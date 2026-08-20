Sebelum meresmikan kepindahannya ke Al-Diriyah, Nunez sempat sangat erat dikaitkan dengan kepindahan ke raksasa Turki Trabzonspor, tempat ia dijadwalkan bereuni dengan mantan partner serangnya di Liverpool, Mohamed Salah. Rencana ambisius itu bertujuan menghidupkan kembali kemitraan produktif mereka di Anfield di Super Lig dan menarik perhatian besar dunia. Namun, negosiasi pada akhirnya kolaps akibat sengketa kontrak yang belum terselesaikan dengan Al-Hilal, yang dilaporkan masih berutang pembayaran gaji dan bonus dalam jumlah signifikan kepada sang striker, yang ia tolak untuk lepaskan melalui pemutusan kontrak sepihak.