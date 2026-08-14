Upaya Liverpool untuk menambah darah segar di lini depan membuat mereka terus dikaitkan dengan sejumlah talenta terbaik di Ligue 1. Namun, meski laporan awal menyebut adanya langkah terkoordinasi untuk merekrut dua prospek PSG, jurnalis Prancis Romain Molina mengisyaratkan bahwa minat klub Merseyside itu terhadap Mbaye tidak sejauh yang sebelumnya diperkirakan.

Berbicara soal detail kesepakatan tersebut, Molina mengungkapkan bahwa meski sang pemain dikagumi, ia tidak berada di posisi teratas dalam daftar rekrutmen mereka pada fase akhir bursa transfer musim panas ini. "Sejujurnya, Mbaye ada dalam daftar pendek Liverpool, tetapi bukan sebagai pilihan nomor 1," jelas Molina saat membahas situasi terkini.

Jurnalis itu menyoroti bahwa masa depan sang pemain bisa jadi lebih bergantung pada manuver agennya, Jorge Mendes, ketimbang dorongan langsung tunggal dari klub Premier League tersebut. "Sebaliknya, Mendes tahu betul bahwa pada akhir bursa transfer akan ada sesuatu untuk Mbaye, jadi dia akan menggunakan klub-klub tempat dia punya pengaruh paling besar untuk menggerakkan situasi," tambah Molina.