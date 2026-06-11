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Messi Ronald World Cup 2:1AI

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Dari Messi dan Ronaldo hingga Ancelotti dan Tuchel... Akankah Piala Dunia 2026 menulis ulang sejarah sepak bola?

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
C. Ancelotti
T. Tuchel
K. Mbappe
L. Scaloni
D. Deschamps
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
Portugal
Argentina
Italia
Jerman
Prancis
Meksiko
Afrika Selatan
Kongo - Kinshasa
AS
Aljazair
Brasil
Maroko

Piala Dunia Impian... Para bintang dan pelatih siap memecahkan rekor demi rekor dalam edisi terbesar turnamen ini

Piala Dunia 2026, yang akan dimulai dalam beberapa jam ke depan, mungkin akan berubah dari sekadar turnamen baru yang ditambahkan ke dalam sejarah kompetisi paling populer di planet ini, menjadi tonggak bersejarah yang akan mendefinisikan ulang batas-batas pencapaian dalam sepak bola.

Dengan edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim dan 104 pertandingan yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, perhatian kini tertuju pada sekelompok bintang dan pelatih yang berada di ambang rekor yang telah bertahan selama beberapa dekade.

Mulai dari Lionel Messi yang mengejar rekor abadi lainnya dalam hal jumlah pertandingan, kemenangan, dan umpan kunci, hingga Cristiano Ronaldo yang berupaya memperluas warisan luar biasanya di ajang Piala Dunia, dan Kylian Mbappé yang mendekati status legenda meski usianya belum genap 30 tahun, persaingan tampaknya terbuka lebar untuk menulis bab baru dalam sejarah sepak bola.

Di sisi lain, pertarungan menuju kejayaan tidak hanya terbatas di lapangan hijau, karena pelatih-pelatih besar seperti Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps, dan Lionel Scaloni memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor yang belum pernah tercapai atau mencetak angka yang belum pernah diraih oleh pelatih manapun.

Antara persaingan para pencetak gol, pertarungan kiper dalam hal statistik pertahanan, dan pertarungan para pelatih untuk warisan abadi, edisi 2026 tampaknya akan menjadi salah satu turnamen Piala Dunia paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola, dan mungkin turnamen di mana rekor-rekor yang dianggap tak terpecahkan oleh banyak orang akan terpecahkan.

  • Messi dan Mbappé memburu takhta Klose

    Pemain Jerman Miroslav Klose masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, namun rekor ini kini terancam lebih dari sebelumnya.

    Lionel Messi memasuki turnamen ini dengan 13 gol di Piala Dunia, sementara Kylian Mbappé memiliki 12 gol, yang membuat keduanya berpotensi menyamai atau melampaui prestasi legenda Jerman tersebut.

    Pemain Brasil Ronaldo Nazario menempati posisi kedua dalam sejarah dengan 15 gol, diikuti oleh pemain Jerman Gerd Müller dengan 14 gol, sementara Messi sejajar dengan pemain Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.

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  • Ronaldo berada di ambang pencapaian yang belum pernah diraih oleh siapa pun

    Cristiano Ronaldo memang telah mencatatkan rekor bersejarah yang unik setelah mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia yang berbeda, yaitu pada tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

    Jika ia mencetak gol pada Piala Dunia 2026, ia akan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi berbeda turnamen tersebut, memperkuat rekor yang tampak luar biasa dalam sejarah sepak bola.

  • Kontribusi keenam... Impian Messi dan Ronaldo

    Jika Messi dan Ronaldo ikut serta dalam turnamen ini, mereka akan menjadi dua pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tampil di enam edisi berbeda.

    Saat ini, keduanya berbagi rekor lima kali partisipasi bersama Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Andrés Guardado, dan Rafael Márquez, sementara kiper Meksiko Guillermo Ochoa mungkin juga akan bergabung dalam daftar tersebut.

    Hal ini tidak hanya terbatas pada jumlah edisi, karena Messi memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 26 pertandingan, sementara Ronaldo berada di peringkat kelima dengan 22 pertandingan.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé memburu rekor Kafu

    Sementara itu, Kylian Mbappé berpotensi menjadi pemain kedua dalam sejarah yang tampil di tiga final Piala Dunia berturut-turut, jika ia berhasil membawa Prancis kembali ke laga final, menurut data dari "Squawka", situs yang mengkhususkan diri dalam analisis statistik.

    Hanya pemain Brasil, Cafu, yang pernah mencapai prestasi ini sebelumnya, dengan bermain di final Piala Dunia 1994, 1998, dan 2002.

  • Kemenangan Messi... Rekor baru menanti

    Miroslav Klose memegang rekor sebagai pemain dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia, yakni 17 kali.

    Namun, Messi hanya selangkah lagi, setelah meraih 16 kemenangan, sejajar dengan Cafu, yang memberinya kesempatan untuk memimpin sendirian selama turnamen mendatang.

  • Para legenda mengejar sejarah

    Kiper Inggris Peter Shilton dan kiper Prancis Fabien Barthez sama-sama memegang rekor sebagai kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di Piala Dunia, yaitu 10 pertandingan.

    Kiper Belgia Thibaut Courtois dan kiper Jerman Manuel Neuer mendekati pencapaian ini, setelah masing-masing mencatatkan 7 pertandingan tanpa kebobolan di Piala Dunia.

  • Messi dan Tahta Para Pemberi Umpan Gol

    Messi berbagi rekor sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia bersama rekan senegaranya, Diego Maradona, dengan total 8 assist.

    Kapten Argentina ini hanya membutuhkan satu assist lagi untuk memegang rekor tersebut sendirian.

  • Penghargaan individu... kesempatan untuk abadi selamanya

    Menurut "Skuaka", Messi berpotensi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Piala Dunia sebanyak tiga kali, setelah sebelumnya meraihnya pada edisi 2014 dan 2022.

    Sedangkan untuk penghargaan Sepatu Emas, belum pernah ada pemain yang memenangkannya dua kali, namun Harry Kane, Kylian Mbappé, dan James Rodríguez memiliki peluang untuk mencapainya.

    Di posisi penjaga gawang, salah satu dari trio Manuel Neuer, Thibaut Courtois, atau Emiliano Martínez berpotensi menjadi kiper pertama yang meraih Sarung Tangan Emas dua kali.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Deschamps Mengejar Rekor Legenda Jerman

    Di sisi pelatih, pelatih asal Prancis Didier Deschamps hampir memecahkan rekor pelatih asal Jerman Helmut Schön, yang memegang rekor sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia dengan 16 kemenangan.

    Saat ini, Deschamps telah mengumpulkan 14 kemenangan, yang berarti ia berpotensi memecahkan rekor tersebut selama turnamen mendatang.

    Selain itu, pelatih Prancis ini juga mengejar rekor lain milik Schön, yaitu sebagai pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia, dengan 19 pertandingan dibandingkan 25 pertandingan milik Schön.

  • Scaloni dan Prestasi yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

    Lionel Scaloni membawa Argentina meraih gelar Copa América 2021, lalu Piala Dunia 2022, dan kemudian Copa América 2024.

    Dan jika ia berhasil menjuarai Piala Dunia 2026, ia akan menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang memenangkan empat turnamen internasional besar secara berturut-turut.

  • FBL-FRIENDLY-HON-ARGAFP

    Rangkaian Pertandingan Tanpa Kekalahan Scaloni

    Pelatih asal Brasil, Luiz Felipe Scolari, memegang rekor rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang bagi seorang pelatih di Piala Dunia, yakni 12 pertandingan.

    Sementara itu, Scaloni memasuki turnamen ini dengan rekor enam pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan, dan rekor tersebut bisa terancam jika Argentina terus melaju ke final.

  • Sebuah pencapaian yang belum pernah tercapai

    Sepanjang sejarah Piala Dunia, belum pernah ada pelatih yang berhasil menjuarai turnamen tersebut bersama tim nasional selain tim negaranya sendiri.

    Namun, Piala Dunia 2026 mungkin akan menjadi saksi terobosan atas aturan ini melalui nama-nama terkemuka seperti Carlo Ancelotti dari Italia bersama Brasil, Thomas Tuchel dari Jerman bersama Inggris, dan Roberto Martínez dari Spanyol bersama Portugal.

  • Juara di dua benua yang berbeda

    Belum pernah ada pelatih yang berhasil menjuarai Piala Dunia di dua benua yang berbeda.

    Namun, Deschamps, yang menjuarai Piala Dunia bersama Prancis di Rusia 2018, dan Scaloni, yang menjuarai Piala Dunia bersama Argentina di Qatar 2022, memiliki peluang untuk mencatatkan prestasi bersejarah ini di Amerika Utara.

  • Pelatih terhebat dalam sejarah Piala Dunia

    Pelatih asal Belanda, Dick Advocaat, bersiap untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pelatih tertua yang memimpin tim nasional di Piala Dunia pada usia 78 tahun bersama tim nasional Curaçao.

    Dengan demikian, ia akan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh pelatih asal Jerman, Otto Rehhagel, yang berusia 71 tahun saat Piala Dunia 2010.

  • Ancelotti memburu rekor Del Bosque

    Carlo Ancelotti berpotensi menjadi pelatih tertua yang menjuarai Piala Dunia jika ia berhasil membawa Brasil meraih gelar tersebut.

    Pelatih asal Italia itu akan berusia 67 tahun tepat sebelum turnamen dimulai, melampaui rekor saat ini yang dipegang oleh pelatih asal Spanyol, Vicente del Bosque, yang menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol pada 2010 saat berusia 59 tahun.

  • Kiroch di Ambang Pencapaian Kelangsungan

    Pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, semakin mendekati rekor Bora Milutinović sebagai pelatih dengan jumlah partisipasi terbanyak dalam edisi Piala Dunia berturut-turut.

    Piala Dunia 2026 akan menjadi partisipasi kelima berturut-turut bagi Queiroz setelah pengalamannya bersama Portugal (satu kali) dan Iran (tiga kali).

  • Liga Champions dan Piala Dunia

    Dalam sejarah, hanya ada dua pelatih yang berhasil meraih gelar Liga Champions dan Piala Dunia, yaitu Marcello Lippi dari Italia dan Vicente del Bosque dari Spanyol.

    Di Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti dan Thomas Tuchel memiliki peluang untuk bergabung dengan daftar elit ini, jika salah satu dari mereka berhasil memimpin tim nasional negaranya menuju kejayaan dunia, menurut jaringan "Squawka".

    Di antara permainan para pemain dan strategi para pelatih, edisi 2026 tampaknya akan menjadi lebih dari sekadar Piala Dunia baru; ini adalah turnamen yang mungkin menyaksikan rekor-rekor bersejarah terpecahkan, serta kelahiran rekor-rekor baru yang mungkin bertahan selama puluhan tahun ke depan.