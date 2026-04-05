Pertandingan-pertandingan La Liga menjadi ajang bagi dua penyerang yang keluar dengan tangan hampa dari babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kembali menemukan performa terbaiknya, sebelum mereka dengan cepat berhasil mencetak dua gol penentu kemenangan ke gawang Real Madrid dan Atlético Madrid.
Diterjemahkan oleh
Di tengah kekalahan Real Madrid dan Atlético... La Liga mengobati luka Moriki dan Lewandowski
Hilangnya Mimpi
Vedad Muriqi membawa timnas Kosovo ke final babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Slovakia di Bratislava, sehingga kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan mimpi bersejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Namun, timnas Kosovo tumbang di final di kandang sendiri di Pristina melawan Turki dengan skor 0-1, sehingga mimpi bersejarah itu sirna di hadapan para pendukung di Stadion Fadel Fokri pada malam yang dipenuhi air mata para pemain, terutama kapten Moriki.
Muriqi sendiri merangkum periode tersebut dengan mengatakan bahwa ia menjalani dua minggu yang sangat sulit, yang diawali dengan kegagalan mengeksekusi tendangan penalti krusial bersama Real Mallorca dalam kekalahan melawan Elche pada menit ke-92 dalam pertarungan menghindari degradasi, kemudian ia kalah di final play-off melawan Kosovo dan mimpi Piala Dunia yang ia gambarkan sebagai mimpi terbesar dalam hidupnya pun sirna.
Kemenangan Real
Beberapa hari setelah kekecewaan di babak playoff, Moriki menemukan kesempatan sempurna untuk menyembuhkan semua luka saat ia membawa Mallorca meraih kemenangan bersejarah 2-1 atas Real Madrid dalam laga La Liga.
Mallorca unggul lebih dulu lewat gol Mano Morlanes sebelum Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-88 melalui Eder Militao, namun Moriki muncul pada menit ke-91 untuk melepaskan tendangan keras yang menentukan hasil pertandingan di menit-menit akhir.
Gol Moriki sangat menentukan dalam pertarungan untuk bertahan di liga, terutama karena para pemain Mallorca sebelumnya memperkirakan bahwa meraih poin melawan Real Madrid adalah hal yang sulit.
Moriaki mengatakan, "Ketika menghitung peluang sebelum pertandingan, Anda menempatkan nol di depan Real Madrid bahkan jika bermain di kandang sendiri. Kita harus jujur, mendapatkan 3 poin berarti kami telah menampilkan pertandingan hebat dan melakukan pekerjaan baik pekan ini."
Hati yang hancur bersama Polandia
Di sisi lain, Robert Lewandowski mengalami kekecewaan serupa bersama tim nasional Polandia, setelah "Elang Putih" gagal memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 3-2 dari Swedia di final play-off Eropa di Stockholm.
Kekalahan tersebut disertai dengan kesedihan yang mendalam bagi kapten tim nasional tersebut, yang mengisyaratkan kemungkinan pensiun dari sepak bola internasional, setelah karier bersejarah yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya.
Kembalinya Senyuman
Namun, striker veteran asal Polandia itu tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali menemukan naluri mencetak golnya. Beberapa jam setelah kekecewaan di babak playoff, ia kembali ke atmosfer La Liga dengan seragam Barcelona dalam laga puncak yang menentukan melawan Atlético Madrid.
Dalam pertandingan yang seimbang dan berjalan menuju hasil imbang 1-1 hingga menit-menit akhir, Lewandowski kembali menjadi sorotan saat ia menyambar bola pantul di dalam kotak penalti dan mengarahkannya ke gawang dengan bahunya pada menit ke-87, mencetak gol penentu kemenangan bagi Barça dengan skor 2-1.
Klinik La Liga
Gol Lewandowski di Atlético tercipta hanya beberapa jam setelah gol Moriki ke gawang Real Madrid.
Dengan demikian, dalam waktu kurang dari 24 jam, Moriki beralih dari air mata kekecewaan bersama Kosovo menjadi air mata kebahagiaan berkat gol bersejarah yang menghancurkan ambisi Real Madrid dan meningkatkan peluang timnya untuk bertahan, sementara Lewandowski membalikkan halaman kesedihan di babak play-off bersama Polandia dengan gol yang mungkin menjadi langkah krusial bagi Barcelona dalam upaya mempertahankan gelarnya.
Dengan demikian, La Liga berperan sebagai "klinik penyembuhan" bagi dua penyerang yang keluar dengan hati hancur dari babak play-off Piala Dunia.
Baca juga:
Dengan kenangan dari Maroko... Keputusan wasit soal "tendangan Buffon" menjadi sorotan dalam laga Real Madrid vs Bayern
setelah pencabutan kartu merah... Pujian dari pihak Catalan terhadap teknologi video dan wasit dalam laga melawan Atlético