Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BENFICAAFP

Diterjemahkan oleh

Eropa dan Rasisme: Inggris Unggul dalam Penanganan... Sementara Yamaal Mengalami Kelemahan di Venisus

Barcelona vs Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Champions League
Atletico Madrid vs Barcelona
LaLiga
Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Real Madrid vs Girona
Girona
Real Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
FA Cup
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Wolverhampton Wanderers
Premier League
Paris Saint-Germain vs Marseille
Paris Saint-Germain
Marseille
Ligue 1
Monaco vs Paris Saint-Germain
Monaco
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Vinicius Junior
L. Yamal
Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Friendlies
Spanyol
Jerman
Inggris
Prancis
Brasil
Mesir

Upaya memerangi rasisme di lapangan sepak bola semakin gencar dalam beberapa tahun terakhir

Sepak bola Eropa menghadapi ujian moral dalam memerangi rasisme dalam beberapa tahun terakhir, yang kembali terlihat dalam sorakan-sorakan yang menyinggung yang terdengar dalam pertandingan persahabatan antara Mesir dan tuan rumah Spanyol (0-0), yang dilontarkan oleh sebagian pendukung "La Roja".

Negara-negara di Benua Tua ini berupaya memerangi fenomena tersebut, di mana orang-orang yang dituduh melakukan tindakan rasisme di stadion menghadapi sanksi, yang dalam beberapa kasus dapat berupa hukuman penjara, terutama di liga-liga besar Eropa.

Baca juga

  • Arsenal FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Liga Premier

    Liga Primer Inggris memimpin dalam hal transparansi dan jumlah laporan yang tercatat; lembaga "Kick It Out" mencatat angka rekor pada musim 2024/2025 dengan 1.398 laporan, meningkat 5% dibandingkan musim 2023/2024 yang mencatat 1.332 laporan.

    Meskipun angka-angka ini mencerminkan efisiensi sistem pelaporan pelanggaran, namun hal ini menunjukkan bahwa rasisme tetap menjadi bentuk diskriminasi yang paling umum, dengan persentase melebihi 54% dari total kasus.

    Tantangan terbesar terletak pada "rasisme digital", di mana laporan pelecehan daring mencapai 621 laporan pada musim terakhir.

    Sebagai tanggapan, Liga Inggris telah menangani lebih dari 3.000 kasus pelecehan digital sejak tahun 2020, yang mengakibatkan pelarangan masuk ke stadion bagi para pelaku.

  • Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

    Yamal dan Vinícius

    Sebaliknya, angka resmi di Spanyol menunjukkan angka yang relatif rendah, namun hal ini mungkin menyesatkan; pada tahun 2021, negara Iberia tersebut mencatat hanya 639 kasus kejahatan berbasis kebencian, dibandingkan dengan lebih dari 109 ribu kasus di Inggris Raya selama periode yang sama.

    Perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya pelaporan di Spanyol, terutama di kalangan imigran yang takut ditindak karena status hukum mereka.

    Pada tingkat individu, Observatorium "Oberaxe" mengungkapkan bahwa bintang Barcelona, Lamine Yamal, menjadi sasaran utama pelecehan digital di Spanyol pada tahun 2025, dengan 60% dari total pelecehan yang tercatat, disusul penyerang Real Madrid, Vinícius Júnior, dengan 29%.

    Namun, Spanyol mencatatkan preseden hukum pada Juni 2024, dengan dijatuhkannya vonis penjara pertama (8 bulan) terhadap para pendukung atas tuduhan pelecehan rasial terhadap Vinícius.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Italia dan Prancis

    Di Italia, masalah ini masih terkait dengan kelompok "Ultras", di mana stadion-stadion sering menjadi lokasi insiden, seperti pelemparan pisang dan hinaan terhadap pemain seperti Romelu Lukaku dan Weston McKennie.

    Meskipun ada "Kode Keadilan Olahraga", para ahli internasional mengkritik sanksi Italia, dan menggambarkannya sebagai "simbolis" dan tidak memberikan efek jera.

    Di Prancis, kasus rasisme melonjak sebesar 32% pada tahun 2023, dipengaruhi oleh iklim politik umum dan ketegangan seputar isu imigrasi.

    Untuk menghadapi kenyataan ini, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyebarluaskan protokol "Tiga Langkah", yang memberikan wewenang kepada wasit untuk menghentikan pertandingan, kemudian menangguhkannya, hingga membatalkannya secara permanen jika sorakan rasis terus berlanjut.