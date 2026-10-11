Dampak El Clasico bagi Al Hilal dan Al Ittihad: keuntungan Al Zaeem dan krisis Al Ameed!

Duel Al Hilal versus Al Ittihad bukan sekadar klasiko yang berakhir dengan kemenangan Al Zaeem 3-2, melainkan momen penentu yang dampaknya bisa melampaui tiga poin, setelah Al Hilal memperkuat posisinya di puncak Liga Roshn Saudi, sementara Al Ittihad menelan kekalahan pertamanya di kompetisi tersebut musim ini, hingga membuat pelatihnya, Jens Vessing, dihadapkan pada sejumlah pertanyaan soal taktik dan disiplin usai malam yang panas di dalam maupun di luar lapangan.

Dan sementara Simone Inzaghi mendapatkan suntikan moral penting setelah menang atas pesaing langsungnya, laga itu pada waktu yang sama juga mengungkap beberapa catatan yang perlu dibenahi di kedua tim.

Al Hilal meraih puncak klasemen dan kepercayaan diri, namun mereka tidak tampil dengan gambaran pertahanan yang ideal. Sedangkan Al Ittihad kalah dalam duel ini, tetapi menunjukkan kemampuan untuk bangkit dalam skor, sebelum rangkaian peristiwa memanas setelah peluit akhir dan membuka babak baru perdebatan.



