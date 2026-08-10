Dalam dunia sepakbola, nama-nama besar tak cukup untuk menjamin kesuksesan, dan angka-angka semata tak dapat menentukan penilaian atas perjalanan seorang penyerang mana pun. Inilah tepatnya yang menyatukan Karim Benzema dan Youssef En-Nesyri, setelah kedua bintang itu mendapati diri mereka dalam situasi serupa meski berbeda seragam dan keadaan, sehingga kepergian menjadi tajuk paling menonjol bagi masa depan mereka, sebelum sempitnya waktu dan sulitnya bursa transfer turut campur untuk mempertahankan keduanya dalam gambaran ini.

Ironi ini bermula ketika Benzema meninggalkan Al Ittihad menuju Al Hilal, dalam sebuah kesepakatan yang dipandang sebagai tambahan lini serang besar bagi "Sang Pemimpin", sementara Al Ittihad merekrut En-Nesyri hampir pada waktu yang sama dengan harapan ia menjadi pengganti yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan penyerang asal Prancis itu.

Namun situasinya sangat mirip; keduanya menuai kritik, dan nama keduanya menjadi terkait dengan kemungkinan kepergian, serta kedua klub sama-sama mencari jalan keluar, sebelum Al Hilal dan Al Ittihad mendapati diri mereka menghadapi dilema yang sesungguhnya: sulit melepaskan seorang penyerang asing tanpa jaminan merekrut pengganti yang siap pakai.