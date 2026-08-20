Oh, Cavan, apa yang sudah kau lakukan?

Remaja Amerika itu menjalani duel keduanya melawan Lionel Messi pada Rabu malam, saat Philadelphia Union menghadapi Inter Miami. Semua alur ceritanya ada di sana. Sullivan sedang bermain dengan penuh percaya diri. Union sedang melaju. Messi sedang menurun. Miami masih jauh dari performa terbaik mereka, dan sangat bisa dikalahkan. Entah bagaimana, hasil imbang 2-2 terasa adil. Tetapi pertandingan ini bukan tanpa drama. Ada dua kartu merah, dan satu insiden tanpa bola ketika Messi seperti menampar Quinn Sullivan, sebuah tindakan yang bisa berujung denda.

Itu adalah kadar kekacauan yang pas. Dan masih ada banyak hal menarik lainnya pada Rabu malam. Robert Lewandowski tampil sebagai pahlawan untuk Chicago Fire. Jack Harrison terus menunjukkan mengapa ia merupakan rekrutan Designated Player yang sangat efektif untuk New England. Lalu ada kemenangan tipis Colorado Rapids yang mungkin saja menempatkan seorang manajer dalam bahaya.

GOAL merangkum semua cerita terbesar dari rangkaian laga MLS pada Rabu malam...