AFP
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'Bukan sebagai pilihan nomor 1' - Minat Liverpool pada winger PSG Ibrahim Mbaye dijelaskan saat The Reds memprioritaskan target lain
Mbaye tersingkir dalam urutan prioritas di Anfield
Upaya Liverpool untuk menambah darah segar di lini depan membuat mereka terus dikaitkan dengan sejumlah talenta terbaik di Ligue 1. Namun, meski laporan awal menyebut adanya langkah terkoordinasi untuk merekrut dua prospek PSG, jurnalis Prancis Romain Molina mengisyaratkan bahwa minat klub Merseyside itu terhadap Mbaye tidak sejauh yang sebelumnya diperkirakan.
Berbicara soal detail kesepakatan tersebut, Molina mengungkapkan bahwa meski sang pemain dikagumi, ia tidak berada di posisi teratas dalam daftar rekrutmen mereka pada fase akhir bursa transfer musim panas ini. "Sejujurnya, Mbaye ada dalam daftar pendek Liverpool, tetapi bukan sebagai pilihan nomor 1," jelas Molina saat membahas situasi terkini.
Jurnalis itu menyoroti bahwa masa depan sang pemain bisa jadi lebih bergantung pada manuver agennya, Jorge Mendes, ketimbang dorongan langsung tunggal dari klub Premier League tersebut. "Sebaliknya, Mendes tahu betul bahwa pada akhir bursa transfer akan ada sesuatu untuk Mbaye, jadi dia akan menggunakan klub-klub tempat dia punya pengaruh paling besar untuk menggerakkan situasi," tambah Molina.
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Pengaruh agen dan prioritas Barcola
Situasi terkait Mbaye berbanding terbalik dengan upaya untuk merekrut rekan setimnya, Barcola. Liverpool tampaknya memprioritaskan kesepakatan untuk Barcola, yang gaya representasinya sangat berbeda dari pendekatan Mendes. Molina menegaskan bahwa hubungan Mendes dengan klub Anfield bukan faktor pendorong utama dalam kasus spesifik ini, terutama mengingat angka tinggi yang sedang diminta oleh juara Prancis tersebut.
"Di situlah dia bukan sosok yang paling berpengaruh, terutama dengan harga yang saat ini diminta Paris Saint-Germain," kata Molina mengenai posisi Mendes dalam kesepakatan ini.
Ia kemudian membandingkan situasi itu dengan perwakilan Barcola, Moussa Sissoko, dengan mengatakan: "Di situlah Anda bisa melihat perbedaan antara dua agen ini. Bagi Mendes, bukan terlalu keinginan pemain yang diperhitungkan, melainkan di mana dia punya koneksi dengan para petinggi untuk membuat segala sesuatunya bergerak sesuai keinginannya. Dengan [Sissoko] justru sebaliknya. Bahkan jika itu berarti bentrok dengan klub, bahkan jika itu berarti bersikap sangat keras. Dia ingin berperang demi para pemainnya."
Target alternatif dalam radar Liverpool
Jika upaya merekrut Mbaye gagal terwujud karena tingginya harga yang diminta atau posisi sang pemain dalam daftar pendek, Liverpool sudah menyiapkan beberapa opsi lain. Tim rekrutmen telah memantau Yankuba Minteh dari Brighton, Matias Fernandez-Pardo dari Lille, dan Rayan dari Bournemouth sebagai calon tambahan untuk area sayap.
Nama lain yang muncul dalam beberapa pekan terakhir adalah Said El Mala dari Koln. Penyerang serbabisa itu, yang bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Borussia Dortmund.
Namun, laporan dari Sky Germany mengindikasikan bahwa raksasa Bundesliga itu kini telah mundur dari persaingan. Ini berpotensi membuka jalan bagi Liverpool, jika mereka memutuskan untuk mengaktifkan klausul rilisnya yang dilaporkan senilai €50 juta (£42,7 juta).
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Realitas finansial dari dua upaya perekrutan sekaligus
Meski prospek dua perekrutan sekaligus dari Paris menjadi hal yang menggembirakan bagi para pendukung setia Anfield, realitas finansial tidak bisa diabaikan. Klub Prancis itu diperkirakan akan meminta total biaya lebih dari £150 juta untuk dua bintang mudanya.
Saran dari Molina adalah bahwa meski Mbaye sedang dipertimbangkan, faktor finansial yang terlibat dalam kesepakatan itu justru bisa mendorong Liverpool untuk melirik target lain yang saat ini belum disebutkan namanya. Dengan tenggat waktu transfer yang semakin dekat, Liverpool sedang berpacu dengan waktu untuk merampungkan opsi di lini serang mereka.
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