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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Dampak El Clasico bagi Al Hilal dan Al Ittihad: keuntungan Al Zaeem dan krisis Al Ameed!

FEATURES
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Siapa yang paling diuntungkan?

Duel Al Hilal versus Al Ittihad bukan sekadar klasiko yang berakhir dengan kemenangan Al Zaeem 3-2, melainkan momen penentu yang dampaknya bisa melampaui tiga poin, setelah Al Hilal memperkuat posisinya di puncak Liga Roshn Saudi, sementara Al Ittihad menelan kekalahan pertamanya di kompetisi tersebut musim ini, hingga membuat pelatihnya, Jens Vessing, dihadapkan pada sejumlah pertanyaan soal taktik dan disiplin usai malam yang panas di dalam maupun di luar lapangan.

Dan sementara Simone Inzaghi mendapatkan suntikan moral penting setelah menang atas pesaing langsungnya, laga itu pada waktu yang sama juga mengungkap beberapa catatan yang perlu dibenahi di kedua tim.

Al Hilal meraih puncak klasemen dan kepercayaan diri, namun mereka tidak tampil dengan gambaran pertahanan yang ideal. Sedangkan Al Ittihad kalah dalam duel ini, tetapi menunjukkan kemampuan untuk bangkit dalam skor, sebelum rangkaian peristiwa memanas setelah peluit akhir dan membuka babak baru perdebatan.


  • Al Hilal memperkuat posisi puncak, Inzaghi kembali percaya diri

    Al Hilal menjadi pihak yang paling diuntungkan dari hasil El Clasico ini, setelah menambah koleksi poinnya menjadi 21 di puncak klasemen Roshn League, sekaligus memperlebar jarak dengan Al Ittihad menjadi empat poin.

    Kemenangan ini memberi Inzaghi kesempatan untuk bernapas lega setelah kritik yang mengarah kepadanya belakangan ini, terutama karena kemenangan tersebut diraih atas pesaing langsung dan dalam laga yang menghadirkan tekanan besar bagi kedua tim.

    Trio penyerang Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, dan Crysencio Summerville juga memberikan kontribusi penting, setelah berperan dalam menciptakan perbedaan dan memastikan kemenangan di laga tersebut.

    Namun di balik keuntungan dari sektor serang, Inzaghi masih dituntut untuk memperbaiki keseimbangan lini belakang, terutama karena Al Ittihad berhasil mencetak dua gol dan nyaris menambah tekanan pada menit-menit akhir, menyusul gol Steven Bergwijn dari titik penalti pada menit ke-89.

  • Al Ittihad dan Fiesing: kesalahan-kesalahan defensif yang perlu dievaluasi

    Di sisi lain, Al Ittihad menerima pukulan berat dengan kekalahan pertama yang menghentikan awal musim mereka yang tanpa kekalahan di liga, dan membuat mereka tertinggal empat poin dari Al Hilal.

    Masalah terpenting terlihat pada ruang-ruang yang terbuka di lini belakang, serta kesalahan individu yang membantu Al Hilal memanfaatkan peluang dan menembus gawang. Hal ini menempatkan Vicente pada keharusan untuk meninjau kembali penempatan posisi bertahan dan cara mengamankan ruang di belakang para bek sayap.

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    Meski demikian, Al Ittihad tidak sepenuhnya mandek secara ofensif sepanjang pertandingan; mereka berhasil kembali ke dalam permainan melalui Youssef En-Nesyri, lalu memperkecil ketertinggalan pada menit-menit akhir lewat Bergwijn, yang mencerminkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengancam Al Hilal bahkan ketika hasil pertandingan tidak berpihak kepada mereka.

    Vicente perlu membangun dari sisi-sisi positif tersebut, sekaligus memperbaiki kesalahan yang membuat timnya kalah dalam duel penting di perebutan gelar.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Keributan usai laga: krisis baru melanda Al-Ahli

    Dampak Klasiko tidak berhenti pada hasil pertandingan, karena terjadi keributan setelah tiupan peluit akhir antara para pemain Al Ittihad dan hakim Khalid Al Turais, sebagai protes atas waktu penghentian pertandingan setelah tertundanya pelaksanaan lemparan ke dalam pada detik-detik terakhir.

    Ketegangan meningkat seiring protes dari sejumlah pemain Al Ittihad, dan situasi memuncak hingga kiper Predrag Rajkovic mencoba terlibat bentrokan dengan hakim, sebelum petugas keamanan turun tangan untuk meredakan situasi.

    Peristiwa ini menempatkan Al Ittihad di hadapan tantangan tambahan, karena insiden tersebut bisa ditinjau oleh pihak-pihak berwenang berdasarkan laporan pertandingan, dengan kemungkinan diambilnya tindakan disipliner terhadap mereka yang terlibat sesuai dengan apa yang dibuktikan laporan resmi.

    Dengan demikian, Al Hilal keluar dengan keuntungan penting dalam hal puncak klasemen dan kepercayaan diri, sementara Al Ittihad dituntut untuk mengatasi masalah teknisnya dan meredakan dampak pasca-pertandingan, agar kekalahan di Klasiko tidak berubah menjadi krisis berkepanjangan yang memengaruhi perjalanan mereka pada pekan-pekan mendatang.

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