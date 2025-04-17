Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport
Soham Mukherjee dan Anugerah Pamuji

Carlo Ancelotti, Tamat Sudah Kariermu Di Real Madrid! Tanggal Segini Sang Pelatih Kepak Koper Dari Santiago Bernabeu

Real MadridLaLigaBarcelona vs Real MadridBarcelonaCopa del ReyReal Madrid vs ArsenalArsenalChampions League

Carlo Ancelotti diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid setelah kekalahan bencana mereka di Liga Champions dari Arsenal.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Arsenal menghajar Real 5-1 secara agregat di UCL
  • Los Blancos siap berpisah dengan Ancelotti
  • Mungkin mengucapkan selamat tinggal setelah final Copa del Rey pada 26 April
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱

Pertandingan Berikut