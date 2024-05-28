Erling Haaland 'RESMI' Pindah Ke Fluminense?! Bomber Manchester City Terseret Insiden Hacker

GettyChris Burton dan Muhammad ZakiErling Haaland 'RESMI' Pindah Ke Fluminense?! Bomber Manchester City Terseret Insiden HackerErling HaalandManchester CityPremier LeagueTransfersFluminenseStriker Manchester City Erling Haaland 'resmi' diumumkan sebagai pemain baru Fluminense dalam sebuah insiden pembobolan oleh hacker.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowWebsite Fluminense merilis artikel peresmian Erling HaalandJadi korban hackerBomber Norwegia itu tentu menetap di Manchester CityArtikel dilanjutkan di bawah ini