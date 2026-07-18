Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cedera Kobbie Mainoo dipastikan menjelang laga Inggris melawan Prancis, yang menjadi pukulan telak bagi Man Utd
Kabar buruk seputar kebugaran Mainoo menghantam Three Lions
Lulusan akademi Manchester United ini semula diharapkan bisa diturunkan karena Thomas Tuchel berencana merotasi skuadnya setelah kekalahan menyakitkan di semifinal melawan Argentina, namun ia justru terpaksa menonton dari tribun penonton. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan resmi singkat tak lama sebelum daftar pemain diumumkan di stadion. Pihak asosiasi menyatakan: “Kobbie Mainoo tidak masuk dalam skuad pertandingan hari ini melawan Prancis karena cedera.”
Waktu terjadinya cedera ini sangat tidak menguntungkan bagi pemain muda tersebut, meskipun ia telah masuk dalam skuad akhir yang terdiri dari 26 pemain, mengungguli beberapa pesaing ternama dari Liga Premier. Tuchel memilih untuk melakukan tujuh perubahan pada starting XI-nya untuk pertandingan perebutan medali perunggu, namun nama Mainoo adalah yang paling mencolok tidak masuk dalam daftar pemain cadangan.
- Getty Images Sport
Perjalanan Piala Dunia yang mengecewakan berakhir
Meskipun dipilih di atas pemain seperti Adam Wharton dari Crystal Palace dan Alex Scott dari Bournemouth, Mainoo kesulitan meyakinkan Tuchel untuk memberinya kesempatan debut di panggung dunia. Gelandang tersebut hanya duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan sepanjang babak penyisihan grup melawan Kroasia, Ghana, dan Panama.
Ia kemudian tetap duduk di bangku cadangan selama kemenangan di babak gugur melawan Republik Demokratik Kongo, Meksiko, dan Norwegia, dan bahkan saat peluang lolos ke final di semifinal melawan Argentina sirna, mantan bintang Timnas Inggris U-21 ini tetap harus menunggu kesempatan bermainnya. Akibatnya, ia meninggalkan turnamen ini tanpa mencatatkan satu menit pun di lapangan dan harus menunggu empat tahun lagi untuk kesempatan berikutnya.
Kekhawatiran yang semakin meningkat di Old Trafford
Manchester United akan memantau situasi ini dengan sangat prihatin saat mereka bersiap menghadapi musim Liga Premier 2026-27. Setan Merah menelan kekalahan 1-0 dari Wrexham dalam laga persahabatan pramusim perdana mereka hari ini, dan kabar cedera lain yang dialami gelandang kunci adalah hal terakhir yang dibutuhkan Michael Carrick. Man Utd berharap Mainoo tidak mengalami masalah serius yang dapat mengganggu persiapan musim panasnya. Setelah tampil dalam 30 pertandingan untuk klub musim lalu, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist, ia telah menjadi bagian vital dari struktur tim utama di Old Trafford.
Kenaikan performa Mainoo sangat mengesankan, terutama dalam hal bagaimana ia berhasil memenangkan hati Carrick setelah sering diabaikan oleh manajer sebelumnya, Ruben Amorim. Kemampuannya mengendalikan tempo pertandingan dari lini belakang telah menjadikannya favorit para penggemar setia United, yang memandangnya sebagai masa depan lini tengah klub.
- Getty Images Sport
Hitung mundur Liga Premier dimulai
Manchester United dijadwalkan akan memulai musim Liga Premier mereka dengan laga tandang yang menantang melawan Hull City pada 22 Agustus. Dengan sisa waktu tepat satu bulan menjelang laga pembuka musim tersebut, Mainoo kini harus segera membuktikan kebugarannya dan merebut kembali posisinya di starting eleven. Setan Merah sangat membutuhkan kehadiran gelandang tersebut, karena United masih sangat membutuhkan jasanya menyusul cedera yang dialami Manuel Ugarte dan hengkangnya Casemiro, meskipun mereka telah mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans untuk memperkuat lini tengah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami