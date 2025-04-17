Carlo Ancelotti, Tamat Sudah Kariermu Di Real Madrid! Tanggal Segini Sang Pelatih Kepak Koper Dari Santiago Bernabeu
Carlo Ancelotti diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid setelah kekalahan bencana mereka di Liga Champions dari Arsenal.
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