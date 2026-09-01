Lionel Messi mengumumkan, pada hari Senin, pensiun dari bermain bersama timnas Argentina, melalui unggahan di akun Instagram-nya yang memuat foto sebuah halaman yang ditulis tangan di buku catatannya.

Messi mengungkapkan bahwa ia mengambil keputusan pensiun hanya dua hari setelah kekalahan Argentina dari Spanyol dengan skor 0-1 di final Piala Dunia 2026, namun kematian ayahnya, Jorge Messi, pada 8 Agustus menegaskan kembali keputusannya.

Messi kini menutup satu babak bersama timnas Argentina setelah lebih dari 20 tahun.

Sejak penampilan internasional pertamanya pada tahun 2005, Messi memberikan alasan tak terhitung bagi para suporter untuk merayakan, momen-momen kegembiraan yang berkelanjutan, dan gelar-gelar juara yang akan membentuk warisannya selamanya.

Legenda Argentina itu membawa timnas meraih gelar Piala Dunia, dua gelar Copa America, medali emas Olimpiade, dan gelar Finalissima, menjadikannya salah satu pemain yang paling erat kaitannya dengan sejarah dan lambang timnas.

Saat hati para suporter Argentina di seluruh dunia hancur hari ini, jaringan "ESPN" mengulas momen-momen paling menonjol Messi yang akan membuat namanya abadi dalam catatan sejarah timnas selamanya.