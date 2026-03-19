Erling Haaland melakukan investasi mengejutkan dalam turnamen CHESS

Bintang Manchester City ini meyakini bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di lapangan sepak bola sangat mirip dengan yang diperlukan untuk menguasai permainan catur. Dalam wawancara dengan situs web FIDE, Haaland mengungkapkan kekagumannya terhadap olahraga ini dan bagaimana catur berkontribusi pada ketajaman mentalnya saat menghadapi pertandingan-pertandingan krusial.

"Catur adalah permainan yang luar biasa. Permainan ini sangat mirip dengan sepak bola karena dapat mengasah pikiran Anda. Anda harus berpikir cepat, mempercayai insting Anda, dan memikirkan beberapa langkah ke depan. Strategi dan perencanaan adalah segalanya," jelas Haaland. "Saya berinvestasi di Norway Chess karena saya yakin Total Chess World Championship Tour yang baru dapat mengubah catur menjadi olahraga yang lebih besar lagi bagi penonton di seluruh dunia."