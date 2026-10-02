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Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

FA buka suara terkait putusan bersalah Manchester City saat kekhawatiran soal "integritas" mengguncang Premier League

Manchester City
Premier League
England

Asosiasi Sepak Bola secara resmi akhirnya buka suara menyusul kabar besar Manchester City dinyatakan bersalah melanggar regulasi keuangan Premier League. Dalam penilaian yang keras terhadap situasi tersebut, badan pengatur itu menyatakan bahwa skala pelanggaran aturan itu telah meninggalkan noda permanen pada reputasi olahraga ini.

  • Pelanggaran finansial besar-besaran terungkap

    Sebuah komisi independen baru-baru ini menyimpulkan bahwa Manchester City menggunakan lebih dari £830 juta dalam pendanaan terselubung untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub. Skema keuangan yang rumit ini dirancang untuk mengakali regulasi ketat yang ditetapkan oleh Premier League dan UEFA.

    Putusan setebal 40 halaman, yang dipublikasikan pada Selasa, merinci bagaimana klub merekayasa serangkaian pengaturan 'palsu' untuk menghindari aturan tersebut. Para eksekutif City berargumen bahwa bantuan keuangan berasal dari Abu Dhabi Crown Prince Court (CPC) untuk membantu sponsor memenuhi kewajiban mereka, alih-alih secara langsung dari Abu Dhabi United Group (ADUG) milik pemilik klub, Sheikh Mansour.

    Namun, komisi itu dengan tegas menolak pembelaan ini. Mereka sepenuhnya menolak narasi klub, menyebut penjelasan CPC secara pasti sebagai 'tidak benar' dan mengungkap sifat rumit dari penyembunyian keuangan tersebut. Menjelaskan alasan penolakan terhadap pembelaan City, panel itu menyatakan: "Kami menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah 'penjelasan' yang telah direkayasa klub jauh setelah kejadian dalam upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan realitas skema pendanaan terselubung tersebut."


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    FA menjanjikan potensi tindakan

    Menanggapi putusan tersebut, Asosiasi Sepak Bola merilis pernyataan tegas yang menyoroti seriusnya situasi ini. Badan pengatur itu menegaskan bahwa mereka memantau dampaknya dengan saksama dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan tindakan disipliner mereka sendiri.

    "Keputusan Komisi Independen memiliki implikasi signifikan terhadap integritas permainan ini," bunyi pernyataan resmi FA. "Kami sedang mempertimbangkan keputusan tersebut beserta implikasinya dengan cermat dan akan mengambil tindakan jika diperlukan."

    Mengakui bahwa proses hukum masih berjalan, organisasi tersebut menambahkan: "Karena proses antara Premier League dan Manchester City Football Club masih berlangsung, kami tidak bermaksud memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini. Namun, kami akan terus memantau perkembangan dengan saksama."


  • Sponsor dan pemilik saling terkait

    Dampak dari vonis bersalah itu kini sudah meluas hingga ke luar ruang rapat Stadion Etihad. Inti dari kontroversi ini adalah para mitra komersial utama klub, yang urusan keuangan mereka ditempatkan sepenuhnya di bawah sorotan selama penyelidikan.

    Etihad Airways, sponsor utama City, kini sedang mempertimbangkan pembalasan hukum terhadap Premier League. Maskapai itu dimiliki oleh sebuah dana investasi Abu Dhabi yang diketuai oleh saudara Sheikh Mansour, menyoroti hubungan yang saling terkait erat yang dicermati oleh komisi independen tersebut.


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    Tenggat banding yang semakin dekat

    Manchester City kini menghadapi kejaran waktu untuk melancarkan perlawanan hukum mereka. Klub itu sudah mengonfirmasi niat mereka untuk melawan dakwaan tersebut, dengan Jumat, 2 Oktober menjadi tenggat ketat untuk secara resmi mengajukan banding.

    Pertarungan hukum yang akan datang itu tanpa diragukan lagi akan berpusat pada asal-usul pendanaan sponsor dan pembelaan CPC yang ditolak. Sampai proses banding mencapai kesimpulan, bayang-bayang potensi tindakan FA akan terus membayangi juara Inggris tersebut.


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