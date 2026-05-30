Para penggemar sepak bola Saudi menantikan musim panas yang luar biasa di luar lapangan hijau, seiring mendekatnya pembukaan bursa transfer musim panas 2026, yang diperkirakan akan menyaksikan persaingan sengit antara klub-klub Liga Roshn Saudi untuk mendapatkan bintang-bintang terkemuka dan transfer-transfer besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Saudi telah menjadi pihak utama dalam perlombaan perekrutan tingkat dunia, dengan memanfaatkan dukungan besar yang diberikan oleh Public Investment Fund, yang memberi mereka kemampuan untuk menarik sederet pemain terkemuka dunia serta memperkuat posisi liga di kancah internasional.

Selama musim-musim yang lalu, Liga Roshn Saudi menyaksikan transfer-transfer menggemparkan yang menyita perhatian penggemar dan media internasional, setelah klub-klubnya berhasil merekrut nama-nama gemilang sekelas Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez, dan Karim Benzema, di samping sejumlah bintang lain yang turut berkontribusi meningkatkan nilai teknis dan pemasaran kompetisi tersebut.

Dengan keberhasilan Al Nassr meraih gelar Liga Roshn Saudi pada musim lalu, dan suksesnya Al Ahli menyabet gelar Liga Champions Asia Elite, gambaran bursa transfer mendatang tampak lebih panas dari sebelumnya, di tengah persaingan yang dinanti antara empat kutub sepak bola Saudi; Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli, demi memperkuat skuad dengan transfer-transfer terkuat sebagai persiapan menghadapi musim yang diprediksi bakal sarat kejutan dan tantangan di semua level.

Berikut ini "Kooora" merangkum jadwal awal dan akhir bursa transfer musim panas 2026 di Liga Roshn Saudi Pro, serta Liga Yelo Divisi Pertama dan Liga Wanita: