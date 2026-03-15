Berbagai spekulasi menyebutkan bahwa Barcelona akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman Rashford untuk mempertahankannya di Camp Nou. Deco ditanyai mengenai situasi tersebut dan menjelaskan pandangannya terkait pemain internasional Inggris itu. Ia mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu: "Rashford tetap bertahan? Kami memiliki gambaran yang jelas mengenai Rashford dan kami tahu apa yang perlu dilakukan agar ia tetap bertahan.

Menjelaskan lebih lanjut mengenai penundaan tersebut, Deco menambahkan: "Namun, masalah ini terkait dengan fair play finansial, prioritas, performa, dan keputusan pelatih, dan itu adalah sesuatu yang belum kami lakukan karena ini bukan waktu yang tepat." Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun Rashford telah tampil mengesankan, ia adalah bagian dari teka-teki yang lebih besar yang masih sedang disusun oleh Hansi Flick dan dewan direksi.