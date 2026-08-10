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Dua sisi dari satu koin: Kisah ironi kelam yang menyatukan Benzema dan En-Nesyri!

FEATURES
K. Benzema
Y. En-Nesyri
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Prancis
Maroko
Arab Saudi

Kejatuhan yang mengejutkan!

Dalam dunia sepakbola, nama-nama besar tak cukup untuk menjamin kesuksesan, dan angka-angka semata tak dapat menentukan penilaian atas perjalanan seorang penyerang mana pun. Inilah tepatnya yang menyatukan Karim Benzema dan Youssef En-Nesyri, setelah kedua bintang itu mendapati diri mereka dalam situasi serupa meski berbeda seragam dan keadaan, sehingga kepergian menjadi tajuk paling menonjol bagi masa depan mereka, sebelum sempitnya waktu dan sulitnya bursa transfer turut campur untuk mempertahankan keduanya dalam gambaran ini.

Ironi ini bermula ketika Benzema meninggalkan Al Ittihad menuju Al Hilal, dalam sebuah kesepakatan yang dipandang sebagai tambahan lini serang besar bagi "Sang Pemimpin", sementara Al Ittihad merekrut En-Nesyri hampir pada waktu yang sama dengan harapan ia menjadi pengganti yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan penyerang asal Prancis itu.

Namun situasinya sangat mirip; keduanya menuai kritik, dan nama keduanya menjadi terkait dengan kemungkinan kepergian, serta kedua klub sama-sama mencari jalan keluar, sebelum Al Hilal dan Al Ittihad mendapati diri mereka menghadapi dilema yang sesungguhnya: sulit melepaskan seorang penyerang asing tanpa jaminan merekrut pengganti yang siap pakai.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema: Angka-Angka Fantastis, Pengaruh yang Hilang

    Mudah untuk membela petualangan Benzema jika kita hanya melihat angka-angkanya, karena penyerang asal Prancis itu tampil dalam 13 pertandingan bersama Al Hilal, mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist, sehingga mencapai 14 kontribusi gol.

    Namun, masalah bagi para pendukung Al Hilal bukan terletak pada angka-angkanya, melainkan pada waktu kemunculannya. Penyerang yang datang untuk menjadi pria di laga-laga besar itu tidak meninggalkan jejak yang dinantikan di hadapan para lawan terkemuka.

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    Benzema tidak memberikan pengaruh yang diharapkan saat melawan Al Ittihad, klub lamanya, dan juga tidak tampil sesuai yang dinantikan Al Hilal saat menghadapi Al Nassr dan Al Ahli, laga-laga yang membutuhkan bintang sekelas pengalamannya untuk menentukan detail-detail kecil.

    Di level kontinental, Benzema tidak mampu membawa Al Hilal melangkah lebih jauh dari babak 16 besar Liga Champions Asia Elite, dan ia juga tidak membantu tim secara memadai dalam perburuan gelar liga, sehingga petualangannya berubah dari sebuah transfer yang dinantikan menjadi berkas yang menimbulkan banyak tanda tanya.

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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nesyri: Pengganti yang Tak Mampu Menggantikan Benzema

    Di sisi lain, Youssef En-Nesyri memulai petualangannya bersama Al-Ittihad di tengah ekspektasi besar, sebagai penyerang yang dianggap mampu menggantikan kepergian Benzema dan memberikan solusi ofensif yang dibutuhkan tim.

    Namun penyerang asal Maroko itu tidak berhasil mencapai posisi tersebut, di mana ia tampil bersama Al-Ittihad dalam 18 pertandingan, mencetak 8 gol dan hanya menciptakan satu assist.

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    Sebagaimana yang terjadi pada Benzema, masalah utamanya bukan hanya pada jumlah gol, melainkan pada absennya kontribusi ketika tingkat persaingan meningkat.

    En-Nesyri tidak mencetak gol saat menghadapi Al-Hilal, Al-Nassr, maupun Al-Ahli, yaitu pertandingan-pertandingan di mana Al-Ittihad membutuhkan penyerang utamanya untuk membuat perbedaan, sebagaimana juga terjadi saat tim tersingkir dari Liga Champions Asia Elite pada babak perempat final.

  • Kepergian sempat menjadi opsi, tetapi penggantinya tak kunjung tiba

    Seiring menurunnya kepercayaan terhadap para penyerang, gagasan untuk melepas Benzema dan En-Nesyri mulai muncul di dalam kedua klub, terutama dengan keinginan kedua tim pelatih untuk menata ulang lini serang.

    Namun, masalah yang sama-sama dihadapi adalah soal pengganti. Al Hilal hingga kini belum menemukan solusi yang tepat untuk Benzema, sementara Al Ittihad menghadapi kesulitan serupa dengan En-Nesyri.



    Dengan mendekatnya awal musim, melepas penyerang utama tanpa mendatangkan ujung tombak baru menjadi risiko yang besar.

    Alhasil, gagasan hengkang berubah menjadi keputusan yang ditunda, dan skenario yang paling mungkin adalah memulai musim dengan duet tersebut, dengan harapan situasinya akan berubah pada laga-laga mendatang.

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  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Musim baru: kesempatan terakhir untuk membuktikan sebaliknya?

    Bertahannya Benzema bersama Al Hilal dan En-Nesyri bersama Al Ittihad tidak berarti kedua klub itu mengurungkan catatan mereka, melainkan mencerminkan sulitnya mengambil keputusan besar dalam waktu yang sempit.

    Musim baru boleh jadi memberi kedua penyerang itu kesempatan untuk menulis ulang kisahnya, terlebih keduanya memiliki pengalaman besar dan kemampuan mencetak gol yang tidak bisa diabaikan.

    Namun, yang dituntut kali ini bukan sekadar mencetak gol, melainkan tampil ketika pertandingan membutuhkan seorang penyerang besar.

    Benzema perlu membuktikan bahwa angka-angkanya bisa berubah menjadi pengaruh nyata dalam laga-laga besar, sementara En-Nesyri perlu meyakinkan pendukung Al Ittihad bahwa dirinya benar-benar mampu memikul tanggung jawab lini serang.

    Pertanyaannya pun masih terbuka: apakah awal musim akan menjadi kesempatan bagi Benzema dan En-Nesyri untuk memulihkan reputasi, ataukah ironi itu akan lengkap dan kedua klub mendapati diri mereka terpaksa mencari jalan keluar baru pada kesempatan terdekat?

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