Gary Lineker menyebutkan tim-tim favoritnya untuk menjuarai Piala Dunia — dan bukan Inggris
Tuchel membawa Inggris ke Piala Dunia
Inggris bersiap bertolak ke Amerika Serikat di bawah arahan manajer peraih gelar Liga Champions, Tuchel, yang ditugaskan untuk mengakhiri puasa gelar selama 60 tahun. Setelah beberapa kali nyaris meraih gelar di bawah asuhan Sir Gareth Southgate, termasuk dua kekalahan di final Kejuaraan Eropa, ekspektasi pun tinggi terhadap skuad yang diperkuat oleh pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Harry Kane, dan Declan Rice. Namun, persaingan di kancah internasional tetap sangat ketat. Spanyol memasuki turnamen ini sebagai juara Eropa bertahan setelah kemenangan mereka di Berlin, sementara Prancis - juara pada 2018 dan finalis pada 2022 - memiliki kualitas pemain yang bisa dibilang paling dalam di dunia sepak bola, sehingga Inggris hanya menjadi bagian dari "lima besar" yang mengejar gelar, bukan favorit utama.
Spanyol adalah tim yang harus dikalahkan
Dalam podcast The Rest is Football, Lineker menganalisis para pesaing utama dan menyatakan bahwa Inggris masih harus mengejar ketertinggalan. Ia menyebut kemampuan Spanyol dalam mendominasi turnamen sebagai faktor penentu dalam prediksinya.
Pemenang Sepatu Emas 1986 itu menjelaskan: "Piala Dunia semakin dekat. Saya tahu Spanyol sebenarnya adalah favorit para bandar taruhan, diikuti oleh Inggris, Prancis, Argentina, dan Brasil. Saya pikir mereka adalah lima besar.
"Prancis punya skuad yang luar biasa, bukan? Mereka punya skuad yang hebat, tapi saya akan memilih Spanyol. Saya pikir mereka bisa mengulangi apa yang mereka lakukan sekitar satu dekade lalu dan memenangkan turnamen berturut-turut. Maksud saya, Spanyol punya pemain-pemain hebat.
"Saya pikir Spanyol harus menjadi tim yang harus dikalahkan. Tentu saja, kita semua ingin Inggris menang. Portugal juga bisa menjadi taruhan luar yang layak. Mereka harus mengendalikan narasi seputar [Cristiano] Ronaldo dan mengatur menit bermainnya, serta melihat apakah dia menerimanya. Itu akan penting bagi mereka. Tapi mereka punya pemain-pemain hebat.
"Saya pikir Portugal adalah pilihan yang bagus. Jangan abaikan Argentina dan bahkan Brasil. Tapi saya memilih Spanyol. Inggris pasti salah satu favorit, tapi menurut saya Spanyol harus menjadi favorit di depan kami, secara pribadi saya juga pikir Prancis.
"Menurut saya, dalam turnamen-turnamen terakhir, tim Inggris telah berkembang cukup baik untuk memiliki peluang memenangkan turnamen. Tapi saya tidak ingat ada di antara kita yang benar-benar memprediksi Inggris akan memenangkan turnamen dalam beberapa waktu terakhir."
Apakah Inggris mampu menghadapi perubahan iklim?
Pembahasan dalam podcast tersebut beralih ke tantangan iklim yang menanti tim-tim di Amerika Utara, dengan pembawa acara Micah Richards turut mendukung Spanyol seperti yang dilakukan Lineker, sekaligus menyoroti dampak fisik dari musim panas di Amerika.
Mantan bek Inggris itu berkata: "Saya akan selalu mendukung Inggris, terutama dengan pemain-pemain yang mereka miliki. Satu-satunya kekhawatiran kecil bagi saya adalah iklimnya. Iklimnya, teman-teman, kalian tahu bagaimana rasanya bermain di cuaca panas seperti itu. Para pemain dari Spanyol, Italia, dan Prancis umumnya bermain dalam cuaca yang lebih baik dan mungkin lebih siap menghadapi cuaca panas. Jika saya harus memilih satu, saya akan setuju dengan kalian dan memilih Spanyol."
Perjalanan menuju Grup L
Setelah bermain imbang 1-1 dengan Uruguay, tim asuhan Tuchel akan menjalani laga persahabatan terakhir melawan Jepang pada Selasa untuk menentukan susunan skuad sebelum laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni. Dengan laga-laga Grup L lainnya melawan Ghana dan Panama yang akan segera digelar, sang manajer kini berada di bawah tekanan untuk mengubah bakat-bakat unggulan Inggris menjadi awal turnamen yang dominan dan membuktikan status mereka sebagai favorit.