Endrick Brazil Lyon Carlo Ancelotti GFX 16:9Getty/GOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Endrick menunjukkan kepada Real Madrid apa yang dia miliki selama masa pinjamannya di Lyon - tetapi 'Pele baru' masih berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim Brasil untuk Piala Dunia

Di awal tahun, sepertinya impian Endrick untuk masuk ke skuad Brasil di Piala Dunia sudah pupus. Pemain muda Real Madrid itu hanya bermain 99 menit untuk klubnya di paruh pertama musim, dengan manajer Real Madrid saat itu, Xabi Alonso, lebih memilih penyerang lokal Gonzalo Garcia daripada dia, dan perpindahan ke klub lain menjadi tak terhindarkan di jendela transfer musim dingin.

Beruntung, Endrick menemukan klub yang sempurna. Sejak resmi menyelesaikan peminjaman ke Lyon pada 1 Januari, pemain berusia 19 tahun ini kembali menemukan performa gemilangnya yang membuatnya menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di dunia saat masih di Palmeiras, dengan mencetak enam keterlibatan gol dalam tujuh penampilannya bersama tim Ligue 1 tersebut. 

Tiba-tiba, Endrick tampak layak dihargai €60 juta (£52 juta/$71 juta) seperti yang diyakini Madrid saat mereka memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pada Desember 2022. Perubahan drastis ini secara alami memicu spekulasi tentang kembalinya Endrick ke timnas Brasil, dengan jeda internasional Maret yang akan segera tiba.

Pelatih Selecao Carlo Ancelotti menyaksikan bakat Endrick secara langsung pada tahun terakhirnya di Madrid, dan bahkan secara pribadi menyarankan remaja itu untuk meninggalkan Bernabeu guna meningkatkan peluangnya di Piala Dunia. Endrick pasti akan kembali masuk dalam pertimbangan Ancelotti, yang sudah merupakan pencapaian tersendiri.

Namun, kenyataan yang kejam adalah dia masih menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju turnamen 2026 di Amerika Utara. Meskipun dia telah tampil bagus untuk Lyon sejauh ini, beberapa tanda ketidakmatangan masih terlihat, dan dengan Brasil memiliki kedalaman serangan yang lebih baik daripada negara lain, dia harus hampir sempurna dari sini ke depan untuk menonjol di antara rekan-rekannya.

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Awal yang menantang

    Meskipun Endrick pada akhirnya gagal memenuhi ekspektasi yang tidak realistis pada musim pertamanya di Madrid, dia bukanlah kegagalan total. Bintang Brasil itu mencetak gol pada debutnya di La Liga dan Liga Champions, serta menjadi pemain Real Madrid pertama sejak Cristiano Ronaldo yang mencetak lima gol dalam satu musim Copa del Rey, dan akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak bersama dalam kompetisi tersebut.

    Namun, ia hanya tampil sebentar selama sembilan menit di babak tambahan dalam kekalahan Real Madrid di final melawan Barcelona. Ancelotti mengabaikan Endrick dalam pertandingan-pertandingan penting, dan hanya memberinya 35 menit bermain di babak gugur Liga Champions.

    Sejak September, Ancelotti terpaksa membela kurangnya waktu bermain Endrick: "Ya, mungkin saya tidak adil, karena dia berlatih dengan baik. Tapi di depannya ada Vinicius [Jr], Rodrygo, [Kylian] Mbappe... dia perlu sedikit bersabar."

    Pada Februari, pelatih asal Italia itu yakin akan kualitas Endrick, tetapi mengidentifikasi area kunci yang perlu ditingkatkan: "Dia memiliki akurasi yang tinggi, cepat, dan kuat. Meskipun dia masih perlu memperbaiki penguasaan bolanya, dia memiliki kemampuan melepaskan bola dan finishing yang baik. Tendangannya spektakuler. Dia masih sangat muda, tetapi dia belajar dengan sangat cepat."

    Memang, pengambilan keputusan Endrick masih tidak konsisten dan kecenderungannya untuk memegang bola terlalu lama mengganggu aliran permainan Madrid. Ancelotti tidak pernah akan menyerah pada tekanan eksternal terkait perkembangan Endrick, dan selalu mempertahankan kepercayaan penuh pada mantan bintang Palmeiras itu meskipun hanya menggunakan dia dalam peran cadangan.

    "Dia bahagia, bekerja keras, dan terlihat termotivasi. Saya sangat senang dengannya," kata Ancelotti pada April. "Jika ingin bermain di Real Madrid, kamu harus bersabar di bangku cadangan untuk sementara waktu."

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sepenuhnya diblokir

    Ancelotti adalah sekutu bagi Endrick, dan kabar kepergiannya dari Madrid pada awal Mei menjadi pukulan besar bagi sang pemain. Alonso segera ditunjuk sebagai pengganti Ancelotti, namun harapan Endrick untuk segera meninggalkan kesan pada pelatih asal Spanyol itu pupus ketika ia mengalami cedera otot paha yang serius pada akhir bulan, yang membuatnya absen dari Piala Dunia Klub.

    Prospek akademi Garcia kemudian meraih bagian dari Sepatu Emas dalam perjalanan Madrid ke semifinal, dan kemudian dipromosikan ke tim senior. Saat Endrick kembali dalam kondisi prima pada September, ia telah turun ke posisi kelima dalam hierarki penyerang.

    Menurut The Athletic, ketika Alonso memilih Garcia untuk masuk menggantikannya pada 20 menit terakhir pertandingan La Liga melawan Getafe pada 19 Oktober, Endrick menuruti keinginan timnya untuk mengatur peminjaman. 

    Alonso jelas tidak memberikan indikasi bahwa situasi pemain internasional Brasil itu akan berubah dalam waktu dekat, mengatakan kepada TNT Sports setelah kembali menempatkannya di bangku cadangan dalam kemenangan Liga Champions melawan Juventus tiga hari kemudian: "Jelas semua orang ingin bermain. Dan pemain muda bahkan lebih lagi. Dalam konteks ini, kami ingin bersaing sekarang, dan itu sulit tergantung pada pertandingan."

    Ada banyak alasan lain untuk pemecatan Alonso pada Januari, tetapi The Athletic menambahkan bahwa beberapa pejabat klub bingung dengan perlakuan Alonso terhadap Endrick dan khawatir dia bisa stagnan, sehingga mereka terpaksa mempertimbangkan ide transfer sementara.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LILLEAFP

    'Sangat nyaman di rumah'

    Endrick fokus sepenuhnya pada Lyon saat klub tersebut menunjukkan minat, mengabaikan tawaran dari sejumlah klub lain. Ia ingin mengikuti jejak rekan senegaranya Juninho Pernambucano, Edmilson, Bruno Guimaraes, dan Lucas Paqueta, sementara kehadiran pelatih kepala Portugal Paulo Fonseca menjadi faktor penentu lainnya.

    "Fakta bahwa staf teknisnya Portugal adalah hal yang sangat baik, karena saya sudah pernah dilatih oleh pelatih Portugal, Abel Ferreira, di Palmeiras," kata Endrick dalam acara perkenalannya. "Ini baik bagi saya, karena saya tahu bagaimana mereka bekerja. Itu adalah poin plus."

    Menariknya, ia juga tidak menyimpan dendam terhadap Alonso setelah periode panjang di bangku cadangan: "Ini adalah bulan-bulan terbaik dalam karier saya karena saya punya waktu untuk bersama istri saya, membangun rumah, dan hidup saya."

    Kebahagiaan yang menular itu membantunya memulai dengan gemilang di Groupama Stadium. Endrick langsung dimasukkan ke dalam susunan pemain Fonesca untuk pertandingan putaran 32 besar Coupe de France melawan Lille, dan menandai momen tersebut dengan mencetak gol penentu kemenangan. Ia menunjukkan insting predatornya saat menyelinap ke tiang jauh dan dengan tenang menyarangkan bola dengan tendangan setengah voli, memberikan kemenangan 2-1 bagi tim barunya. Ia melepaskan enam tembakan sambil mengganggu barisan belakang Lille.

    "Saya sangat senang bisa kembali ke lapangan dan mendapatkan senyum saya kembali," katanya kepada beIN Sports setelah pertandingan. "Ini luar biasa, jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya bisa bercanda dengan seluruh tim; saya sudah mengenal semua orang dengan baik, saya berbicara bahasa Spanyol dan Inggris. Saya merasa seperti di rumah sendiri." 

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    Perbandingan Benzema

    Endrick juga tampil gemilang dalam debutnya di Ligue 1 melawan Brest, memberikan assist pertamanya (salah satu dari lima peluang yang diciptakannya) sambil menyelesaikan delapan dribel untuk menginspirasi Lyon meraih kemenangan 2-1. Hal itu menjadi pijakan untuk penampilan yang mengesankan pada pekan berikutnya saat bertandang ke Metz.

    Pemain pinjaman dari Madrid itu mencetak hat-trick brilian saat Lyon menang telak 5-2; Endrick membuka skor dengan tendangan indah di atas kiper, menggandakan keunggulannya setelah sprint cepat dari garis tengah tepat sebelum babak pertama berakhir, dan menutup skor dengan penalti yang dieksekusi sempurna, yang dia dapatkan sendiri. Itu adalah treble pertama dalam karier Endrick, dan ia menjadi pemain termuda yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan untuk Lyon, memecahkan rekor yang dipegang Bernard Lacombe selama 54 tahun.

    Para pendukung Lyon disuguhi keajaiban lain dari pemain Brasil itu dalam laga babak 16 besar Coupe de France melawan Stade Lavallois. Tim kasta kedua itu berhasil mengganggu Lyon hingga menit ke-79, saat Endrick lebih cepat dari seorang bek untuk merebut bola liar di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang melesat tinggi ke gawang - hampir menghancurkannya sepenuhnya

    Gol sensasional itu membawa Lyon menuju kemenangan 2-0 dan mendekati trofi besar pertama mereka sejak 2012. Dalam waktu kurang dari empat minggu, Endrick telah menjadi pahlawan baru bagi para pendukung Groupama Stadium, dan dibandingkan dengan ikon klub.

    "Saya melihat Karim Benzema tumbuh di Lyon," kata mantan bek Cris kepada stasiun televisi Prancis Telefoot. "Dia memiliki karakter yang luar biasa. Ketika saya melihat Endrick, saya melihat hal yang sama. Dia bisa mengalahkan bek satu lawan satu, dia bisa membuat perbedaan di kotak penalti."

  • EndrickGetty Images

    Kembali ke bumi

    Endrick meraih penghargaan Pemain Bulan Ini Ligue 1 untuk bulan Januari, dan ia telah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan dalam tiga dari tujuh penampilannya bersama Lyon. Namun, momentumnya terhenti ketika ia diusir dari lapangan dalam kemenangan 1-0 di liga melawan Nantes.

    Ia awalnya mendapat kartu kuning kedua karena tampaknya hanya terjadi kontak kaki yang tidak berbahaya, namun wasit secara aneh mengubahnya menjadi kartu merah langsung setelah tinjauan VAR. Fonseca kemudian menggambarkan keputusan tersebut sebagai "sangat keras", dan Lyon mengajukan banding yang berhasil, sehingga hukuman skorsing Endrick dikurangi menjadi satu pertandingan. Tidak ada perdebatan tentang kartu kuning pertama Endrick, karena dia secara terang-terangan menarik kaus lawan setelah melewati bola. 

    "Endrick perlu belajar dari situasi ini; saya sudah berbicara dengannya," tambah Fonseca. "Dia perlu memahami bahwa dia adalah pemain yang kini menjadi sorotan semua pihak yang terlibat."

    Itu adalah peringatan dan kenyataan yang harus dihadapi Endrick; standar konsisten harus dijaga jika dia ingin lebih dari sekadar pemain yang hanya bersinar sebentar, baik dalam hal disiplin maupun level permainan.

    Sayangnya, dia gagal dalam kategori terakhir saat kembali dari skorsing di Strasbourg akhir pekan lalu. Lyon masuk ke pertandingan dengan penuh keyakinan setelah 13 kemenangan berturut-turut di semua kompetisi - satu kemenangan kurang dari rekor klub yang ditetapkan di bawah Gerard Houllier pada 2006 - dan berada di posisi ketiga di klasemen Ligue 1, dengan pembicaraan tentang kemungkinan perebutan gelar mulai muncul.

    Namun, segalanya berantakan di Stade de la Meinau, dengan Endrick menjadi salah satu pemain terburuk saat Lyon kalah 3-1. Ia hanya melakukan 31 sentuhan dalam 90 menit dan kehilangan bola 15 kali, memicu kritik tajam dari mantan manajer Prancis Raymond Domenech. 

    "Dia tidak berguna dan tidak memberikan solusi. Semua penyerang harus melakukan pekerjaan bertahan yang nyata, menawarkan solusi, dan memberikan kedalaman. Dia tidak melakukan hal-hal itu," kata Domenech saat menjadi komentator untuk La Chaine L’Equipe. "Dia tidak memberikan opsi di belakang, dan saat dia memegang bola, dia hanya kehilangan bola. Terkadang dia hanya mengangkat bola ke atas atau menahannya. Jujur saja, fakta bahwa dia tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan sangat mengecewakan."

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    Masalah pemilihan

    Endrick adalah pemain yang berpotensi menjadi penentu kemenangan pada hari-harinya, seorang penyerang yang eksplosif dan bertenaga dengan kaki kiri yang mematikan dan penguasaan bola yang luar biasa. Itulah mengapa Madrid tidak memberikan opsi pembelian kepada Lyon saat menyetujui pinjamannya; dia masih dianggap sebagai bagian penting dari rencana masa depan mereka.

    Kelemahan yang mencolok yang ditekankan Ancelotti tetap ada. Endrick tidak cukup sering mengangkat kepalanya, terlalu sering memilih untuk bermain sendiri saat rekan setimnya berada dalam posisi yang lebih baik. Hal itu mungkin akan menjadi pertimbangan saat pelatih Brasil menentukan skuad final untuk Piala Dunia. Manajer hanya boleh membawa 26 pemain, dan Ancelotti menghadapi masalah besar di lini depan.

    Lyon menggunakan Endrick sebagai sayap kanan, tetapi secara realistis, dia tidak akan mendapat kesempatan di posisi itu untuk timnas Brasil, mengingat dia harus bersaing dengan Raphinha, Rodrygo, dan Estevao Willian. Meskipun remaja berbakat ini sangat serbaguna, dia tidak akan menggantikan Vinicius di sisi lain, atau bahkan penggantinya yang biasa, Gabriel Martinelli. Hal ini membuatnya harus bersaing untuk posisi striker tengah, di mana dia terkenal saat bermain di Palmeiras.

    Endrick belum tampil untuk timnas Brasil sejak Maret tahun lalu, dengan Ancelotti memilih enam pemain lain sebagai opsi di lini tengah: Matheus Cunha, Richarlison, Joao Pedro, Vitor Roque, Igor Jesus, dan Kaio George. Gabriel Jesus baru saja kembali bermain untuk Arsenal setelah cedera panjang, dan Igor Thiago dari Brentford diyakini akan masuk skuad di tengah persaingannya dengan Erling Haaland untuk Sepatu Emas Premier League.

    Hanya dua atau tiga dari nama-nama tersebut yang kemungkinan besar akan masuk skuad, artinya Ancelotti harus melakukan beberapa panggilan telepon yang sulit. Saat ini, salah satunya kemungkinan besar akan ditujukan kepada Endrick.

    Berita baiknya, ia masih memiliki banyak waktu untuk mengubah situasinya, dengan batas waktu pemilihan manajer baru hingga 1 Juni. Lyon berpotensi memiliki 21 pertandingan tersisa jika mereka mencapai final Coupe de France dan Liga Europa, dan Fonesca sangat menyadari apa yang harus dilakukan Endrick untuk mencapai level berikutnya.

    "Semua orang tahu dia ingin masuk tim Brasil, dan dia memahami betapa pentingnya tampil baik di sini untuk mencapai tujuan itu. Saya berusaha menjaga keseimbangannya, kerendahan hatinya, dan tanggung jawabnya," katanya baru-baru ini kepada The Athletic. "Untuk membantunya memahami bahwa dia bisa membantu tim - tetapi juga bahwa tim bisa membantunya."

    Jika Endrick memahami semua itu, mungkin sulit bagi Ancelotti untuk mengabaikannya. 

