AFP
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Denzel Dumfries menuntut 'semangat yang membara' di ruang ganti timnas Belanda menjelang laga penting Piala Dunia
Menerapkan mentalitas Inter
Dalam wawancara dengan Voetbal International menjelang Piala Dunia 2026, Dumfries memberikan wawasan menarik mengenai perbedaan suasana antara klubnya dan tim nasional. Bek yang tengah berada di ambang kepindahan besar-besaran ke Real Madrid ini meyakini bahwa tim asuhan Ronald Koeman perlu tampil lebih tajam jika ingin benar-benar bersaing memperebutkan gelar juara musim panas ini.
“Kita perlu menuntut lebih banyak satu sama lain,” jelas Dumfries. “Ini adalah pelajaran yang kami petik dari Kejuaraan Eropa terakhir; sebagai sebuah kelompok, kami bisa saling mengatakan kebenaran lebih sering dan lebih terbuka. Dan saya akan melakukannya, karena saya adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal itu. Sedikit semangat dalam tim itu penting.”
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Bertabrakan demi kemajuan
Pemain Inter Milan yang akan hengkang itu menyoroti intensitas ruang ganti San Siro sebagai teladan bagi Oranje. Meskipun timnas Belanda sering dikenal karena suasananya yang positif, Dumfries berpendapat bahwa kurangnya gesekan justru mungkin menghambat tim nasional untuk mencapai potensi penuh mereka selama pertandingan turnamen yang penuh tekanan. Belanda saat ini berlaga di Grup F Piala Dunia bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang pada pertandingan pembuka—di mana Dumfries turut bermain—Oranje akan menghadapi Swedia pada hari Sabtu.
“Di sana kami bisa saling berdebat dengan sengit, tetapi ada begitu banyak kepribadian kuat dan pendapat tegas sehingga Anda praktis terpaksa untuk menegaskan diri,” kata Dumfries saat membandingkan Nerazzurri dengan negaranya. “Di tim nasional Belanda, kami memiliki kelompok yang sangat menyenangkan, dengan banyak spontanitas dan sikap positif, tetapi sesekali kami bisa saling mengguncang sedikit lebih keras. Selalu dengan tujuan untuk meningkatkan performa.”
Pelajaran dari Kekecewaan di Euro
Rasa frustrasi dari turnamen-turnamen sebelumnya jelas membebani Dumfries, yang bertekad memanfaatkan peran kepemimpinannya untuk mencegah terulangnya kegagalan di masa lalu. Dengan mendorong rekan-rekan setimnya untuk bersikap lebih blak-blakan dan kritis satu sama lain, ia berharap dapat membentuk tim yang lebih tangguh dan mampu mengatasi berbagai kesulitan di babak gugur Piala Dunia. Belanda berhasil mencapai semifinal Euro 2024 dan perempat final Piala Dunia 2022, dan kini mereka berupaya meraih gelar juara Piala Dunia pertama mereka musim panas ini, setelah sebelumnya tiga kali menjadi runner-up.
Bek sayap ini tidak menyerukan ketidakharmonisan, melainkan standar profesional dalam hal akuntabilitas di mana para pemain tidak takut untuk menyoroti kesalahan. Ia percaya bahwa fondasi untuk perjalanan yang sukses dibangun di atas transparansi ini, memastikan bahwa semua anggota skuad bergerak ke arah yang sama dan mempertahankan standar tertinggi di lapangan. Dumfries, yang telah mencatatkan 73 penampilan internasional dan 11 gol untuk Oranje, memasuki Piala Dunia musim panas ini dengan semangat tinggi setelah meraih gelar ganda domestik — gelar Serie A dan Coppa Italia — bersama Inter musim lalu.
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Tanda-tanda kemajuan teknis
Meskipun ia menyerukan pendekatan mental yang lebih agresif, Dumfries dengan cepat menyoroti bahwa telah terjadi peningkatan nyata dalam performa teknis tim. Skuad ini semakin disiplin dalam menguasai bola, sebuah perkembangan yang menurutnya akan melengkapi peningkatan intensitas yang ia tuntut dari para pemain.
“Semakin banyak pemain yang menyadari bahwa umpan pertama harus dimainkan dengan baik dan ke kaki yang tepat,” katanya. “Itu adalah perkembangan yang positif.”
Saat Belanda bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang, Dumfries berharap kombinasi antara ketepatan teknis dan “semangat” di ruang ganti ini akhirnya dapat membawa Oranje kembali meraih kejayaan.