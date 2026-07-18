Cedera Kobbie Mainoo dipastikan menjelang laga Inggris melawan Prancis, yang menjadi pukulan telak bagi Man Utd

Lulusan akademi Manchester United ini semula diharapkan bisa diturunkan karena Thomas Tuchel berencana merotasi skuadnya setelah kekalahan menyakitkan di semifinal melawan Argentina, namun ia justru terpaksa menonton dari tribun penonton. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan resmi singkat tak lama sebelum daftar pemain diumumkan di stadion. Pihak asosiasi menyatakan: “Kobbie Mainoo tidak masuk dalam skuad pertandingan hari ini melawan Prancis karena cedera.”

Waktu terjadinya cedera ini sangat tidak menguntungkan bagi pemain muda tersebut, meskipun ia telah masuk dalam skuad akhir yang terdiri dari 26 pemain, mengungguli beberapa pesaing ternama dari Liga Premier. Tuchel memilih untuk melakukan tujuh perubahan pada starting XI-nya untuk pertandingan perebutan medali perunggu, namun nama Mainoo adalah yang paling mencolok tidak masuk dalam daftar pemain cadangan.