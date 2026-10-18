Para pendukung Brighton & Hove Albion di Amex Stadium menyaksikan terciptanya sejarah Premier League pada Minggu, ketika Gomez mencetak gol spektakuler dari garis tengah lapangan pada menit-menit awal laga derbi Brighton melawan rivalnya, Crystal Palace. Momen luar biasa itu akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun mendatang.

Kecemerlangan teknik yang dibutuhkan untuk mencetak gol seperti itu terlihat jelas. Setelah menerima umpan dari Oliver Boscagli usai Adam Wharton kehilangan bola, gelandang tersebut hanya membutuhkan satu sentuhan untuk menyiapkan tembakan. Ia berbalik, melihat kiper Palace Walter Benitez berada jauh dari garis gawangnya, lalu melepaskan tembakan keras yang terukur sempurna dari jarak 51 meter.