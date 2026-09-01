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Diterjemahkan oleh

Dari kartu merah pertama hingga mengakhiri kesialan: momen-momen abadi dalam perjalanan Messi bersama Argentina

L. Messi
Argentina
Inter Miami CF
Barcelona
World Cup
Copa America
Argentina
AS
Spanyol

20 tahun dedikasi

Lionel Messi mengumumkan, pada hari Senin, pensiun dari bermain bersama timnas Argentina, melalui unggahan di akun Instagram-nya yang memuat foto sebuah halaman yang ditulis tangan di buku catatannya.

Messi mengungkapkan bahwa ia mengambil keputusan pensiun hanya dua hari setelah kekalahan Argentina dari Spanyol dengan skor 0-1 di final Piala Dunia 2026, namun kematian ayahnya, Jorge Messi, pada 8 Agustus menegaskan kembali keputusannya.

Messi kini menutup satu babak bersama timnas Argentina setelah lebih dari 20 tahun.

Sejak penampilan internasional pertamanya pada tahun 2005, Messi memberikan alasan tak terhitung bagi para suporter untuk merayakan, momen-momen kegembiraan yang berkelanjutan, dan gelar-gelar juara yang akan membentuk warisannya selamanya.

Legenda Argentina itu membawa timnas meraih gelar Piala Dunia, dua gelar Copa America, medali emas Olimpiade, dan gelar Finalissima, menjadikannya salah satu pemain yang paling erat kaitannya dengan sejarah dan lambang timnas.

Saat hati para suporter Argentina di seluruh dunia hancur hari ini, jaringan "ESPN" mengulas momen-momen paling menonjol Messi yang akan membuat namanya abadi dalam catatan sejarah timnas selamanya.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022: Akhirnya menjuarai Piala Dunia di Qatar

    Semua orang mengingat momen ketika Messi terjatuh dengan kedua lututnya saat Gonzalo Montiel mencetak tendangan penalti penentu melawan Prancis, mengantar Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022.

    Messi berhasil memimpin timnas Argentina meraih gelar Piala Dunia pertama bagi tim tersebut sejak 36 tahun silam, menambahkan gelar paling berharga ke dalam daftar prestasinya.

    Ia memberikan peran sentral bagi Argentina di final, setelah mencetak dua gol selama waktu normal, di samping mengeksekusi tendangan penalti pertama dalam adu penalti, untuk memastikan kemenangan.

    Setelah lebih dari 15 tahun yang ia habiskan bersama timnas, Messi meraih kemenangan terpenting sepanjang masa.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Messi Menjadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Piala Dunia

    Banyak pihak mempertanyakan level yang akan ditampilkan Messi di Piala Dunia 2026 pada usia 39 tahun. Ia sempat memasang standar yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri setelah gelar bersejarahnya empat tahun lalu, namun ia dengan cepat membungkam keraguan melalui penampilan gemilang yang datang silih berganti di Amerika Serikat.

    Messi kembali menuliskan namanya dalam catatan sejarah, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia ketika mencetak gol ke gawang Austria dalam laga Argentina di babak grup, sehingga menambah koleksinya menjadi 18 gol.

    Kapten Argentina itu memasuki pertandingan dengan koleksi 16 gol, setelah mencetak hat-trick pada laga pembuka melawan Aljazair, namun ia hanya membutuhkan satu gol untuk memecahkan rekor imbang dengan legenda Jerman Miroslav Klose.

    Meskipun Messi gagal mengeksekusi penalti pada awal pertandingan, ia menebus kesalahan tersebut dengan mencetak dua gol.

    Bintang Prancis Kylian Mbappe akhirnya melampaui Messi, dan mengakhiri Piala Dunia dengan koleksi 22 gol sepanjang keikutsertaannya, namun sebagian besar penggemar akan mengingat laga melawan Austria, saat Messi mengukir sejarah.

  • 2016: Messi pensiun dari sepakbola internasional setelah kekalahan di final Copa America melawan Cile

    Senin lalu bukanlah kali pertama Messi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina. Kapten Inter Miami itu pernah menyatakan akan menjauh dari timnas setelah kekalahan di final Copa America 2016 melawan Chile, dalam keputusan yang mengejutkan para jurnalis di mixed zone seusai pertandingan pada saat itu.

    Messi berkata kepada sejumlah jurnalis: "Pikiran saya saat ini, dan setelah memikirkan hal ini di dalam ruang ganti, saya sudah selesai bermain untuk timnas."

    Ia menambahkan: "Saya sudah memberikan yang terbaik. Ini adalah kali keempat saya bermain di final dan saya tidak mampu meraih kemenangan. Saya sudah mencoba dengan segala cara yang mungkin. Hal ini menyakiti saya lebih dari siapa pun, tetapi jelas bahwa ini bukan untuk saya. Saya ingin, lebih dari siapa pun, memenangkan gelar bersama timnas, tetapi sayangnya hal itu tidak terjadi."

    Messi kemudian kembali ke timnas, dan mengukir sejarah dengan memenangkan dua edisi Copa America secara beruntun, Piala Dunia, serta memecahkan berbagai rekor individu.

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  • Round of 16 Argentina v Mexico - World Cup 2006Getty Images Sport

    2006: Penampilan Pertama di Piala Dunia

    Hari 16 Juni 2006 menjadi saksi momen ketika Messi mengubah arah sejarah Piala Dunia selamanya. Messi, yang saat itu berusia 18 tahun, mencatatkan penampilan pertamanya dari sekian banyak penampilannya di Piala Dunia, setelah tampil sebagai pemain pengganti bersama Argentina menghadapi Serbia dan Montenegro di babak grup pada menit ke-74.

    Messi dengan cepat membuktikan dirinya di panggung internasional, setelah mencetak gol hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan. Messi mengakhiri pertandingan dengan satu gol dan satu assist yang menentukan, sehingga turut berkontribusi dalam kemenangan besar Argentina dengan skor 6-0.

    Itu menjadi yang pertama dari sekian banyak momen bahagia yang akan diberikan Messi kepada para pendukung Argentina.

  • 2022: Pertandingan Argentina melawan Meksiko di babak fase grup

    Sejarah timnas Argentina bisa saja berjalan sangat berbeda andai bukan karena gol indah Messi ke gawang Meksiko dalam Piala Dunia di Qatar.

    Argentina menghadapi ancaman tersingkir dari Piala Dunia pada laga terakhir fase grup. Babak pertama berakhir imbang, di tengah harapan yang nyaris pupus dari Argentina untuk membuat perbedaan di babak kedua.

    Akhirnya, Messi memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat tembakan keras dengan kaki kirinya yang bersarang di gawang, membawa Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-0, kemenangan yang pada akhirnya turut mengantarkan timnas Argentina meraih gelar juara.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    2014: Kekalahan di final Piala Dunia dari Jerman

    Messi menjalani final Piala Dunia pertamanya ketika Argentina melaju ke laga menghadapi Jerman pada 2014. Ia memberikan peran sentral dalam pertandingan itu, setelah Argentina bertahan menghadapi Jerman, tetapi gol Mario Götze pada babak perpanjangan waktu menentukan hasil laga.

    Meski Argentina kalah dalam pertandingan tersebut, Messi meraih penghargaan Bola Emas sebagai apresiasi atas penampilannya yang istimewa sepanjang turnamen. Ia mencetak empat gol dan menyumbang satu assist dalam tujuh pertandingan di Piala Dunia 2014.

    Sejak momen itu, Messi bertekad untuk kembali dengan lebih kuat dan mempersembahkan Piala Dunia bagi Argentina, hal yang berhasil ia wujudkan delapan tahun kemudian.

  • 2021: Argentina akhiri paceklik gelar dengan menjuarai Copa America

    Setelah kegagalan pada tahun 2007, 2015, dan 2016, Messi akhirnya berhasil mengangkat trofi Copa America 2021 sebagai kapten timnas Argentina.

    Argentina meraih gelar tersebut setelah menang dengan skor 1-0 atas Brasil di Stadion Maracana yang bersejarah di kota Rio de Janeiro, mengakhiri masa paceklik gelar timnas Argentina yang telah berlangsung selama 28 tahun.

    Dalam kurun enam tahun, Messi beralih dari dua kekalahan menyakitkan di final Copa America menuju momen mengangkat trofi yang sebelumnya sempat mendorongnya untuk mengumumkan pengunduran diri dari timnas.

  • Argentine Lionel Messi (D) vies for theAFP

    2005: Messi tampil untuk pertama kalinya bersama timnas, langsung diusir keluar lapangan

    Messi, yang saat itu berusia 18 tahun, menjalani laga pertamanya bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005, dalam pertandingan persahabatan melawan Hungaria di ibu kota Budapest.

    Hari itu penuh dengan perasaan yang bertolak belakang bagi sang pemain, setelah ia menerima kartu merah langsung hanya beberapa detik setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

    Itu bukanlah awal terbaik bagi Messi, tetapi ia menebus kartu merah tersebut jauh lebih dari cukup melalui puluhan tahun penampilan gemilang.

  • 2010: Piala Dunia bersama Maradona sebagai pelatih

    Dua pemain terhebat dalam sejarah sepak bola bertemu pada tahun 2010, ketika Diego Maradona menangani Lionel Messi muda bersama timnas Argentina di Piala Dunia.

    Turnamen itu tidak begitu istimewa bagi timnas Argentina di atas lapangan, setelah tersingkir di tangan Jerman pada babak perempat final, tetapi kenangan paling menonjol justru datang dari luar lapangan.

    Bagi rakyat Argentina, itu adalah satu-satunya kesempatan untuk melihat dua kapten yang paling lekat dengan sejarah timnas Argentina bekerja sama dengan cara tertentu selama Piala Dunia.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Semifinal Piala Dunia melawan Inggris

    Para pendukung Argentina tidak akan pernah melupakan kemenangan atas rival historis, Inggris, di semifinal Piala Dunia 2026.

    Messi berkata: "Meski hanya satu pertandingan, kami menjalani beberapa momen yang istimewa. Para pendukung menginginkan kemenangan ini lebih dari kemenangan lainnya, karena arti dari menghadapi Inggris di semifinal dan mencapai final Piala Dunia yang lain."

    Messi mencatatkan dua assist selama pertandingan, membawa Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-1 setelah tertinggal lebih dulu, dan mengantarkan timnas ke final.

    Kapten Argentina itu juga berhasil menyamai rekor Diego Maradona dengan mengungguli Inggris di kancah internasional, 40 tahun setelah kenangan kemenangan di perempat final Piala Dunia 1986, pertandingan yang menyaksikan terciptanya "Gol Tangan Tuhan" dan "Gol Abad Ini".

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Kekalahan di Final Piala Dunia dari Spanyol

    Kemenangan Spanyol dengan skor 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia 2026 mengakhiri perjalanan internasional Messi dengan cara yang menyakitkan.

    Messi berjuang selama lebih dari 120 menit meski dalam kondisi kelelahan mental dan fisik, namun timnas Argentina gagal meraih gelar Piala Dunia untuk kali kedua secara beruntun dengan selisih yang tipis.

    Meski Argentina kalah di final, Piala Dunia 2026 akan selamanya dikaitkan dengan kemampuan Messi dalam memecahkan rekor dan mengukir sejarah di usianya yang ke-39 tahun.

    Hingga menit terakhir pertandingan, dan dalam turnamen terakhirnya bersama Argentina, Messi tetap bertekad untuk memberikan segala kemampuan yang ia miliki demi jutaan penggemar yang menyaksikan pertandingan tersebut.