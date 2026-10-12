Getty Images Sport
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Carrick diterpa krisis cedera, Shaw dan Mainoo diragukan tampil saat Manchester United menghadapi Atletico
Ketidakhadiran di tempat latihan picu kekhawatiran soal pemilihan pemain
Manchester United menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain menjelang laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid. Persiapan Carrick untuk bertandang ke Metropolitano sangat terganggu oleh daftar pemain cedera yang terus bertambah. Luke Shaw dan Kobbie Mainoo menjadi dua nama paling menonjol yang absen dari sesi latihan Senin pagi. Keikutsertaan keduanya dalam lawatan ke Spanyol masih sangat diragukan karena tim medis terus memantau kondisi mereka.
Keputusan mengenai apakah keduanya akan ikut dalam penerbangan ke Madrid diperkirakan baru diambil pada Senin sore. Manchester United menghadapi laga penting ini dengan tekad melanjutkan awal impresif mereka di Liga Champions setelah menang telak 4-0 atas Sabah pada pertandingan pembuka. Sementara itu, Atletico Madrid berupaya bangkit dari kekalahan 2-1 melawan Liverpool pada laga pertama mereka.
Selain Shaw dan Mainoo, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, serta Noussair Mazraoui juga tidak termasuk dalam kelompok 23 pemain yang berkumpul di Carrington. Matthijs de Ligt turut berlatih sembari melanjutkan pemulihannya.
- Getty Images Sport
Carrick khawatir soal status Sesko dan Dorgu
Situasi Sesko sangat mengkhawatirkan bagi pendukung United, dengan sang penyerang saat ini menepi akibat masalah pada tulang kering di area yang serupa dengan cedera yang membuatnya absen dalam tiga pertandingan terakhir musim lalu dan sepanjang pramusim.
“Areanya serupa, tetapi bukan masalah yang persis sama seperti sebelumnya. Kami masih berupaya mencari tahu berapa lama masalah ini akan berlangsung. Tentu kami berharap tidak akan lama, tetapi saat ini masih belum begitu jelas,” kata Carrick pekan lalu.
Kedalaman lini pertahanan diuji dalam misi Madrid
Di lini belakang, kabar bagi tim Premier League itu juga tidak jauh lebih baik. Dorgu diperkirakan absen selama beberapa pekan setelah mengalami cedera hamstring saat membela Denmark, sementara Mazraoui terpaksa mundur dari skuad Maroko bulan lalu setelah mengalami benturan saat menghadapi Lesotho. Meski opsi memasukkannya ke skuad pada saat-saat terakhir sempat dipertimbangkan menjelang laga melawan Tottenham Hotspur, bek itu akhirnya tidak masuk skuad pertandingan.
Meski banyak pemain yang absen, kelompok pemain yang berlatih tetap mencakup sosok berpengalaman seperti Harry Maguire dan Lisandro Martinez, bersama pemain muda seperti Harry Amass dan Ayden Heaven.
- Getty Images Sport
Nasib bertolak belakang dalam performa di kompetisi domestik
Kedua tim menatap duel Eropa ini dengan performa terkini yang bertolak belakang. Manchester United tengah mengalami periode sulit dan belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka kalah dari Manchester City dan Brighton, dengan kekalahan dari Brighton membuat mereka tersingkir dari Piala Liga Inggris, serta bermain imbang melawan Fulham dan Tottenham di Liga Primer Inggris. Sebaliknya, Atletico Madrid sedang tampil gemilang setelah memenangi empat laga terakhir melawan Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid, dan Alaves.
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