Persiapan Tuchel untuk kampanye Nations League Inggris yang akan datang terganggu secara signifikan oleh serangkaian pencoretan pemain papan atas. Penyerang andalan Chelsea Cole Palmer, gelandang tangguh Arsenal Declan Rice, serta duo Manchester United Kobbie Mainoo dan Marcus Rashford semuanya dipastikan absen dari skuad. Bek Newcastle United Tino Livramento melengkapi daftar lima pemain yang tidak akan ambil bagian dalam jadwal internasional mendatang, sehingga pelatih asal Jerman itu memiliki sejumlah celah yang harus diisi dalam susunan taktiknya.

Menanggapi absennya para pemain tersebut, Tuchel beralih pada sosok muda dan wajah yang sudah dikenalnya dengan memanggil gelandang Everton James Garner dan kapten Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Keduanya dijadwalkan bergabung dengan anggota skuad Inggris lainnya pada Selasa.

Meski kehilangan pemain inti seperti Rice dan Palmer menjadi pukulan, situasi ini membuka peluang bagi Garner dan Gibbs-White untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapat tempat permanen dalam rencana manajer baru itu saat Inggris bersiap menghadapi persaingan elite Eropa di grup A Nations League.