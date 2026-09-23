Berbicara kepada talkSPORT, Hurzeler memaparkan bagaimana fokus pada hal-hal mendasar menjadi fondasi kesuksesan timnya. "Pendekatan kami adalah benar-benar fokus pada diri kami sendiri dan pendekatan kami adalah kami ingin memenangi duel-duel kecil lebih dulu," jelasnya. "Memenangi duel udara pertama, memenangi tekel pertama, memenangi lemparan ke dalam pertama, memenangi sepak pojok pertama.

"Kedengarannya sedikit kuno, tetapi memang itulah pendekatan kami karena ketika Anda memenangi duel-duel kecil ini, maka Anda berkembang di dalam pertandingan dan kemudian Anda bisa menciptakan peluang yang lebih besar. Ketika Anda memenangi duel-duel kecil, para pemain mendapatkan kepercayaan diri dan membangun keyakinan ini serta benar-benar saling percaya."

Mentalitas agresif ini benar-benar mengejutkan tim tamu sejak awal. Mikel Arteta yang frustrasi mengakui timnya kalah dalam duel-duel pembuka, seraya mengakui mereka gagal menandingi hasrat Brighton di awal laga. "Mereka pantas memenangi pertandingan dan ini pelajaran besar bagi kami," aku manajer Arsenal itu. "Sejak lemparan ke dalam pertama Anda bisa merasakannya, itu sangat jelas."



