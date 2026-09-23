Getty Images Sport
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Bos Brighton Fabian Hurzeler mengungkap rahasia masterplan 'kuno' yang membuat Brighton membongkar Arsenal di Amex
Dipermalukan Brighton
Juara bertahan Premier League itu datang ke pesisir selatan tanpa terkalahkan, hanya untuk benar-benar dihabisi oleh tim tuan rumah yang tanpa henti. Meski kemenangan Brighton bukan sesuatu yang sepenuhnya tak terpikirkan, besarnya kekalahan itu membuat banyak orang terkejut ketika mereka membongkar lawan yang tampil loyo dengan begitu kejam.
Alih-alih hanya mengandalkan sistem modern yang rumit, fondasi kemenangan ini dibangun di atas kegigihan yang mendasar. Brighton mengungguli tim tamu mereka di setiap aspek, mengambil kendali sejak awal untuk mengamankan tiga poin yang berkesan. Tuan rumah menjalankan rencana permainan yang dibangun di atas agresivitas dan intensitas, sesuatu yang terbukti terlalu berat untuk diatasi sang juara bertahan.
- Getty Images Sport
Memenangi pertarungan-pertarungan kecil
Berbicara kepada talkSPORT, Hurzeler memaparkan bagaimana fokus pada hal-hal mendasar menjadi fondasi kesuksesan timnya. "Pendekatan kami adalah benar-benar fokus pada diri kami sendiri dan pendekatan kami adalah kami ingin memenangi duel-duel kecil lebih dulu," jelasnya. "Memenangi duel udara pertama, memenangi tekel pertama, memenangi lemparan ke dalam pertama, memenangi sepak pojok pertama.
"Kedengarannya sedikit kuno, tetapi memang itulah pendekatan kami karena ketika Anda memenangi duel-duel kecil ini, maka Anda berkembang di dalam pertandingan dan kemudian Anda bisa menciptakan peluang yang lebih besar. Ketika Anda memenangi duel-duel kecil, para pemain mendapatkan kepercayaan diri dan membangun keyakinan ini serta benar-benar saling percaya."
Mentalitas agresif ini benar-benar mengejutkan tim tamu sejak awal. Mikel Arteta yang frustrasi mengakui timnya kalah dalam duel-duel pembuka, seraya mengakui mereka gagal menandingi hasrat Brighton di awal laga. "Mereka pantas memenangi pertandingan dan ini pelajaran besar bagi kami," aku manajer Arsenal itu. "Sejak lemparan ke dalam pertama Anda bisa merasakannya, itu sangat jelas."
'Menantang kemapanan'
Terlepas dari kemenangan yang diraih dengan sangat meyakinkan, Hurzeler menolak menyebut penampilan itu tanpa cela dan justru menuntut skuadnya menjadikan kemenangan-kemenangan penting seperti ini sebagai hal yang biasa. Manajer berusia 33 tahun itu bertekad mendorong timnya melampaui kejutan sesekali dan masuk ke persaingan yang berkelanjutan. "Apakah itu pertandingan yang sempurna? Saya tidak akan bilang itu pertandingan yang sempurna, ada hal-hal yang harus diperbaiki," kata Hurzeler. "Secara keseluruhan, tantangan kami sekarang adalah membuat penampilan luar biasa seperti ini menjadi hal yang normal."
Ambisi itu ditopang oleh etos kerja yang tidak bisa ditawar saat tidak menguasai bola, yang memungkinkan mereka memaksakan kehendak. "Kami punya ungkapan ini: Kami ingin menantang kemapanan," lanjutnya. "Menantang kemapanan bukan berarti menantang mereka dalam satu pertandingan, Anda harus menantang mereka ketika Anda tidak bermain melawan mereka. Kami harus konsisten dalam penampilan."
- Getty Images Sport
Menjaga momentum
Bagi Brighton, tugas mereka sekarang adalah menghadirkan level performa seperti ini dari pekan ke pekan. Setelah membuktikan bahwa mereka bisa membongkar tim-tim elite di divisi ini, Brighton harus memastikan intensitas 'old school' ini menjadi standar dasar mereka. Kemampuan mereka untuk mengulangi agresivitas ini akan menentukan apakah mereka benar-benar bisa mengganggu hierarki Premier League musim ini.
Sementara itu, Arsenal menghadapi periode refleksi yang mendesak setelah benar-benar kalah dalam kerja keras. Arteta harus membenahi bagaimana tim juaranya begitu mudah diintimidasi di lapangan dan menemukan cara untuk mengembalikan intensitas mereka. Jika Arsenal ingin melancarkan pertahanan gelar yang sukses, mereka tidak boleh mengulangi penampilan lamban yang membuat lawan mendikte jalannya pertandingan.
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