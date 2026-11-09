Empat klub besar di Arab Saudi memasuki fase yang sangat krusial dari musim 2026-2027, seiring tumpang tindihnya laga-laga Roshn League dan Piala Penjaga Dua Kota Suci, serta rentetan konfrontasi langsung yang bisa memainkan peran penting dalam persaingan perebutan gelar dan posisi puncak.

Dengan diumumkannya jadwal baru untuk laga-laga yang tertunda serta penetapan pertemuan babak 16 besar Piala Raja, muncul sejumlah pertanyaan mengenai klub mana yang menghadapi ujian tersulit di antara Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad, terutama dengan perbedaan karakter lawan, waktu pertandingan, serta beban perjalanan dan tekanan fisik.

Melihat jadwal yang telah diumumkan, Al Ahli tampaknya mengemban misi paling rumit, disusul Al Nassr, sementara Al Hilal menikmati fleksibilitas relatif yang lebih besar, sedangkan Al Ittihad menghadapi serangkaian ujian penting yang menuntut terjaganya kestabilan teknis dan fisik.