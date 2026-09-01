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Enzo, Jesus, dan banyak lagi: Simak transfer terpenting dalam beberapa jam terakhir di bursa transfer

Transfers
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Berikut ini transfer-transfer paling menonjol dan kabar di balik layar pada hari terakhir bursa transfer musim panas di liga-liga besar Eropa

Bursa transfer musim panas di liga-liga besar Eropa resmi ditutup, setelah berakhirnya batas waktu yang ditetapkan bagi klub-klub untuk merampungkan kesepakatan mereka, dan jendela transfer akan kembali dibuka pada Januari mendatang.

Bursa transfer di Inggris dan Spanyol ditutup pada pukul 01.00 dini hari Rabu waktu Makkah Al-Mukarramah, sementara bursa di Prancis, Jerman, dan Italia berakhir pada pukul 21.00 malam Selasa.

Namun meski pintu transfer telah ditutup, kehebohan belum berakhir, karena masih ada sejumlah kesepakatan yang menanti pengumuman resmi, setelah tercapainya kesepakatan atas transfer-transfer tersebut sebelum batas waktu berakhir.

Di luar liga-liga besar Eropa, bursa transfer di Turki masih berlangsung hingga Jumat mendatang, sementara mercato di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 di bulan yang sama, sedangkan batas waktu di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

Berikut ini rangkuman transfer dan hal-hal di balik layar paling menonjol pada hari terakhir bursa transfer di lima liga besar Eropa.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • Termahal di Liga Inggris: Enzo Resmi ke City

    Gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, merampungkan kepindahannya dari Chelsea ke Manchester City dalam kesepakatan senilai 125 juta pound sterling, setelah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub tersebut.

    Dengan kepindahan ini, Fernandez menjadi pemain termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris secara bersama, sekaligus kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Chelsea, Enzo Maresca, di Stadion Etihad.

    Chelsea sebenarnya memiliki opsi untuk membatalkan penyelesaian kesepakatan ini, menyusul gagalnya negosiasi mereka untuk merekrut gelandang Monaco, Lamine Camara, sebagai pengganti Fernandez, namun mereka memutuskan untuk mengizinkan kepindahan sang pemain dan merampungkan transfer.

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  • Kegagalan transfer Atletico Madrid

    Upaya Atletico Madrid untuk mendatangkan pemain asal Argentina, Nicolas Tagliafico, dengan status pinjaman gagal, seperti yang diberitakan surat kabar "AS".

    Klub Ibu Kota Spanyol itu sebenarnya telah mencapai kesepakatan terkait transfer ini, namun tidak adanya ruang yang cukup dalam batas gaji menghalangi rampungnya kepindahan sang pemain.

  • Kegagalan transfer Kamara ke Chelsea

    Kesepakatan transfer Lamine Camara ke Chelsea batal, di mana gelandang tersebut sedianya akan bergabung dengan klub London itu untuk menggantikan kepergian Enzo Fernandez.

    Jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa Chelsea sebelumnya telah mencapai kesepakatan tertulis dan lengkap dengan Monaco, sebelum klub Prancis tersebut menarik diri dari kesepakatan itu.

    Ditambahkan bahwa Monaco melakukan negosiasi ulang terkait transfer Folarin Balogun ke Everton, sebelum menarik diri dari kesepakatan yang sebelumnya telah dikonfirmasi bersama Chelsea.

    Disebutkan bahwa manajemen Chelsea merasa sangat marah, dan menilai bahwa Monaco bertindak dengan cara yang sangat tidak profesional.

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  • Grealish kembali ke Everton

    Jack Grealish, winger Manchester City, resmi kembali membela Everton dengan status pinjaman hingga akhir musim.

    Masa peminjaman itu berlangsung hingga berakhirnya kontrak sang pemain bersama Manchester City di Stadion Etihad.

  • Renato Sanches berpisah dengan Paris Saint-Germain

    Paris Saint-Germain mengakhiri hubungannya dengan pemain asal Portugal Renato Sanches, setelah kontraknya resmi diputus secara sepakat, meski masih tersisa satu tahun hingga akhir kontraknya.

    Gelandang berusia 29 tahun itu bergabung dengan klub asal Paris tersebut pada 2022, namun ia hanya tampil dalam 27 pertandingan dengan seragam tim sepanjang masanya di sana.

    Kini Sanches menjadi pemain berstatus bebas, dan bisa menandatangani kontrak dengan klub mana pun yang ingin ia masuki.

  • Manchester United Tolak Tawaran Everton

    Manchester United menolak tawaran dari Everton untuk meminjam penyerang mereka, Joshua Zirkzee.

    Menurut jaringan "Sky Sports", Everton menawarkan pembayaran total mendekati 10 juta pound sterling, yang mencakup gaji pemain sepanjang musim di samping biaya peminjaman.

    Manchester United sebelumnya telah melakukan negosiasi dengan Juventus dan Fiorentina terkait peminjaman sang penyerang, namun kedua upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

    Akan tetapi, manajemen Manchester United menilai bahwa langkah Everton datang terlambat, dan nilai finansial dari tawaran itu pun tidak cukup menggiurkan untuk disetujui.

  • El Ainaoui pindah ke Leipzig

    Klub Jerman itu mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Roma untuk merekrut pemain internasional Maroko, Neil El Aynaoui, dengan status pinjaman.

    Menurut yang disampaikan jurnalis Fabrizio Romano, nilai peminjaman itu mencapai 4 juta euro, dengan kesepakatan yang mencakup opsi pembelian senilai 25 juta euro, di samping persentase dari nilai setiap transfer pemain di masa depan.

    El Aynaoui merupakan salah satu nama paling menonjol yang menarik perhatian selama gelaran Piala Dunia.

  • Barcelona umumkan kepergian salah satu pemainnya

    Barcelona mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Italia, Venezia, terkait transfer gelandang serang asal Spanyol, Toni Fernandez.

    Klub Catalan itu memastikan bahwa mereka mempertahankan opsi untuk membeli kembali sang pemain, di samping memperoleh persentase dari nilai penjualannya di masa mendatang.

    Fernandez, yang berusia 18 tahun, tampil dalam dua pertandingan bersama Barcelona sepanjang musim lalu.

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  • Manchester United Batal Merekrut Nuri

    Manchester United mengkaji kemungkinan mendatangkan pemain asal Aljazair, Rayan Ait-Nouri, bek Manchester City, guna memperkuat posisi bek kiri, tepatnya di jam-jam terakhir bursa transfer.

    Menurut jaringan "Sky Sports", klub tersebut mengurungkan niat untuk menuntaskan transfer setelah kesepakatan yang diajukan memuat klausul yang mewajibkan mereka untuk membeli pemain itu secara permanen di akhir masa peminjaman.

    Manchester United lebih memilih menunda investasi di posisi ini hingga musim panas mendatang, demi merampungkan transfer jangka panjang, sehingga Luke Shaw akan tetap bertahan sebagai bek kiri utama di dalam tim inti.

  • Modric ke Tottenham dengan status pinjaman

    Pemain Ukraina, Mykhailo Mudryk, merampungkan kepindahannya dari Chelsea ke Tottenham dengan status pinjaman selama satu musim.

    Kesepakatan tersebut mencakup opsi yang memungkinkan Tottenham untuk membeli sayap tersebut secara permanen, setelah pemain itu absen dari pertandingan resmi sejak November 2024 akibat hukuman larangan bermain terkait doping, sebelum kasusnya dituntaskan pada Juli lalu.

  • Chelsea Sepakat Datangkan Pengganti Enzo Fernandez

    Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Monaco untuk merekrut gelandang Lamine Camara, dalam sebuah transfer senilai 47 juta pound sterling.

    Camara diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dengan klub asal London tersebut, setelah berhasil menjalani tes medis, menurut jaringan "Sky Sports".

    Transfer ini terjadi beberapa jam setelah Chelsea menyetujui penjualan pemain Argentina Enzo Fernandez ke Manchester City dengan nilai 125 juta pound sterling, dalam sebuah transfer yang menyamai rekor Inggris.

    Camara tampil dalam 31 pertandingan bersama Monaco pada musim lalu, mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist.

  • Manchester City Umumkan Transfer Ndiaye

    Manchester City menuntaskan transfer Iliman Ndiaye dari Everton, dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 65 juta pound sterling, menurut sumber "Sky Sports".

    Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031, di mana Manchester City akan membayar biaya tetap sebesar 60 juta pound sterling, ditambah 5 juta lainnya dalam bentuk variabel.

    Langkah Manchester City ini datang untuk memperkuat opsi serangan mereka, setelah melepas Savio dan Omar Marmoush ke Tottenham pada awal bulan ini, yang mempersempit pilihan yang tersedia bagi Enzo Maresca di posisi sayap.

    Di sisi lain, Everton tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk meminjam penyerang Joshua Zirkzee dari Manchester United.

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  • Pemain Arsenal perkuat skuad Dortmund

    Borussia Dortmund mengumumkan kesepakatan peminjaman pemain Arsenal, Ethan Nwaneri, selama satu musim.

    Klub Jerman itu turun ke bursa transfer untuk memperkuat skuad mereka setelah pemain baru mereka, Giannis Konstantelias, mengalami cedera lutut serius.

    Nwaneri sempat menjadi target Dortmund pada periode transfer musim panas lalu, sebelum akhirnya klub berhasil mendapatkan jasanya pada musim panas ini.

    Mikel Arteta dan manajemen Arsenal menginginkan pemain muda itu mendapatkan menit bermain secara reguler, yang mendorong klub untuk menyetujui kepergiannya secara sementara ke Liga Jerman.

  • Kiper Chelsea menuju Como

    Kiper asal Spanyol Robert Sanchez menuntaskan kepindahannya dari Chelsea ke klub Italia, Como, dengan status pinjaman selama satu musim.

    Sanchez turun peringkat dalam hierarki kiper Chelsea setelah klub mendatangkan pemain asal Argentina, Emiliano Martinez, dari Aston Villa, sehingga ia memutuskan untuk menjalani pengalaman baru di Serie A.

    Dalam transfer lainnya, gelandang Dario Essugo pindah ke Strasbourg dengan status pinjaman selama satu musim, setelah sebelumnya menjadi incaran Hull City pada periode transfer saat ini.

    Penyerang David Washington juga menuntaskan kepindahannya secara permanen ke Strasbourg, setelah tiga tahun bergabung dengan Chelsea dari Santos dengan nilai 17,1 juta pound sterling, di mana ia hanya tampil dalam tiga pertandingan.

    Penyerang Dujuan Richards turut bergabung dengan Wimbledon dengan status pinjaman selama satu musim.

  • Kesepakatan baru untuk Liverpool

    Klub Liverpool mengumumkan, pada hari Selasa, sebuah kesepakatan baru beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer musim panas. Klub tersebut merilis pernyataan resmi, yang di dalamnya menegaskan tercapainya kesepakatan untuk merekrut kiper Luka Broegmans dari klub Belgia, Genk.

    Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang dengan tim Liverpool di pusat latihan AXA.

    Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", nilai transfer tersebut mencapai 30 juta pound sterling termasuk tambahan, dan ia akan tetap di Genk dengan status pinjaman musim ini sebelum pindah ke Anfield sebelum dimulainya musim 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli di Riyadh

    Pemain sayap Arsenal asal Brasil, Gabriel Martinelli, telah tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk bergabung dengan klub Al Hilal pada jendela transfer musim panas ini.

    Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" merilis sebuah video yang memperlihatkan Martinelli setelah kedatangannya di Riyadh, sebelum ia menaiki mobil pribadi dalam perjalanan untuk merampungkan kontraknya dengan Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini.

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  • Peminjaman bintang Newcastle ke Juventus

    Klub Newcastle United mengumumkan kepergian penyerang Jermannya, Nick Woltemade, yang berusia 24 tahun, ke klub Italia Juventus dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027.

    Woltemade sebelumnya bergabung dengan Newcastle pada bursa transfer musim panas lalu dalam sebuah transfer besar senilai 75 juta euro, namun ia menampilkan musim perdana yang naik-turun bersama "The Magpies", setelah mencetak 11 gol dan menyumbang 6 assist dalam 53 pertandingan.

    Klub menegaskan dalam pernyataan resmi kepindahan penyerang Jerman itu ke Juventus, dengan menjelaskan: "Seorang pemain baru bergabung dengan skuad pelatih Luciano Spalletti musim ini, di mana Nick Woltemade meninggalkan Newcastle untuk bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027".

  • Barcelona: Tidak Ada Transfer Baru

    Klub Barcelona menutup pintu bagi kemungkinan merampungkan transfer baru dalam jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, dengan menegaskan bahwa skuad tim tidak akan menerima tambahan baru sebelum jendela transfer berakhir.

    Deco, direktur olahraga klub Katalan itu, menegaskan dalam pernyataan kepada jaringan "Gigantes" bahwa tidak ada niat untuk mendatangkan pemain baru dalam jam-jam terakhir, sehingga berakhirlah harapan Barcelona untuk merekrut bek baru, meski beragam laporan menyebut adanya pergerakan potensial dari pihak klub di posisi tersebut.

    Gabriel Jesus akan menjadi transfer terakhir Barcelona selama periode transfer saat ini, setelah sebelumnya klub juga merekrut Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, dan Dominik Livakovic untuk tim utama.

  • Harvey Elliott pindah ke LaLiga

    Klub Valencia secara resmi mengumumkan perekrutan pemain Inggris Harvey Elliott, yang datang dari Liverpool dengan status pinjaman, untuk memperkuat skuad tim pada musim mendatang.

    Elliott berusia 23 tahun, dan diharapkan mampu menambah kualitas yang dibutuhkan Valencia di lini tengah, setelah klub Spanyol itu merampungkan kesepakatan dengan Liverpool dalam beberapa jam terakhir.

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, sang pemain akan bergabung dengan Valencia dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027, tanpa disertai opsi pembelian permanen dalam kontraknya.

  • Mostafa Mohamed kembali ke Turki

    Klub Turki Konyaspor mengumumkan pada hari Selasa ini keberhasilannya mengontrak penyerang Mesir Mostafa Mohamed dengan kontrak berdurasi 3 tahun, yang datang dari Nantes setelah krisis besar dengan klub Prancis tersebut.

    Akun Konyaspor di platform X mengunggah video sambutan untuk Mostafa Mohamed, yang memperlihatkan bintang Mesir itu melakukan selebrasi panah dan busur yang terkenal, yang menggambarkan lambang klub lamanya, Zamalek.

    Mostafa Mohamed bukanlah sosok asing di Liga Turki, karena ia sebelumnya pernah mengenakan seragam Galatasaray pada 2021.

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  • Kesepakatan bersejarah di Premier League

    Manchester City memastikan kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, dalam salah satu transfer terbesar di bursa musim panas, setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai kepindahan sang pemain ke Stadion Etihad.

    Fabrizio Romano, jurnalis yang mengkhususkan diri dalam berita transfer, mengumumkan bahwa kesepakatan telah rampung, sekaligus menegaskan bahwa nilainya melampaui 125 juta poundsterling, setelah negosiasi panjang antara kedua klub, sementara sang pemain bersiap menjalani tes medis sebagai persiapan menuntaskan kepindahannya.

    Dengan nilai tersebut, Enzo Fernandez menjadi transfer termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris, melampaui rekor sebelumnya atas nama pemain Swedia Alexander Isak, yang pindah dari Newcastle United ke Liverpool dengan harga 125 juta poundsterling.

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  • Juventus resmi datangkan pemain asal Senegal

    Juventus mengumumkan kesepakatan meminjam gelandang Tottenham asal Senegal, Pape Matar Sarr, untuk durasi satu musim.

    Kesepakatan tersebut mencakup klausul yang mewajibkan klub Italia itu membeli sang pemain seharga 25,6 juta pound sterling, apabila sejumlah syarat yang berkaitan dengan penampilan pemain selama masa peminjaman terpenuhi.

  • البليهي إلى الشباب

    Klub Al Shabab mengumumkan perekrutan bek internasional Arab Saudi, Ali Al Bulaihi, dengan cara yang mengejutkan, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai provokasi terhadap tetangga sekaligus rival, klub Al Hilal.

    Al Shabab, melalui akun resminya di situs "X", merilis pernyataan yang mengumumkan kesepakatan dengan Ali Al Bulaihi untuk durasi satu musim.

    Namun, yang menarik dalam pengumuman itu bukanlah pernyataannya sendiri, melainkan apa yang ditulis Al Shabab melalui akunnya, ketika mengomentari pernyataan tersebut dengan mengatakan: "Ali Al Bulaihi di klub besar ibu kota", sebuah julukan yang dilontarkan oleh para suporter Al Hilal untuk tim mereka.

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  • Voltemade tiba di Turin

    Juventus bersiap menyambut penyerang Jerman Nick Woltemade di kota Turin, setelah ia dipilih untuk memperkuat lini serang tim dengan status pinjaman selama musim ini, berkat kekuatan fisik dan kepribadian yang dimilikinya di dalam lapangan.

    Penyerang Jerman itu memang sudah tiba di kota Turin, di mana ia dijadwalkan menjalani tes medis sebagai persiapan bergabung dengan skuad Juventus, menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad mengumumkan kepergian Diaby

    Klub Arab Saudi, Al-Ittihad, mengumumkan kepergian bintang Prancis mereka, Moussa Diaby, ke skuad Bayer Leverkusen dari Jerman pada bursa transfer musim panas saat ini.

    Al-Ittihad merilis sebuah video melalui akun resmi mereka di situs "X", yang menampilkan momen-momen terbaik Diaby bersama tim, dengan judul "Meninggalkan warisan lalu pergi".

    Klub Arab Saudi itu mengumumkan persetujuan mereka untuk menjual sang pemain sayap Prancis tersebut ke Bayer Leverkusen, seraya menyampaikan terima kasih atas periode yang dilaluinya bersama mereka.

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  • Akhirnya, Barcelona umumkan penyerang barunya

    Barcelona mengumumkan kesepakatan dengan penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, yang datang dari Arsenal, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

    Barca menyatakan, dalam pernyataan resmi: "Arsenal dan Barcelona telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan Gabriel Jesus ke skuad klub Catalan tersebut, di mana penyerang Brasil itu menandatangani kontrak dengan Barcelona selama tiga musim."

    Pernyataan itu menambahkan: "Gabriel Jesus lahir di Sao Paulo, Brasil, pada 3 April 1997, dan memulai karier sepak bolanya di kota kelahirannya bersama klub Anhanguera. Ia kemudian pindah ke akademi Palmeiras Sao Paulo, salah satu klub terbesar di negara itu. Ia menjalani pertandingan pertamanya bersama tim tersebut pada Maret 2015, dan meraih Piala Brasil pada 2015 serta gelar Liga pada 2016. Ia juga memperoleh penghargaan pemain terbaik di Liga Brasil pada 2016."

  • Resmi: Pemain Arsenal Merapat ke Bundesliga

    Arsenal secara resmi mengumumkan kepindahan gelandang asal Portugal mereka, Fabio Vieira, yang berusia 26 tahun, ke Hamburg.

    Vieira bergabung dengan Arsenal pada 2022 dan tampil dalam 49 pertandingan bersama Arsenal, sebelum kembali ke klub yang dibelanya dengan status pinjaman pada musim lalu, dalam sebuah kesepakatan senilai sekitar 10 juta euro.

  • Bayern Munich Mundur dari Bursa Transfer

    Christoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, menegaskan bahwa klub tidak akan melakukan transfer baru selama sisa waktu bursa transfer, meski ada kemungkinan sejumlah pemain akan pergi dalam periode mendatang.

    Freund mengatakan dalam pernyataan kepada media Jerman: "Tidak akan ada hal lain yang terjadi terkait perekrutan pemain baru. Adapun soal pemain yang pergi, bursa transfer masih akan tetap terbuka setelah hari ini di beberapa negara, sehingga sesuatu mungkin saja terjadi."

    Ia juga menegaskan bahwa Sacha Boey berlatih secara terpisah sambil menunggu kemungkinan kepergiannya dari tim, sementara klub akhirnya memutuskan untuk tetap mengandalkan Hiroki Ito dalam skuad mereka.

  • Transfer Italia untuk Chelsea

    Klub Chelsea mengumumkan kesepakatan untuk merekrut bek internasional Italia, Honest Ahanor, dari Atalanta, di mana pemain tersebut akan resmi bergabung dengan skuad tim pada tahun 2027.

    Ahanor, yang berusia 18 tahun, tampil dalam 35 pertandingan bersama Atalanta selama musim lalu, pada musim pertamanya di kota Bergamo, setelah bergabung dengan tim dari Genoa pada Juli 2025.

    Penampilan istimewa yang ditunjukkan Ahanor bersama klubnya turut mengantarkannya meraih kesempatan membela timnas senior Italia, di mana ia menjalani dua pertandingan pertamanya di level internasional selama bulan Juni lalu.

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  • Pemain Senegal dari Paris ke Aston Villa

    Klub Aston Villa secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan penyerang muda asal Senegal, Ibrahim Mbaye, yang datang dari Paris Saint-Germain, dalam transfer senilai 55 juta euro. Pemain berusia 18 tahun itu akan memulai babak baru dalam kariernya di Liga Primer Inggris.

    Kesepakatan tersebut telah memasuki tahap akhir dalam beberapa hari terakhir, setelah kedua klub mencapai kata sepakat mengenai kepindahan sang pemain, sebelum Mbaye terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan Aston Villa.

    Mbaye pindah ke Aston Villa setelah menjalani perjalanan singkat namun penuh warna bersama Paris Saint-Germain, klub yang ia masuki akademinya pada usia sepuluh tahun, sebelum naik ke tim utama dan menjalani pertandingan profesional pertamanya pada Agustus 2024, saat ia berusia 16 tahun 6 bulan dan 23 hari, menjadikannya pemain termuda yang memulai pertandingan bersama klub asal Paris tersebut.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kesepakatan awal atas transfer yang dinanti

    Manchester City telah mencapai kesepakatan awal dengan Chelsea terkait perekrutan Enzo Fernandez, dalam sebuah transaksi yang mendekati penyelesaian di jam-jam terakhir sebelum penutupan bursa transfer.

    Menurut surat kabar Inggris "The Sun", para petinggi Manchester City akhirnya membuka negosiasi langsung dengan klub rival mereka di Premier League terkait perekrutan gelandang berusia 25 tahun tersebut, kemarin Senin.

    Fernandez bersiap untuk kembali bereuni dengan mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola sebagai nakhoda Manchester City dari kursi manajer di Stadion Etihad pada musim panas ini.

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  • Atletico Madrid bergerak untuk merekrut Tagliafico

    Atletico Madrid berupaya mendatangkan bek kiri asal Argentina, Nicolas Tagliafico, pemain Olympique Lyon, untuk memperkuat skuadnya selama periode transfer, menurut surat kabar Spanyol "AS".

    Sang pemain sendiri telah memberikan lampu hijau untuk merampungkan transfer tersebut, di saat klub ibu kota Spanyol itu menghadapi persaingan dari Juventus untuk merekrutnya.

  • Kegagalan transfer Richarlison ke Everton

    Menurut jaringan "Sky Sports", pemain Brasil Richarlison tidak akan kembali ke Everton setelah 4 tahun kepergiannya dari klub tersebut, karena penyerang Brasil yang namanya dikaitkan dengan kepindahan itu diperkirakan akan bertahan di skuad Tottenham.

    Ini bukan satu-satunya pukulan yang diterima "The Toffees", karena jaringan "Sky Jerman" melaporkan bahwa Jamie Leweling, gelandang serang internasional Inggris di Stuttgart, juga menolak tawaran dari klub yang berbasis di kota Liverpool itu, yang mengajukan 43 juta euro untuk mendapatkannya.

    Roma juga gagal mencapai kesepakatan terkait pemain yang sama, sementara Everton mungkin berhasil menuntaskan transfer lainnya, di antaranya kemungkinan merekrut Folarin Balogun, penyerang Monaco.

  • Pemain Chelsea mendekati Tottenham

    Mykhailo Mudryk, bintang Chelsea, mendekati kepindahan resmi ke Tottenham Hotspur selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun "X" miliknya: "Mykhailo Mudryk akan pindah ke Tottenham. Semuanya sudah disepakati, termasuk persyaratan pribadi kontrak."

    Romano menambahkan: "Mudryk akan bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman disertai biaya, dan diketahui pula bahwa kesepakatan itu mencakup klausul yang memungkinkan pembelian pemain, namun tidak bersifat wajib."

  • PSG menutup pintu bursa transfer

    Klub asal Paris tersebut berusaha selama 24 jam terakhir untuk merekrut salah satu pemain ofensif, namun tidak berhasil.

    Menurut jaringan RMC, aktivitas Paris Saint-Germain di bursa transfer telah berakhir, setidaknya terkait dengan kesepakatan-kesepakatan baru. Adapun di sisi kepergian, situasi pemain Portugal Renato Sanches tetap layak untuk dipantau.

    Paris Saint-Germain mencatatkan bursa transfer bersejarah dari sisi pemain yang hengkang, setelah nilai penjualannya mencapai sekitar 370 juta euro.

  • Arsenal dan Dortmund mencapai kesepakatan

    Borussia Dortmund merampungkan sebuah transfer ofensif spesial dari Arsenal pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya pada jejaring "X": "Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Ethan Nwaneri dari Arsenal. Transfer ini rampung!".

    Romano menambahkan: "Telah disepakati peminjaman Nwaneri selama satu musim penuh dari Arsenal, setelah sang pemain menyetujui langkah ini dalam beberapa jam terakhir".

  • Apakah Icardi akan kembali ke Italia?

    Klub Lazio tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut penyerang asal Argentina, Mauro Icardi, menurut surat kabar "La Gazzetta dello Sport".

    Agen pemain tersebut, Litterio Pino, mengatakan: "Lazio? Ada pembicaraan soal itu."

    Penyerang Argentina itu berusia 33 tahun dan telah bermain untuk klub Turki, Galatasaray, sejak 2022, setelah sebelumnya menjalani pengalaman bersama Paris Saint-Germain.

  • Peminjaman baru untuk Grealish

    Jack Grealish, bintang Manchester City, menyetujui kepindahan ke Everton dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas ini, setelah sebelumnya sempat menjalani petualangan di Aston Villa.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Jack Grealish akan menjalani tes medis pada Selasa, sebagai persiapan bergabung dengan Everton. Kesepakatan sudah rampung."

    Romano menambahkan: "Kesepakatan telah dicapai dengan Manchester City terkait kepindahan Grealish dengan status pinjaman, setelah mendapatkan persetujuan pemain untuk bergabung dengan Everton."