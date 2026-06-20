Denzel Dumfries menuntut 'semangat yang membara' di ruang ganti timnas Belanda menjelang laga penting Piala Dunia

Dalam wawancara dengan Voetbal International menjelang Piala Dunia 2026, Dumfries memberikan wawasan menarik mengenai perbedaan suasana antara klubnya dan tim nasional. Bek yang tengah berada di ambang kepindahan besar-besaran ke Real Madrid ini meyakini bahwa tim asuhan Ronald Koeman perlu tampil lebih tajam jika ingin benar-benar bersaing memperebutkan gelar juara musim panas ini.

“Kita perlu menuntut lebih banyak satu sama lain,” jelas Dumfries. “Ini adalah pelajaran yang kami petik dari Kejuaraan Eropa terakhir; sebagai sebuah kelompok, kami bisa saling mengatakan kebenaran lebih sering dan lebih terbuka. Dan saya akan melakukannya, karena saya adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal itu. Sedikit semangat dalam tim itu penting.”