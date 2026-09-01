Enzo, Jesus, dan banyak lagi: Simak transfer terpenting dalam beberapa jam terakhir di bursa transfer

Bursa transfer musim panas di liga-liga besar Eropa resmi ditutup, setelah berakhirnya batas waktu yang ditetapkan bagi klub-klub untuk merampungkan kesepakatan mereka, dan jendela transfer akan kembali dibuka pada Januari mendatang.

Bursa transfer di Inggris dan Spanyol ditutup pada pukul 01.00 dini hari Rabu waktu Makkah Al-Mukarramah, sementara bursa di Prancis, Jerman, dan Italia berakhir pada pukul 21.00 malam Selasa.

Namun meski pintu transfer telah ditutup, kehebohan belum berakhir, karena masih ada sejumlah kesepakatan yang menanti pengumuman resmi, setelah tercapainya kesepakatan atas transfer-transfer tersebut sebelum batas waktu berakhir.

Di luar liga-liga besar Eropa, bursa transfer di Turki masih berlangsung hingga Jumat mendatang, sementara mercato di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 di bulan yang sama, sedangkan batas waktu di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

Berikut ini rangkuman transfer dan hal-hal di balik layar paling menonjol pada hari terakhir bursa transfer di lima liga besar Eropa.

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