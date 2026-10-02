Sebuah komisi independen baru-baru ini menyimpulkan bahwa Manchester City menggunakan lebih dari £830 juta dalam pendanaan terselubung untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub. Skema keuangan yang rumit ini dirancang untuk mengakali regulasi ketat yang ditetapkan oleh Premier League dan UEFA.

Putusan setebal 40 halaman, yang dipublikasikan pada Selasa, merinci bagaimana klub merekayasa serangkaian pengaturan 'palsu' untuk menghindari aturan tersebut. Para eksekutif City berargumen bahwa bantuan keuangan berasal dari Abu Dhabi Crown Prince Court (CPC) untuk membantu sponsor memenuhi kewajiban mereka, alih-alih secara langsung dari Abu Dhabi United Group (ADUG) milik pemilik klub, Sheikh Mansour.

Namun, komisi itu dengan tegas menolak pembelaan ini. Mereka sepenuhnya menolak narasi klub, menyebut penjelasan CPC secara pasti sebagai 'tidak benar' dan mengungkap sifat rumit dari penyembunyian keuangan tersebut. Menjelaskan alasan penolakan terhadap pembelaan City, panel itu menyatakan: "Kami menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah 'penjelasan' yang telah direkayasa klub jauh setelah kejadian dalam upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan realitas skema pendanaan terselubung tersebut."



