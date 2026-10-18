Getty Images Sport
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Diego Gomez cetak gol spektakuler dari garis tengah lapangan saat Brighton tampil menggila melawan Crystal Palace
Momen penuh kenekatan di Amex
Para pendukung Brighton & Hove Albion di Amex Stadium menyaksikan terciptanya sejarah Premier League pada Minggu, ketika Gomez mencetak gol spektakuler dari garis tengah lapangan pada menit-menit awal laga derbi Brighton melawan rivalnya, Crystal Palace. Momen luar biasa itu akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun mendatang.
Kecemerlangan teknik yang dibutuhkan untuk mencetak gol seperti itu terlihat jelas. Setelah menerima umpan dari Oliver Boscagli usai Adam Wharton kehilangan bola, gelandang tersebut hanya membutuhkan satu sentuhan untuk menyiapkan tembakan. Ia berbalik, melihat kiper Palace Walter Benitez berada jauh dari garis gawangnya, lalu melepaskan tembakan keras yang terukur sempurna dari jarak 51 meter.
- AFP
Gol yang signifikan secara statistik bagi Gomez
Di luar keindahan gol tersebut, statistik di baliknya menunjukkan betapa langka pencapaian seperti itu di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Gol Gomez dari jarak 51 meter secara resmi menjadi gol Premier League dari jarak terjauh dalam hampir satu dekade. Itu merupakan gol dari jarak terjauh sejak Wayne Rooney mencetak gol dari jarak 58 meter untuk Everton saat menghadapi West Ham United pada November 2017.
Momen spektakuler itu menjadi gol pertama Gomez pada musim ini, melengkapi dua assist yang sudah ia berikan untuk tim asuhan Fabian Hurzeler. Gelandang kanan asal Paraguay tersebut telah mengukuhkan perannya sebagai pemain kunci Brighton & Hove Albion sejak bergabung dari klub MLS Inter Miami pada Januari, dengan catatan 12 gol dalam 66 penampilan.
Brighton sukses melancarkan tiga pukulan telak
Gol spektakuler dari garis tengah lapangan menjadi sorotan utama dalam rentang sepuluh menit yang menghancurkan peluang lawan dan praktis membuat laga tak lagi berlangsung sengit. Dominasi Brighton dimulai sejak awal ketika bek Palace, Jaydee Canvot, tanpa sengaja menyundul bola ke gawang sendiri dan memberi tuan rumah keunggulan.
Penderitaan Crystal Palace bertambah hanya tiga menit setelah gol kedua, ketika Yasin Ayari mengarahkan bola ke sudut bawah gawang untuk mengubah skor menjadi 3-0. Rentetan gol dalam waktu singkat itu menempatkan Brighton dalam buku rekor sebagai tim kesembilan dalam sejarah Premier League yang mencetak tiga gol dalam rentang sepuluh menit. Brighton juga menjadi tim pertama yang melakukannya sejak Newcastle United saat menghadapi Tottenham pada April 2023.
- Getty Images Sport
Kostoulas cetak gol keempat, Brighton tampil gemilang
Brighton terus tampil menyerang tanpa henti pada awal babak kedua dan mencetak gol keempat pada menit ke-49 melalui Charalampos Kostoulas. Penampilan dominan itu menegaskan laju impresif Brighton musim ini. Sebelum laga, mereka menempati peringkat ketiga klasemen Premier League dengan 13 poin. Kemenangan di laga ini akan membawa tim asuhan Hurzeler untuk sementara naik ke posisi kedua, melampaui Arsenal, sekaligus memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Manchester City menjadi hanya lima poin.
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