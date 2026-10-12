Manchester United menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain menjelang laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid. Persiapan Carrick untuk bertandang ke Metropolitano sangat terganggu oleh daftar pemain cedera yang terus bertambah. Luke Shaw dan Kobbie Mainoo menjadi dua nama paling menonjol yang absen dari sesi latihan Senin pagi. Keikutsertaan keduanya dalam lawatan ke Spanyol masih sangat diragukan karena tim medis terus memantau kondisi mereka.

Keputusan mengenai apakah keduanya akan ikut dalam penerbangan ke Madrid diperkirakan baru diambil pada Senin sore. Manchester United menghadapi laga penting ini dengan tekad melanjutkan awal impresif mereka di Liga Champions setelah menang telak 4-0 atas Sabah pada pertandingan pembuka. Sementara itu, Atletico Madrid berupaya bangkit dari kekalahan 2-1 melawan Liverpool pada laga pertama mereka.

Selain Shaw dan Mainoo, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, serta Noussair Mazraoui juga tidak termasuk dalam kelompok 23 pemain yang berkumpul di Carrington. Matthijs de Ligt turut berlatih sembari melanjutkan pemulihannya.