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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Fabian Ruiz bidik kejayaan di UEFA Nations League saat juara dunia Spanyol bersiap menghadapi Inggris

F. Ruiz
Spain
England vs Spain
England
UEFA Nations League A
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Fabian Ruiz memperingatkan para rival Spanyol bahwa juara Eropa dan dunia itu masih belum puas saat mereka bersiap memulai kampanye UEFA Nations League. Baru saja meraih kejayaan bersejarah pada musim panas ini, Spanyol ingin mempertahankan era dominasi mereka, dimulai dengan lawatan akbar ke Wembley.

  • Raksasa-raksasa Eropa kembali beraksi dalam laga kompetitif

    Pertemuan akbar di Wembley menandai laga kompetitif pertama Spanyol sejak mengalahkan Argentina di final Piala Dunia pada Juli. Kemenangan bersejarah itu membuat Spanyol secara bersamaan memegang gelar Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, menggemakan era keemasan mereka antara 2008 dan 2012. Tim tamu datang ke London dengan modal rangkaian luar biasa tak terkalahkan dalam 38 pertandingan di semua kompetisi.

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    Ruiz menyambut tantangan perburuan gelar yang kembali terbuka

    Berbicara kepada harian Spanyol AS, gelandang Paris Saint-Germain Ruiz menegaskan bahwa ruang ganti tidak akan berpuas diri atas pencapaian mereka pada musim panas ini. Menyampaikan pesan Luis de la Fuente dan tantangan untuk mempertahankan standar elite, pemain berusia 30 tahun itu berkata: "Pelatih sudah mengatakan kepada kami bahwa masa lalu sudah dilupakan; itu adalah sejarah, dan itu luar biasa, tetapi sekarang saatnya fokus pada masa kini. Hal tersulit dalam sepak bola adalah menang lagi. Menang sekali itu hebat, tetapi melakukannya lagi adalah bagian yang sulit."

  • Rekor tak terkalahkan memicu ambisi di level kontinental

    Spanyol memiliki rekam jejak yang mengesankan di turnamen ini, setelah mencapai tiga dari empat final terakhir sambil hanya menelan satu kekalahan di waktu normal dalam 18 laga terakhir mereka di Nations League.

    Menegaskan hasrat skuad untuk meraih lagi gelar besar, mantan gelandang Napoli itu menambahkan: "Itulah tantangan yang kami hadapi sekarang: ingin menang lagi, terus menang. Itu sangat sulit, tetapi tim ini punya apa yang dibutuhkan untuk melakukannya, dan kami memburu gelar ini dengan antusiasme besar; kami juga menganggapnya sangat penting. Kami berharap bisa berada di empat besar [Nations League]."

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  • imago-sport-1080335932.jpgZUMA Press Wire

    Jadwal padat menanti juara dunia

    Sejarah berpihak kepada Spanyol, yang memenangi enam dari sembilan pertemuan terakhir melawan Inggris, termasuk kemenangan 2-1 di final Euro 2024. Tim asuhan De la Fuente akan berupaya menjaga rekor sempurna mereka sebelum menjalani laga-laga sulit di Grup 3 melawan Kroasia dan Ceko. Hasil di bawah lengkungan Wembley akan menjadi tolok ukur penting bagi juara dunia itu dalam upaya mereka mengamankan tiket ke putaran final Nations League.

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