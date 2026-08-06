Getty
Diterjemahkan oleh
David Raya 'kiper paling sial di dunia' tetapi mendapat label 'yang terbaik' di Premier League dari anggota Invincibles Arsenal
Dari National League ke juara Piala Dunia: perjalanan Raya
Penjaga gawang berusia 30 tahun itu telah menempuh perjalanan jauh dalam periode waktu yang relatif singkat. Ia sempat dipinjamkan ke Southport di National League pada 2014-15, sebelum menembus tim utama di League One bersama Blackburn dan pada akhirnya bermain di kasta tertinggi bersama Brentford pada 2019.
Kepindahan ke Emirates Stadium pada 2023, awalnya dengan status pinjaman, membuat kiper Spanyol itu bersaing dengan Aaron Ramsdale untuk memperebutkan posisi starter. Persaingan itu dimenangi saat tempat nomor 1 di London utara menjadi miliknya secara pasti.
Kini, Raya adalah juara Premier League dengan tiga kali beruntun meraih Golden Glove, tetapi ia masih berada di belakang Unai Simon dalam urutan pilihan di Spanyol. Ia tidak mendapat menit bermain ketika Spanyol melaju meraih kejayaan dunia di tanah Amerika Utara pada musim panas ini.
- Getty
Apakah Raya kiper terbaik di Premier League?
Itu menjadi sumber kejutan dan frustrasi, tetapi anggota skuad "Invincibles" Arsenal, Stack, yang berbicara dalam kerja sama dengan peluang social casino, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Raya telah menjadi pilihan utama di antara opsi penjaga gawang dalam sepak bola Inggris: “Saya pikir dia mungkin penjaga gawang paling tidak beruntung di dunia saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak mendapat kesempatan bermain di Piala Dunia benar-benar di luar pemahaman saya.
“Namun, menurut saya ini adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi Raya. Bisa dibilang dia akan bermain di tim mana pun di dunia. Dia hanya sangat tidak beruntung dengan loyalitas yang telah ditunjukkan kepada Simon, saya pikir performanya untuk Spanyol membuatnya layak tetap berada di tim terlepas dari kesuksesan Raya. Tetapi saya pikir dia akan merasa diperlakukan tidak adil dan saya pikir dia akan sedikit frustrasi soal itu. Namun, dapat dimengerti, jika melihat rekor Spanyol sepanjang Piala Dunia, saya pikir itu mungkin keputusan yang dibenarkan.
“Namun, menurut saya Raya jelas merupakan penjaga gawang terbaik di Premier League karena sejumlah alasan. Saya pikir buktinya sudah sangat jelas. Jika Anda melihat apa yang telah dia lakukan di Premier League dari segi konsistensi, nirbobol, Golden Glove, penyelamatan penentu kemenangan, penampilan yang benar-benar tanpa cela secara konsisten, serta ketenangannya.
“Dia sangat proaktif sebagai kiper, dia tampak bisa mencium bahaya bahkan sebelum itu datang. Dan saya pikir dia telah berkembang dalam karakter, kepribadian, dan kepemimpinan sejak berada di klub ini dan sekarang saya akan menggolongkannya sebagai salah satu pemimpin kami.”
Arsenal menganggap Raya yang andal sebagai kiper terbaik di dunia
Status itu diakui oleh orang-orang di sekitar Raya di Emirates, dengan nilainya bagi kepentingan kolektif tidak luput dari perhatian siapa pun di skuad Arsenal. Kai Havertz berpendapat bahwa rekan setimnya asal Spanyol itu kini menjadi bagian dari elite dunia.
Penyerang Jerman itu berkata: “Dia masih diremehkan di dunia sepak bola. Dalam dua musim terakhir dia adalah kiper terbaik di dunia.”
Pelatih Arsenal Arteta juga cepat memberikan pujian kepada benteng pertahanan terakhirnya yang andal itu, dengan mengatakan tentang sosok yang memungkinkan para pemain di depannya berkembang: “Dia luar biasa, megah, dan tak terbayangkan. Saya tidak tahu kata sifat yang tepat, yang benar. Dan dengan itu, sudah cukup. Kami sangat senang memilikinya.”
- Getty
Jadwal Arsenal 2026-27: Community Shield & laga pembuka Premier League
Didorong kemenangan Piala Dunia bersama Spanyol, meski tidak sempat turun ke lapangan, Raya kembali bergabung dengan skuad Arsenal saat mereka menuntaskan program pramusim yang padat. Mereka masih akan menghadapi Manchester City di Community Shield pada 16 Agustus, ketika satu trofi lagi diperebutkan.
Pada Jumat berikutnya, sang juara bertahan akan memulai kampanye Premier League yang baru saat menjamu Coventry. Raya akan kembali berada di bawah mistar pada saat itu, karena ia telah menjadi salah satu nama pertama dalam susunan pemain untuk klubnya, meski posisi tersebut tidak terulang saat membela negaranya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami