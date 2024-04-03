Erling Haaland Beneran Menghilang! Bomber Manchester City DICORET Di Laga Aston Villa Usai Mampet Vs Arsenal - Kevin De Bruyne Juga Diparkir

Getty ImagesMuhammad Zaki dan Richard MartinErling Haaland Beneran Menghilang! Bomber Manchester City DICORET Di Laga Aston Villa Usai Mampet Vs Arsenal - Kevin De Bruyne Juga DiparkirManchester CityErling HaalandManchester City v Aston VillaAston VillaPremier LeagueErling Haaland dicoret dari starting XI laga krusial Manchester City melawan Aston Villa.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniHaaland dicoret di laga vs Aston VillaMan City juga cadangkan De BruyneHaaland dicap pemain 'League Two' oleh Roy Keane