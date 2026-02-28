Endrick menunjukkan kepada Real Madrid apa yang dia miliki selama masa pinjamannya di Lyon - tetapi 'Pele baru' masih berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim Brasil untuk Piala Dunia

Beruntung, Endrick menemukan klub yang sempurna. Sejak resmi menyelesaikan peminjaman ke Lyon pada 1 Januari, pemain berusia 19 tahun ini kembali menemukan performa gemilangnya yang membuatnya menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di dunia saat masih di Palmeiras, dengan mencetak enam keterlibatan gol dalam tujuh penampilannya bersama tim Ligue 1 tersebut.

Tiba-tiba, Endrick tampak layak dihargai €60 juta (£52 juta/$71 juta) seperti yang diyakini Madrid saat mereka memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pada Desember 2022. Perubahan drastis ini secara alami memicu spekulasi tentang kembalinya Endrick ke timnas Brasil, dengan jeda internasional Maret yang akan segera tiba.

Pelatih Selecao Carlo Ancelotti menyaksikan bakat Endrick secara langsung pada tahun terakhirnya di Madrid, dan bahkan secara pribadi menyarankan remaja itu untuk meninggalkan Bernabeu guna meningkatkan peluangnya di Piala Dunia. Endrick pasti akan kembali masuk dalam pertimbangan Ancelotti, yang sudah merupakan pencapaian tersendiri.

Namun, kenyataan yang kejam adalah dia masih menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju turnamen 2026 di Amerika Utara. Meskipun dia telah tampil bagus untuk Lyon sejauh ini, beberapa tanda ketidakmatangan masih terlihat, dan dengan Brasil memiliki kedalaman serangan yang lebih baik daripada negara lain, dia harus hampir sempurna dari sini ke depan untuk menonjol di antara rekan-rekannya.