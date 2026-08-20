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Darwin NunezGetty
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Darwin Nunez siap dipinjamkan ke Al-Diriyah yang baru promosi dari Al-Hilal

D. Nunez
Al Hilal
Saudi Pro League
Al Diriyah

Penyerang Al-Hilal Darwin Nunez semakin dekat dengan kepindahan pinjaman semusim ke klub promosi Liga Pro Saudi, Al-Diriyah, setelah dibekukan dari skuad tim utama. Penyerang timnas Uruguay berusia 27 tahun itu akan mendapat gaji penuh yang ditanggung pendatang baru kasta teratas tersebut dalam upaya memberinya menit bermain reguler setelah menjalani periode sulit di Riyadh.

  • Kesepakatan sementara berjalan mulus

    Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Nunez telah secara resmi menyetujui kepindahan pinjaman selama satu musim ke klub promosi Saudi Pro League, Al-Diriyah. Kesepakatan ini tidak memiliki opsi pembelian, dengan pendatang baru di kasta teratas itu setuju untuk menanggung penuh gaji besar penyerang timnas Uruguay tersebut. Langkah strategis ini memberi sang striker jalan ideal untuk keluar dari pengasingannya dari tim utama di Al-Hilal.


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    Sengketa kontrak menghambat negosiasi

    Sebelum meresmikan kepindahannya ke Al-Diriyah, Nunez sempat sangat erat dikaitkan dengan kepindahan ke raksasa Turki Trabzonspor, tempat ia dijadwalkan bereuni dengan mantan partner serangnya di Liverpool, Mohamed Salah. Rencana ambisius itu bertujuan menghidupkan kembali kemitraan produktif mereka di Anfield di Super Lig dan menarik perhatian besar dunia. Namun, negosiasi pada akhirnya kolaps akibat sengketa kontrak yang belum terselesaikan dengan Al-Hilal, yang dilaporkan masih berutang pembayaran gaji dan bonus dalam jumlah signifikan kepada sang striker, yang ia tolak untuk lepaskan melalui pemutusan kontrak sepihak.

  • Keterbatasan skuad memaksa perubahan

    Karier Nunez diwarnai sejumlah kepindahan besar, menanjak dari Penarol, bersinar di Almeria, bergabung dengan Benfica seharga €24 juta, dan pada akhirnya merampungkan transfer senilai lebih dari €80 juta ke Liverpool pada 2022. Namun, kiprahnya di Timur Tengah dengan cepat berantakan karena kuota ketat pemain asing dan kedatangan Karim Benzema, yang mendorong pelatih kepala Simone Inzaghi mencoret pemain Uruguay itu dari skuad liga domestik Al-Hilal. Dengan kontraknya berlaku hingga Juni 2028, kepindahan domestik sementara menjadi satu-satunya jalur realistis baginya untuk mendapatkan menit bermain reguler dan menjaga posisinya.

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    Awal baru menawarkan penebusan dosa

    Bergabung dengan Al-Diriyah memberi Nunez wadah yang sangat berharga untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan menemukan lagi naluri tajam mencetak gol yang memudar selama pengasingannya baru-baru ini. Segala ambisi untuk segera kembali ke sepakbola Eropa kini harus ditunda sementara ia memantapkan diri sebagai titik fokus talismanik bagi pendatang baru di Saudi itu. Menampilkan performa yang konsisten musim ini akan sangat menentukan ketika status kontraknya dalam jangka panjang di Riyadh dinilai kembali musim panas mendatang.

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