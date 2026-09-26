Fabian Ruiz bidik kejayaan di UEFA Nations League saat juara dunia Spanyol bersiap menghadapi Inggris

Spanyol memiliki rekam jejak yang mengesankan di turnamen ini, setelah mencapai tiga dari empat final terakhir sambil hanya menelan satu kekalahan di waktu normal dalam 18 laga terakhir mereka di Nations League.

Menegaskan hasrat skuad untuk meraih lagi gelar besar, mantan gelandang Napoli itu menambahkan: "Itulah tantangan yang kami hadapi sekarang: ingin menang lagi, terus menang. Itu sangat sulit, tetapi tim ini punya apa yang dibutuhkan untuk melakukannya, dan kami memburu gelar ini dengan antusiasme besar; kami juga menganggapnya sangat penting. Kami berharap bisa berada di empat besar [Nations League]."