Deco memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Marcus Rashford di Barcelona dan menjelaskan mengapa 'belum ada keputusan final'
Berbagai spekulasi menyebutkan bahwa Barcelona akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman Rashford untuk mempertahankannya di Camp Nou. Deco ditanyai mengenai situasi tersebut dan menjelaskan pandangannya terkait pemain internasional Inggris itu. Ia mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu: "Rashford tetap bertahan? Kami memiliki gambaran yang jelas mengenai Rashford dan kami tahu apa yang perlu dilakukan agar ia tetap bertahan.
Menjelaskan lebih lanjut mengenai penundaan tersebut, Deco menambahkan: "Namun, masalah ini terkait dengan fair play finansial, prioritas, performa, dan keputusan pelatih, dan itu adalah sesuatu yang belum kami lakukan karena ini bukan waktu yang tepat." Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun Rashford telah tampil mengesankan, ia adalah bagian dari teka-teki yang lebih besar yang masih sedang disusun oleh Hansi Flick dan dewan direksi.
Pinjaman lagi untuk Rashford?
Upaya untuk mempertahankan Rashford di Spanyol tidaklah tanpa hambatan. Barcelona masih harus beroperasi di tengah keterbatasan keuangan yang ketat, dan beredar spekulasi bahwa klub tersebut mungkin akan mencoba meyakinkan Manchester United untuk menyetujui perpanjangan masa pinjaman alih-alih transfer permanen. Presiden terpilih Joan Laporta telah mengisyaratkan bahwa itulah langkah yang mungkin akan diambil Barcelona. Ia mengatakan: "Kami bisa memperpanjang masa pinjaman. Itu tergantung pada apa yang diinginkan Deco. Ada beberapa opsi, seperti membayar sebagian dari opsi pembelian kepada Manchester United dan menentukan sisanya nanti."
Apakah opsi pembelian menjadi masalah bagi Barcelona?
Rashford tiba di Barcelona dengan kerangka kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perjanjian peminjaman antara kedua raksasa Eropa tersebut mencakup opsi pembelian senilai €30 juta, yang dilengkapi dengan struktur kontrak yang telah disepakati sebelumnya jika klub Catalan itu memutuskan untuk mempermanenkan transfer tersebut pada akhir musim.
Keterbatasan finansial Barcelona membuat klub Catalan itu diperkirakan akan mencoba menawar harga yang diminta Manchester United untuk Rashford, namun Setan Merah tidak mau mengalah soal harga.
Klausul Rashford
Barcelona harus melakukan negosiasi ulang dengan Manchester United jika mereka ingin mengubah kesepakatan yang ada, sebuah situasi yang mungkin disambut baik oleh United.
Setelah mencetak 10 gol dan memberikan 13 assist untuk Blaugrana, nilai pasar Rashford telah melonjak jauh melampaui biaya €30 juta yang disepakati musim panas lalu. Meskipun harganya kemungkinan akan naik secara signifikan dalam pembicaraan baru, sumber-sumber menyarankan bahwa Barca tidak mungkin mundur. Keputusan akhir mengenai kesepakatan permanen akan ditunda hingga akhir musim untuk menilai sepenuhnya kesuksesan masa pinjamannya.
