Erling Haaland melakukan investasi mengejutkan dalam turnamen CHESS
Format revolusioner untuk catur dunia
Tur ini bertujuan untuk membawa perubahan besar dalam dunia catur dengan menyelenggarakan empat turnamen besar tahunan di kota-kota utama di seluruh dunia. Kompetisi elit ini akan menobatkan seorang juara dunia yang sah berdasarkan penampilan para peserta dalam tiga disiplin yang berbeda: catur klasik cepat, catur cepat, dan catur kilat.
Haaland menjelaskan kaitannya dengan sepak bola
Bintang Manchester City ini meyakini bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di lapangan sepak bola sangat mirip dengan yang diperlukan untuk menguasai permainan catur. Dalam wawancara dengan situs web FIDE, Haaland mengungkapkan kekagumannya terhadap olahraga ini dan bagaimana catur berkontribusi pada ketajaman mentalnya saat menghadapi pertandingan-pertandingan krusial.
"Catur adalah permainan yang luar biasa. Permainan ini sangat mirip dengan sepak bola karena dapat mengasah pikiran Anda. Anda harus berpikir cepat, mempercayai insting Anda, dan memikirkan beberapa langkah ke depan. Strategi dan perencanaan adalah segalanya," jelas Haaland. "Saya berinvestasi di Norway Chess karena saya yakin Total Chess World Championship Tour yang baru dapat mengubah catur menjadi olahraga yang lebih besar lagi bagi penonton di seluruh dunia."
Hadiah besar dan ekspansi global
Ini bukan sekadar proyek yang didasari oleh minat pribadi bagi Haaland; dukungan finansial dan struktur tur ini menunjukkan bahwa ini merupakan perkembangan besar bagi olahraga intelektual tersebut. FIDE menggambarkan sirkuit baru ini sebagai "salah satu perkembangan paling signifikan dalam catur modern," dengan turnamen percontohan yang dijadwalkan berlangsung pada musim gugur ini.
Taruhannya juga tinggi bagi para peserta. Setiap musim Total Chess World Championship Tour akan menampilkan total hadiah minimal sebesar $2,7 juta (£2 juta). Dengan mencatut namanya dan modalnya untuk mendukung proyek ini, Haaland berharap dapat menghadirkan tingkat kegembiraan dan minat komersial yang sama terhadap catur seperti yang ia hadirkan di Etihad Stadium setiap akhir pekan.
Mengikuti jejak Norwegia
Ketertarikan Haaland pada permainan ini mungkin tidaklah mengejutkan mengingat popularitas catur yang sangat besar di negara asalnya. Norwegia sudah menjadi kekuatan global dalam olahraga ini berkat grandmaster Magnus Carlsen, yang telah mendominasi peringkat dunia dan memenangkan berbagai gelar di berbagai format selama lebih dari satu dekade.
Langkah strategis Haaland ini muncul saat ia berusaha melupakan kekecewaan di Eropa, setelah Manchester City tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid di babak 16 besar. Meskipun "mesin pencetak gol" asal Norwegia ini mengalihkan perhatiannya ke papan catur, ia tetap fokus di lapangan untuk pertandingan penentuan melawan Arsenal pada Minggu ini di final Carabao Cup, di mana ia berharap bisa meraih trofi domestik pertamanya musim ini.
