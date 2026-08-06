Itu menjadi sumber kejutan dan frustrasi, tetapi anggota skuad "Invincibles" Arsenal, Stack, yang berbicara dalam kerja sama dengan peluang social casino, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Raya telah menjadi pilihan utama di antara opsi penjaga gawang dalam sepak bola Inggris: “Saya pikir dia mungkin penjaga gawang paling tidak beruntung di dunia saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak mendapat kesempatan bermain di Piala Dunia benar-benar di luar pemahaman saya.

“Namun, menurut saya ini adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi Raya. Bisa dibilang dia akan bermain di tim mana pun di dunia. Dia hanya sangat tidak beruntung dengan loyalitas yang telah ditunjukkan kepada Simon, saya pikir performanya untuk Spanyol membuatnya layak tetap berada di tim terlepas dari kesuksesan Raya. Tetapi saya pikir dia akan merasa diperlakukan tidak adil dan saya pikir dia akan sedikit frustrasi soal itu. Namun, dapat dimengerti, jika melihat rekor Spanyol sepanjang Piala Dunia, saya pikir itu mungkin keputusan yang dibenarkan.

“Namun, menurut saya Raya jelas merupakan penjaga gawang terbaik di Premier League karena sejumlah alasan. Saya pikir buktinya sudah sangat jelas. Jika Anda melihat apa yang telah dia lakukan di Premier League dari segi konsistensi, nirbobol, Golden Glove, penyelamatan penentu kemenangan, penampilan yang benar-benar tanpa cela secara konsisten, serta ketenangannya.

“Dia sangat proaktif sebagai kiper, dia tampak bisa mencium bahaya bahkan sebelum itu datang. Dan saya pikir dia telah berkembang dalam karakter, kepribadian, dan kepemimpinan sejak berada di klub ini dan sekarang saya akan menggolongkannya sebagai salah satu pemimpin kami.”