, dalam turnamen-turnamen terakhir, tim Inggris telah berkembang cukup baik untuk memiliki peluang memenangkan turnamen. Tapi saya tidak ingat ada di antara kita yang benar-benar memprediksi Inggris akan memenangkan turnamen dalam beberapa waktu terakhir."