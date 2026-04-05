Di tengah kekalahan Real Madrid dan Atlético... La Liga mengobati luka Moriki dan Lewandowski

Vedad Muriqi membawa timnas Kosovo ke final babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Slovakia di Bratislava, sehingga kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan mimpi bersejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Namun, timnas Kosovo tumbang di final di kandang sendiri di Pristina melawan Turki dengan skor 0-1, sehingga mimpi bersejarah itu sirna di hadapan para pendukung di Stadion Fadel Fokri pada malam yang dipenuhi air mata para pemain, terutama kapten Moriki.

Muriqi sendiri merangkum periode tersebut dengan mengatakan bahwa ia menjalani dua minggu yang sangat sulit, yang diawali dengan kegagalan mengeksekusi tendangan penalti krusial bersama Real Mallorca dalam kekalahan melawan Elche pada menit ke-92 dalam pertarungan menghindari degradasi, kemudian ia kalah di final play-off melawan Kosovo dan mimpi Piala Dunia yang ia gambarkan sebagai mimpi terbesar dalam hidupnya pun sirna.