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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bursa transfer musim panas 2026: Kapan dimulai dan berakhirnya mercato Liga Roshn Saudi?

Transfers
Al Hilal
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al Ahli
Al Ittihad
Al Shabab
Al Qadsiah
Arab Saudi

Cari tahu jadwal bursa transfer musim panas 2026 di Liga Roshn Saudi, Liga Yelo Divisi Satu, dan Liga Putri

Para penggemar sepak bola Saudi menantikan musim panas yang luar biasa di luar lapangan hijau, seiring mendekatnya pembukaan bursa transfer musim panas 2026, yang diperkirakan akan menyaksikan persaingan sengit antara klub-klub Liga Roshn Saudi untuk mendapatkan bintang-bintang terkemuka dan transfer-transfer besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Saudi telah menjadi pihak utama dalam perlombaan perekrutan tingkat dunia, dengan memanfaatkan dukungan besar yang diberikan oleh Public Investment Fund, yang memberi mereka kemampuan untuk menarik sederet pemain terkemuka dunia serta memperkuat posisi liga di kancah internasional.

Selama musim-musim yang lalu, Liga Roshn Saudi menyaksikan transfer-transfer menggemparkan yang menyita perhatian penggemar dan media internasional, setelah klub-klubnya berhasil merekrut nama-nama gemilang sekelas Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez, dan Karim Benzema, di samping sejumlah bintang lain yang turut berkontribusi meningkatkan nilai teknis dan pemasaran kompetisi tersebut.

Dengan keberhasilan Al Nassr meraih gelar Liga Roshn Saudi pada musim lalu, dan suksesnya Al Ahli menyabet gelar Liga Champions Asia Elite, gambaran bursa transfer mendatang tampak lebih panas dari sebelumnya, di tengah persaingan yang dinanti antara empat kutub sepak bola Saudi; Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli, demi memperkuat skuad dengan transfer-transfer terkuat sebagai persiapan menghadapi musim yang diprediksi bakal sarat kejutan dan tantangan di semua level.

Berikut ini "Kooora" merangkum jadwal awal dan akhir bursa transfer musim panas 2026 di Liga Roshn Saudi Pro, serta Liga Yelo Divisi Pertama dan Liga Wanita:

  • Kapan Jadwal Bursa Transfer Musim Panas 2026 di Liga Roshn Saudi?

    Federasi Sepak Bola Arab Saudi memutuskan bahwa bursa transfer musim panas 2026 akan resmi dibuka pada hari Rabu, 22 Juli 2026.

    Sementara itu, hari Minggu, 6 September 2026, diperkirakan menjadi hari terakhir bursa transfer musim panas di Liga Roshn.

    Kompetisi

    Pembukaan bursa transfer

    Penutupan bursa transfer

    Liga Roshn Arab Saudi

    		22 Juli 20266 September 2026
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  • Kapan Bursa Transfer Musim Panas 2026 di Liga Yelo Arab Saudi Dibuka?

    Federasi Sepakbola Arab Saudi belum mengumumkan jadwal bursa transfer musim panas 2026 untuk Liga Yelo, tetapi berdasarkan penjadwalan yang biasa berlaku pada musim-musim sebelumnya, jendela pendaftaran pertama diperkirakan akan dibuka pada awal Juli dan berlangsung hingga pertengahan September tahun ini.

    Kompetisi

    Pembukaan bursa transfer

    Penutupan bursa transfer

    Liga Yelo--

  • Kapan jadwal bursa transfer musim panas 2026 di Liga Wanita Saudi?

    Periode pendaftaran untuk turnamen Liga Utama Wanita Saudi dan Liga Divisi Satu Wanita akan dimulai pada 1 Juli 2026, dan akan berakhir pada 1 September 2026.

    Turnamen

    Awal bursa transfer

    Akhir bursa transfer

    Liga Wanita Saudi

    		1 Juli 20261 September 2026

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  • Kesepakatan yang berpeluang pindah ke Liga Roshn Saudi pada bursa transfer musim panas 2026

    Ada banyak nama besar dunia yang dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Roshn pada bursa transfer musim panas 2026, seiring klub-klub Arab Saudi yang terus membidik para bintang elite sepak bola dunia.

    Bintang Mesir Mohamed Salah menempati posisi teratas dalam daftar nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Arab Saudi, terutama setelah kepergiannya dari Liverpool. Selain itu, pemain Portugal Bruno Fernandes, kapten Manchester United, juga menonjol sebagai salah satu pemain yang berpeluang menjalani petualangan baru di lapangan-lapangan Arab Saudi.

    Nama-nama ini mencerminkan besarnya ambisi yang diusung klub-klub Liga Roshn, yang berupaya untuk terus menarik para bintang besar dan memperkuat posisi kompetisi tersebut di antara liga-liga papan atas dunia.