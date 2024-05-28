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Erling Haaland Manchester City 2023-24Getty
Chris Burton dan Muhammad Zaki

Erling Haaland 'RESMI' Pindah Ke Fluminense?! Bomber Manchester City Terseret Insiden Hacker

Erling HaalandManchester CityPremier LeagueTransfersFluminense

Striker Manchester City Erling Haaland 'resmi' diumumkan sebagai pemain baru Fluminense dalam sebuah insiden pembobolan oleh hacker.

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  • Website Fluminense merilis artikel peresmian Erling Haaland
  • Jadi korban hacker
  • Bomber Norwegia itu tentu menetap di Manchester City
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