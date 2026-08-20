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Cavan Sullivan and Robert Lewandowski MLS RoundupGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Cavan Sullivan dikartu merah, Robert Lewandowski jadi pahlawan, dan blunder kiper mencoreng debut Alexis Sanchez bersama Montreal

FEATURES
C. Sullivan
R. Lewandowski
Analysis
Philadelphia
Inter Miami CF
Major League Soccer
Orlando City
Chicago
A. Sanchez

Pemain muda Union itu mendapat kartu merah konyol, tetapi aksinya bukan satu-satunya insiden yang agak aneh dalam rangkaian laga tengah pekan Major League Soccer

Oh, Cavan, apa yang sudah kau lakukan?

Remaja Amerika itu menjalani duel keduanya melawan Lionel Messi pada Rabu malam, saat Philadelphia Union menghadapi Inter Miami. Semua alur ceritanya ada di sana. Sullivan sedang bermain dengan penuh percaya diri. Union sedang melaju. Messi sedang menurun. Miami masih jauh dari performa terbaik mereka, dan sangat bisa dikalahkan. Entah bagaimana, hasil imbang 2-2 terasa adil. Tetapi pertandingan ini bukan tanpa drama. Ada dua kartu merah, dan satu insiden tanpa bola ketika Messi seperti menampar Quinn Sullivan, sebuah tindakan yang bisa berujung denda.

Itu adalah kadar kekacauan yang pas. Dan masih ada banyak hal menarik lainnya pada Rabu malam. Robert Lewandowski tampil sebagai pahlawan untuk Chicago Fire. Jack Harrison terus menunjukkan mengapa ia merupakan rekrutan Designated Player yang sangat efektif untuk New England. Lalu ada kemenangan tipis Colorado Rapids yang mungkin saja menempatkan seorang manajer dalam bahaya.

GOAL merangkum semua cerita terbesar dari rangkaian laga MLS pada Rabu malam...

  • Sullivan melihat merah, tetapi apakah itu hal yang bagus?

    Saat Inter Miami dan Philadelphia Union masih terkunci 2-2 pada fase akhir laga panas Rabu malam, Quinn Sullivan bereaksi keras atas tindakan Ian Fray dari Miami. Bek itu sempat melangkah melewatinya ala Alan Iverson setelah terjadi kontak di kotak penalti. Sejujurnya, semua itu sedikit berlebihan dan konyol. Namun Sullivan langsung bangkit dan mendorongnya. Beberapa pemain lain pun ikut terlibat.

    Lalu muncullah Cavan, merangsek masuk. Ia dan Yannick Bright terlibat keributan, dengan aksi tamparan/dorongan/pukulan khas sepak bola. Keduanya diganjar kartu merah. Laga berakhir 2-2. Ada dua kubu dalam melihat kejadian ini. Yang pertama menilai Cavan sebagai "pahlawan" karena ikut turun tangan dan membela saudaranya, yang sebenarnya mungkin bisa menangani situasi itu sendiri. Yang kedua menilai Cavan sebagai anak manja yang tidak perlu ikut campur dalam perkelahian yang tidak ada kaitannya dengannya. Ini masih bisa diperdebatkan. Namun Cavan akan absen setidaknya satu pertandingan.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski menyelamatkan Chicago

    Ternyata pemain ini cukup hebat dalam sepakbola, ya? Jumlah gol Lewandowski memang belum terlalu besar, ia mencetak tiga gol dalam lima laga MLS. Itu jauh dari statistik level video game yang ia catatkan pada masa-masa terbaiknya di Bayern Munich. Namun, kontribusinya tetap rapi, dan gol-golnya juga datang pada momen yang sangat tepat.

    Itu kembali terlihat pada Rabu malam, saat Chicago milik Lewandowski menghadapi Orlando City milik Antoine Griezmann. Lewandowski memenangkan penalti dan mengeksekusinya pada menit ke-68. Chicago Fire mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Kini, tim racikan ulang Gregg Berhalter itu telah mencatat lima kemenangan beruntun.

    Di kubu seberang, Griezmann pasti sedikit kesal. Ia mengatur permainan, mendominasi jalannya laga, menyumbang satu assist, dan menciptakan lima peluang untuk rekan-rekannya, hanya untuk melihat semuanya gagal dikonversi. Ini bukan Atletico Madrid, sobat.

  • Colorado RapidsGetty

    Colorado meraih kemenangan besar, tetapi nestapa LAFC berlanjut

    Colorado Rapids adalah tim yang membingungkan untuk dipahami.

    Yang pasti, mereka sangat piawai di pasar transfer, baru-baru ini mengubah akuisisi senilai $1 juta menjadi bek seharga $20 juta yang akan bermain di Premier League saat masih remaja. Kemampuan mereka memberi kesempatan kepada pemain muda dan mengembangkan talenta tidak bisa diragukan. Namun, kesuksesan nyata sulit diraih. Pelatih kepala baru Matt Wells membuat mereka menjadi tim yang lebih enerjik dan lebih menekan tinggi, dengan mereka berada di peringkat keenam di MLS dalam perebutan kembali bola di sepertiga akhir lapangan. Namun, kualitas menyerang, yaitu bagian ketika bola masuk ke gawang, tidak begitu jelas, dengan hanya tiga tim di MLS yang rata-rata mencatat lebih sedikit tembakan tepat sasaran per pertandingan.

    Meski begitu, mereka berhasil meraih kemenangan yang sangat meyakinkan atas LAFC yang sedang terpuruk tadi malam. Rapids sedikit beruntung berkat gol bunuh diri Jeremy Ebobisse pada babak pertama, tetapi setelah itu mereka mengendalikan pertandingan dan memang pantas meraih kemenangan. Hasil ini menjaga mereka tetap kuat dalam perburuan tiket playoff.

    Bagi LAFC, ini hanya akan menambah tekanan kepada manajer Marc Dos Santos. Mereka mungkin masih bisa menjuarai Wilayah Barat, tetapi gaya permainan dan minimnya kontribusi dari Son Heung-Min, yang tidak menjadi starter pada Rabu malam, telah memicu kemarahan para penggemar.

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  • Jack Harrison Getty

    Kepulangan sukses Jack Harrison ke rumah terus berlanjut

    Ini kasus yang unik bagi Harrison, pemain Inggris yang memulai kiprahnya di Amerika. Perjalanan Harrison di Premier League memang sedikit campur aduk, tetapi sempat diwarnai periode sukses bersama Leeds pada 2021-23. Namun, itu terasa sudah sangat lama berlalu, dan rasanya tepat jika pada usia 29 tahun, ia kembali ke liga tempat dirinya membangun nama.

    Ternyata, dia juga memang bisa bermain. Harrison sudah menjadi starter dalam dua pertandingan untuk Revs pada kepulangannya ke MLS. Dalam rentang itu, ia mencatatkan tiga assist. Dua di antaranya datang tadi malam dalam kemenangan telak 3-0 atas D.C. United yang sedang menanjak. Jika mau benar-benar merinci, yang pertama secara teknis adalah assist sekunder ketika bola melengkung indahnya ke tiang jauh disundul turun untuk Alhassan Yusuf. Yang kedua adalah tipe umpan silang yang mustahil dihentikan, bola cepat melintas di depan gawang. Yusuf pada dasarnya hanya perlu membiarkan bola mengenainya dan bergulir masuk.

    Secara lebih luas, Revs memang sangat menyenangkan untuk ditonton. Ini sudah menjadi tren di bawah Marko Mitrovic, yang mengambil banyak kepingan menarik, terutama Carles Gil dan Peyton Miller, lalu membuatnya bekerja bersama dengan sangat efektif. Harrison hanyalah satu senjata lagi dalam skuad yang sangat bagus.

  • Blunder kiper terburuk yang akan Anda lihat?

    Sebagai penutup: ini, dari Thomas Gillier milik Montreal.

    Kesalahan itu mengancam membayangi debut MLS Alexis Sanchez, dengan pemain berusia 37 tahun itu masuk pada menit ke-79. Ia hanya punya sedikit waktu untuk memberi dampak dalam serangan, tetapi membantu Montreal menutup laga dengan kemenangan 2-1 yang mengakhiri rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan.