Getty Images Sport
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Fikayo Tomori muncul sebagai target Aston Villa saat Ezri Konsa menuju Arsenal
Villa mengidentifikasi Tomori sebagai pengganti Konsa
Aston Villa telah mengidentifikasi Tomori sebagai opsi penguat lini belakang seiring kepindahan Konsa ke Arsenal yang kian mendekati rampung. Arsenal telah menyepakati biaya transfer yang dilaporkan melebihi €50 juta untuk pemain internasional Inggris itu, dengan tujuan menutup absennya William Saliba dan Jurrien Timber dalam jangka panjang. Karena itu, klub Midlands tersebut sedang bersiap melakukan perombakan signifikan di lini pertahanan saat Emery berupaya menjaga momentum yang dibangun dalam dua musim terakhir.
Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Tomori terbuka untuk pindah ke Villa Park dan lebih memilih opsi itu dibandingkan tujuan potensial lainnya, dengan pembicaraan antara kedua pihak sudah berlangsung. Bek asal Inggris itu awalnya bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman pada Januari 2021 sebelum mempermanenkan kepindahannya pada musim panas tahun yang sama. Sejak tiba di San Siro, Tomori telah menjadi andalan di lini belakang AC Milan, dengan mencatatkan 214 penampilan serta menyumbang tujuh gol dan enam assist.
- Getty Images Sport
Ruben Amorim membuka jalan untuk hengkang dari Milan
Waktu ketertarikan Villa ini bertepatan dengan periode transisi di San Siro. Ruben Amorim mengambil alih AC Milan pada musim panas ini, dengan tujuan mengembalikan kejayaan mantan raksasa Italia itu setelah kampanye mengecewakan yang membuat mereka finis di posisi kelima Serie A dan gagal tampil di Liga Champions. Di bawah visi baru sang manajer asal Portugal, Tomori menjadi salah satu dari beberapa pemain papan atas, bersama gelandang Youssouf Fofana, yang telah diberi tahu bahwa mereka bebas pergi pada bursa transfer saat ini.
Sementara tim asuhan Emery terus mengevaluasi opsi bek lainnya, beberapa hari ke depan diperkirakan akan menjadi penentu dalam negosiasi. Milan bisa meminta biaya di kisaran €10-15 juta untuk bek tersebut, dana yang ingin mereka investasikan kembali untuk mendatangkan bek tengah pengganti. Kesepakatan apa pun untuk Tomori akan mengikuti bursa transfer yang sibuk bagi Villa, yang sebelumnya sudah memperkuat skuad mereka dengan kedatangan Johan Manzambi dari Freiburg, Joao Gomes dari Wolverhampton, Matteo Ruggeri dari Atletico Madrid, dan Zion Suzuki dari Parma.
Pengalaman terbukti di Inggris dan rekam jejak juara
Tomori bukan sosok asing dengan tuntutan sepak bola Inggris, setelah sebelumnya mencatatkan 27 penampilan untuk Chelsea, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist. Perkembangannya di Inggris juga semakin terbentuk lewat masa peminjaman yang berharga di Championship bersama Brighton & Hove Albion, Hull City, dan Derby County sebelum kepindahannya ke luar negeri.
Selama waktunya di Italia, bek tersebut membangun mentalitas juara, membantu AC Milan meraih gelar Serie A pada 2021-22 dan Supercoppa Italiana pada 2024-25. Pengalaman menjuarai itu membuatnya menjadi target menarik bagi Aston Villa, yang ingin melanjutkan keberhasilan musim lalu di Liga Europa dan bersiap menghadapi tantangan sepak bola Liga Champions musim ini.
- AFP
Villa membangun ulang skuad setelah kepergian besar dan kekalahan di Piala Super
Aston Villa bertekad melanjutkan proses pembangunan ulang mereka setelah kepergian beberapa figur kunci pada musim panas ini. Skuad mereka mengalami banyak kepergian besar, yang paling menonjol adalah Youri Tielemans pindah ke Manchester United, Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea, dan Lucas Digne hijrah ke Paris Saint-Germain, yang mendorong Emery untuk membentuk ulang opsinya menjelang kampanye yang menuntut.
Villa mengawali musim mereka dengan kekalahan tipis 2-1 dari Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA. Tim asuhan Emery kini akan berusaha bangkit saat memulai kampanye Premier League mereka dengan lawatan tandang untuk menghadapi Brighton pada hari Minggu.
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