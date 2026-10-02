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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

'Bukan masalah saya!' - Roberto Mancini menanggapi vonis bersalah Manchester City dan klaim kontrak ganda

R. Mancini
Manchester City
Premier League
France
Italy
UEFA Nations League A

Mantan manajer Manchester City, Roberto Mancini, akhirnya angkat bicara setelah putusan eksplosif Premier League terhadap mantan klubnya, dengan menegaskan bahwa konsekuensi hukum itu bukan urusannya. Juru taktik asal Italia itu, yang terkenal membawa Manchester City meraih gelar Premier League pertama mereka, kini berada di pusat tuduhan terkait pembayaran rahasia selama masa tugasnya di Stadion Etihad.

  • Mancini menjauhkan diri dari krisis di Etihad

    Mancini melontarkan respons blak-blakan terhadap badai hukum yang terus berlangsung di sekitar Manchester City, dengan menegaskan bahwa putusan bersalah terbaru yang diterima klub terkait pelanggaran finansial "bukan masalah saya". Pelatih kepala Italia saat ini itu menangani klub di Etihad pada periode 2009 hingga 2013, masa yang kini berada di bawah sorotan tajam setelah Premier League mengonfirmasi bahwa klub tersebut gagal memberikan informasi keuangan yang akurat.

    Meski menjadi sosok penting dalam sejarah modern klub, Mancini tampaknya bertekad memisahkan reputasinya sendiri dari dakwaan institusional yang dihadapi juara bertahan Inggris tersebut.

    Berbicara menjelang bentrok Italia dengan Prancis di Nations League, pelatih veteran itu menepis anggapan bahwa ia khawatir soal bagaimana temuan tersebut bisa berdampak kepadanya secara pribadi. "Tidak. Saya sudah membicarakannya tempo hari. Itu bukan sesuatu yang menyangkut saya. Sayangnya, itu masalah City," ujarnya, seperti dikutip oleh ESPN.

  • Manchester City Logogetty

    Penjelasan tuduhan kontrak ganda

    Inti dari kontroversi yang melibatkan Mancini berkaitan dengan dugaan "kontrak ganda" yang mencuat melalui dokumen yang dibocorkan oleh Der Spiegel pada 2018. Diklaim bahwa saat Mancini memiliki gaji pokok resmi sebesar £1,45 juta di City, ia pada saat yang sama juga dibayar dengan jumlah serupa untuk pekerjaan konsultasi dengan Al Jazira, klub yang berbasis di Abu Dhabi.

    Pengaturan ini memicu tuduhan bahwa klub tersebut secara efektif mengalihkan porsi signifikan dari gaji sang manajer ke luar negeri untuk mengakali regulasi Financial Fair Play. Laporan terbaru dari The Telegraph mengindikasikan bahwa City mungkin terhindar dari pembayaran hingga £12 juta dalam pajak dan iuran asuransi nasional melalui struktur khusus ini.

  • Mancini menjauhkan diri dari klaim kontrak ganda

    Namun, Mancini tampaknya sudah mengakui adanya pengaturan tersebut sambil mengalihkan beban hukum kepada klub. Dalam perjalanan terbaru ke Turki, ia bahkan berbicara lebih gamblang mengenai sifat ketentuan pekerjaannya selama berada di Manchester.

    "Manchester City tidak bersalah dan fakta memiliki kontrak ganda bukan masalah saya, melainkan masalah mereka, mungkin," ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Bursa. Melalui media sosial, Mancini kembali menegaskan pendiriannya, dengan sekali lagi menyatakan bahwa situasi itu memang "bukan sesuatu yang menyangkut saya."

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    Fokus beralih ke Italia dan UEFA Nations League

    Terlepas dari hiruk-pikuk yang datang dari Inggris, Mancini berusaha menjaga fokusnya di level internasional, ketika tim Italia asuhannya sedang melewati grup UEFA Nations League yang sulit. Timnas Italia mengalami laju performa yang naik turun, setelah kekalahan kandang yang mengecewakan dari Belgia dibalas dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Turki.

    Sang pelatih berbicara terus terang soal kondisi sepak bola Italia saat ini ketika membahas tantangan menghadapi tim Prancis yang sarat talenta di Stade de France. "Ketika Anda tidak memiliki pemain kelas dunia, Anda harus membangun tim yang bisa bermain bagus bersama, dan inilah yang ingin kami lakukan," jelasnya kepada RAI Sport. Ia merujuk pada keberhasilan di Euro 2020 sebagai pola untuk pendekatan tersebut, seraya mencatat bahwa tim berada dalam posisi yang serupa ketika ia pertama kali mengambil pekerjaan itu.