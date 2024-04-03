Erling Haaland Manchester City 2024Getty Images
Muhammad Zaki dan Richard Martin

Erling Haaland Beneran Menghilang! Bomber Manchester City DICORET Di Laga Aston Villa Usai Mampet Vs Arsenal - Kevin De Bruyne Juga Diparkir

Manchester CityErling HaalandManchester City v Aston VillaAston VillaPremier League

Erling Haaland dicoret dari starting XI laga krusial Manchester City melawan Aston Villa.

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