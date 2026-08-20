Aston Villa telah mengidentifikasi Tomori sebagai opsi penguat lini belakang seiring kepindahan Konsa ke Arsenal yang kian mendekati rampung. Arsenal telah menyepakati biaya transfer yang dilaporkan melebihi €50 juta untuk pemain internasional Inggris itu, dengan tujuan menutup absennya William Saliba dan Jurrien Timber dalam jangka panjang. Karena itu, klub Midlands tersebut sedang bersiap melakukan perombakan signifikan di lini pertahanan saat Emery berupaya menjaga momentum yang dibangun dalam dua musim terakhir.

Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Tomori terbuka untuk pindah ke Villa Park dan lebih memilih opsi itu dibandingkan tujuan potensial lainnya, dengan pembicaraan antara kedua pihak sudah berlangsung. Bek asal Inggris itu awalnya bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman pada Januari 2021 sebelum mempermanenkan kepindahannya pada musim panas tahun yang sama. Sejak tiba di San Siro, Tomori telah menjadi andalan di lini belakang AC Milan, dengan mencatatkan 214 penampilan serta menyumbang tujuh gol dan enam assist.