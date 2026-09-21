Getty Images Sport
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England memanggil dua pemain pengganti setelah Cole Palmer, Declan Rice, dan duo Man Utd mundur dari skuad
Tuchel dipaksa melakukan perubahan skuad lebih awal
Persiapan Tuchel untuk kampanye Nations League Inggris yang akan datang terganggu secara signifikan oleh serangkaian pencoretan pemain papan atas. Penyerang andalan Chelsea Cole Palmer, gelandang tangguh Arsenal Declan Rice, serta duo Manchester United Kobbie Mainoo dan Marcus Rashford semuanya dipastikan absen dari skuad. Bek Newcastle United Tino Livramento melengkapi daftar lima pemain yang tidak akan ambil bagian dalam jadwal internasional mendatang, sehingga pelatih asal Jerman itu memiliki sejumlah celah yang harus diisi dalam susunan taktiknya.
Menanggapi absennya para pemain tersebut, Tuchel beralih pada sosok muda dan wajah yang sudah dikenalnya dengan memanggil gelandang Everton James Garner dan kapten Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Keduanya dijadwalkan bergabung dengan anggota skuad Inggris lainnya pada Selasa.
Meski kehilangan pemain inti seperti Rice dan Palmer menjadi pukulan, situasi ini membuka peluang bagi Garner dan Gibbs-White untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapat tempat permanen dalam rencana manajer baru itu saat Inggris bersiap menghadapi persaingan elite Eropa di grup A Nations League.
- Getty Images Sport
Gibbs-White dan Garner mendapatkan kesempatan mereka
Bagi Gibbs-White, pemanggilan ini menandai kembalinya dia dengan cepat ke tim nasional setelah nyaris gagal masuk dalam seleksi awal berisi 27 pemain. Sosok penting Nottingham Forest itu sudah mengoleksi enam penampilan untuk negaranya dan sangat dihargai oleh staf pelatih selama proses seleksi. Membahas proses pengambilan keputusannya, Tuchel mengatakan pada Jumat bahwa Gibbs-White yang berusia 26 tahun nyaris dimasukkan ke grup awal, dengan menyoroti performa konsisten sang gelandang di Premier League sebagai alasan utama pemanggilannya kali ini.
Garner juga kembali berada di lingkungan tim senior setelah sebelumnya mewakili Inggris pada awal tahun ini. Pemain Everton itu mencatatkan dua penampilan senior pertamanya pada Maret, tetapi, seperti halnya Gibbs-White, tidak menjadi bagian dari skuad yang bepergian untuk Piala Dunia 2026.
Manajemen beban dan kekhawatiran cedera
Absennya Palmer mungkin menjadi yang paling mengejutkan, mengingat ia baru saja kembali ke skuad setelah sebelumnya dicoret dari skuad Piala Dunia. Bintang Chelsea itu, yang baru-baru ini tampil dalam kekalahan telak melawan Brentford, dilaporkan mundur karena pengaturan beban dan kekhawatiran cedera ringan. Tampaknya ada keputusan bersama yang diambil antara klub dan tim nasional untuk memastikan pemain berusia 24 tahun itu tidak memperparah masalah yang mendasarinya.
Masalah kebugaran Manchester United juga berperan dalam menipiskan pilihan Tuchel. Kobbie Mainoo dan Marcus Rashford sama-sama harus ditarik keluar saat United baru-baru ini bermain imbang 1-1 melawan Fulham. Mainoo bermain selama 80 menit di Craven Cottage sebelum digantikan, sementara keluarnya Rashford juga disebabkan keluhan fisik.
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Menjalani jadwal Nations League yang sulit
Waktu terjadinya cedera-cedera ini sangat tidak menguntungkan mengingat kualitas lawan yang dijadwalkan akan dihadapi England. England dijadwalkan memulai kiprahnya di Nations League melawan tim kuat Spanyol pada 26 September, sebuah laga yang akan menjadi ujian berat bagi visi taktis Tuchel. Setelah duel melawan juara dunia itu, England harus menghadapi dua pertandingan melawan Republik Ceko serta laga tandang sulit kontra Kroasia.
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