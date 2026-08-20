Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Fikayo Tomori muncul sebagai target Aston Villa saat Ezri Konsa menuju Arsenal

F. Tomori
Aston Villa
E. Konsa
Arsenal
AC Milan
Serie A
Premier League

Unai Emery bergerak cepat untuk membenahi lini pertahanannya saat Aston Villa bersiap menjalani hidup tanpa Ezri Konsa. Bek internasional Inggris itu berada di ambang kepindahan besar ke Arsenal, yang mendorong Villa menjadikan bintang AC Milan Fikayo Tomori sebagai pengganti utama.

  • Villa mengidentifikasi Tomori sebagai pengganti Konsa

    Aston Villa telah mengidentifikasi Tomori sebagai opsi penguat lini belakang seiring kepindahan Konsa ke Arsenal yang kian mendekati rampung. Arsenal telah menyepakati biaya transfer yang dilaporkan melebihi €50 juta untuk pemain internasional Inggris itu, dengan tujuan menutup absennya William Saliba dan Jurrien Timber dalam jangka panjang. Karena itu, klub Midlands tersebut sedang bersiap melakukan perombakan signifikan di lini pertahanan saat Emery berupaya menjaga momentum yang dibangun dalam dua musim terakhir.

    Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Tomori terbuka untuk pindah ke Villa Park dan lebih memilih opsi itu dibandingkan tujuan potensial lainnya, dengan pembicaraan antara kedua pihak sudah berlangsung. Bek asal Inggris itu awalnya bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman pada Januari 2021 sebelum mempermanenkan kepindahannya pada musim panas tahun yang sama. Sejak tiba di San Siro, Tomori telah menjadi andalan di lini belakang AC Milan, dengan mencatatkan 214 penampilan serta menyumbang tujuh gol dan enam assist.

    • Iklan
  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Ruben Amorim membuka jalan untuk hengkang dari Milan

    Waktu ketertarikan Villa ini bertepatan dengan periode transisi di San Siro. Ruben Amorim mengambil alih AC Milan pada musim panas ini, dengan tujuan mengembalikan kejayaan mantan raksasa Italia itu setelah kampanye mengecewakan yang membuat mereka finis di posisi kelima Serie A dan gagal tampil di Liga Champions. Di bawah visi baru sang manajer asal Portugal, Tomori menjadi salah satu dari beberapa pemain papan atas, bersama gelandang Youssouf Fofana, yang telah diberi tahu bahwa mereka bebas pergi pada bursa transfer saat ini.

    Sementara tim asuhan Emery terus mengevaluasi opsi bek lainnya, beberapa hari ke depan diperkirakan akan menjadi penentu dalam negosiasi. Milan bisa meminta biaya di kisaran €10-15 juta untuk bek tersebut, dana yang ingin mereka investasikan kembali untuk mendatangkan bek tengah pengganti. Kesepakatan apa pun untuk Tomori akan mengikuti bursa transfer yang sibuk bagi Villa, yang sebelumnya sudah memperkuat skuad mereka dengan kedatangan Johan Manzambi dari Freiburg, Joao Gomes dari Wolverhampton, Matteo Ruggeri dari Atletico Madrid, dan Zion Suzuki dari Parma.

  • Pengalaman terbukti di Inggris dan rekam jejak juara

    Tomori bukan sosok asing dengan tuntutan sepak bola Inggris, setelah sebelumnya mencatatkan 27 penampilan untuk Chelsea, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist. Perkembangannya di Inggris juga semakin terbentuk lewat masa peminjaman yang berharga di Championship bersama Brighton & Hove Albion, Hull City, dan Derby County sebelum kepindahannya ke luar negeri.

    Selama waktunya di Italia, bek tersebut membangun mentalitas juara, membantu AC Milan meraih gelar Serie A pada 2021-22 dan Supercoppa Italiana pada 2024-25. Pengalaman menjuarai itu membuatnya menjadi target menarik bagi Aston Villa, yang ingin melanjutkan keberhasilan musim lalu di Liga Europa dan bersiap menghadapi tantangan sepak bola Liga Champions musim ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP

    Villa membangun ulang skuad setelah kepergian besar dan kekalahan di Piala Super

    Aston Villa bertekad melanjutkan proses pembangunan ulang mereka setelah kepergian beberapa figur kunci pada musim panas ini. Skuad mereka mengalami banyak kepergian besar, yang paling menonjol adalah Youri Tielemans pindah ke Manchester United, Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea, dan Lucas Digne hijrah ke Paris Saint-Germain, yang mendorong Emery untuk membentuk ulang opsinya menjelang kampanye yang menuntut.

    Villa mengawali musim mereka dengan kekalahan tipis 2-1 dari Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA. Tim asuhan Emery kini akan berusaha bangkit saat memulai kampanye Premier League mereka dengan lawatan tandang untuk menghadapi Brighton pada hari Minggu.