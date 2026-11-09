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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Di antara Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad: Siapa yang Memiliki Jadwal Tersulit?

FEATURES
Al Ahli
Al Ittihad
Al Nassr FC
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Persaingan sengit

Empat klub besar di Arab Saudi memasuki fase yang sangat krusial dari musim 2026-2027, seiring tumpang tindihnya laga-laga Roshn League dan Piala Penjaga Dua Kota Suci, serta rentetan konfrontasi langsung yang bisa memainkan peran penting dalam persaingan perebutan gelar dan posisi puncak.

Dengan diumumkannya jadwal baru untuk laga-laga yang tertunda serta penetapan pertemuan babak 16 besar Piala Raja, muncul sejumlah pertanyaan mengenai klub mana yang menghadapi ujian tersulit di antara Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad, terutama dengan perbedaan karakter lawan, waktu pertandingan, serta beban perjalanan dan tekanan fisik.

Melihat jadwal yang telah diumumkan, Al Ahli tampaknya mengemban misi paling rumit, disusul Al Nassr, sementara Al Hilal menikmati fleksibilitas relatif yang lebih besar, sedangkan Al Ittihad menghadapi serangkaian ujian penting yang menuntut terjaganya kestabilan teknis dan fisik.

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  • Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly: maraton laga-laga besar dan perjalanan jauh

    Al Ahli tampak menjadi tim yang paling terbebani oleh padatnya jadwal pertandingan pada periode mendatang, di tengah berdekatannya laga-laga berat dan tumpang tindihnya agenda domestik mereka. Mereka memulai rangkaian ujian dengan menghadapi Al Nassr pada 20 November ini, dalam klasik yang ditunda dari pekan kesembilan, sebelum memasuki pekan-pekan lanjutan Liga.

    Beratnya tugas kian bertambah dengan Derby Jeddah melawan Al Ittihad pada 11 Desember, kemudian menghadapi Al Ula di kandang lawan pada 12 Januari di babak 16 besar Piala Raja, sebuah laga sistem gugur yang tidak memberi ruang untuk perbaikan, sebelum berbenturan dengan Al Hilal pada 22 Januari dalam laga lain yang berbobot berat.

    Kesulitan jadwal Al Ahli tidak hanya terbatas pada nama-nama lawan, tetapi juga meluas ke beragamnya agenda serta tumpang tindihnya laga Liga dan Piala, di samping perjalanan bertanding di luar kandang. Hal ini menempatkan kedalaman skuad dan kemampuan tim pelatih dalam merotasi pemain di hadapan ujian yang sesungguhnya.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Nassr: Duel Langsung dan Ujian Kedalaman Skuad

    Al Nassr termasuk salah satu tim yang menghadapi serangkaian ujian berat, dimulai dari El Clasico melawan Al Ahli pada 20 November, kemudian pertandingan melawan Al Shabab pada 12 Desember, sebelum memasuki fase yang lebih sensitif dengan Derby Riyadh melawan Al Hilal pada 1 Januari 2027 di Stadion Al Awwal Park.

    Dan di Piala Raja, Al Nassr akan menghadapi Al Khaleej pada 12 Januari di markas mereka, sebuah keunggulan relatif dari sisi logistik, namun hal itu tidak menghapus pentingnya pertandingan tersebut mengingat sistem gugur yang diberlakukan, serta keinginan tim untuk terus bersaing memperebutkan gelar.

    Kesulitan jadwal Al Nassr terletak pada beruntunnya pertandingan-pertandingan berkarakter kompetitif, terutama melawan Al Ahli dan Al Hilal, yang menjadikan terjaganya kesiapan para pemain inti dan terhindarnya dari cedera sebagai dua faktor penting selama fase ini.

  • Al-Ittihad: Derbi Jeddah dan laga tunda pada Desember

    Al Ittihad pada gilirannya menghadapi jadwal yang tak lepas dari kerumitan, karena menjamu Al Ahli pada 11 Desember dalam derbi Jeddah, sebelum menjalani laga tunda melawan Al Shabab pada 21 Desember, dalam dua ujian penting selama rentang waktu yang relatif singkat.

    Adapun di Piala Raja, Al Ittihad akan melakukan perjalanan ke Hail untuk menghadapi Al Jubail pada 11 Januari dalam babak 16 besar, sebuah pertandingan yang menuntut keseriusan dalam menghadapi lawan yang mencari kejutan melawan salah satu klub paling menonjol di turnamen tersebut.

    Meskipun jadwal Al Ittihad memuat lebih sedikit laga big match langsung dibandingkan Al Ahli dan Al Nassr, derbi Jeddah dan laga tunda melawan Al Shabab, di samping perjalanan Piala, mengharuskan tim bersikap hati-hati dalam menghadapi fase ini.

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  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Al Hilal: Keunggulan Relatif dalam Pembagian Pertandingan

    Di sisi lain, jadwal Al Hilal tampak lebih seimbang dari segi pembagian laga-laga besar, karena mereka akan menghadapi Al Riyadh pada 21 Desember dalam pertandingan tunda dari pekan kesembilan, sebuah laga yang berlangsung di dalam ibu kota dan tidak memerlukan perjalanan jauh.

    Al Hilal akan menjalani derbi Riyadh melawan Al Nassr pada 1 Januari di Al-Awwal Park, kemudian menjamu Al Hazem pada 11 Januari di babak 16 besar Piala Raja di Kingdom Arena, sebelum menghadapi Al Ahli pada 22 Januari dalam klasik yang dinanti-nantikan.

    Penyelenggaraan laga Piala di kandang sendiri, ditambah adanya jeda waktu di antara pertandingan-pertandingan papan atas, memberikan Al Hilal sejumlah fleksibilitas dalam persiapan, meskipun mereka dituntut untuk menjaga kesiapan mereka melalui serangkaian pertandingan penting.

    Pada akhirnya, Al Ahli tampaknya menghadapi jadwal yang paling rumit dari segi tumpang tindih laga-laga besar, agenda Piala, dan perjalanan, sementara jadwal Al Nassr tidak kalah sulit karena klasik melawan Al Ahli dan derbi melawan Al Hilal, sedangkan Al Ittihad menghadapi ujian-ujian penting selama Desember dan Januari, dan Al Hilal memiliki keunggulan relatif dalam pembagian pertandingan.

    Namun penentuannya tidak hanya bergantung pada kalender semata, melainkan pada kemampuan setiap tim untuk mengelola beban, merotasi para pemainnya, dan menangani tekanan kompetisi.