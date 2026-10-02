Mancini melontarkan respons blak-blakan terhadap badai hukum yang terus berlangsung di sekitar Manchester City, dengan menegaskan bahwa putusan bersalah terbaru yang diterima klub terkait pelanggaran finansial "bukan masalah saya". Pelatih kepala Italia saat ini itu menangani klub di Etihad pada periode 2009 hingga 2013, masa yang kini berada di bawah sorotan tajam setelah Premier League mengonfirmasi bahwa klub tersebut gagal memberikan informasi keuangan yang akurat.

Meski menjadi sosok penting dalam sejarah modern klub, Mancini tampaknya bertekad memisahkan reputasinya sendiri dari dakwaan institusional yang dihadapi juara bertahan Inggris tersebut.

Berbicara menjelang bentrok Italia dengan Prancis di Nations League, pelatih veteran itu menepis anggapan bahwa ia khawatir soal bagaimana temuan tersebut bisa berdampak kepadanya secara pribadi. "Tidak. Saya sudah membicarakannya tempo hari. Itu bukan sesuatu yang menyangkut saya. Sayangnya, itu masalah City," ujarnya, seperti dikutip oleh ESPN.