Barber dengan cepat menegaskan bahwa penjualan apa pun harus diseimbangkan dengan ambisi klub di atas lapangan, terutama dengan kompetisi Eropa yang sudah di depan mata. "Kami selalu harus menyeimbangkan itu dengan memastikan skuad sekuat mungkin untuk bersaing di kompetisi seperti yang kami jalani malam ini [Liga Konferensi Europa]," tambah Barber dalam wawancara tersebut.

Terlepas dari kebutuhan akan kedalaman skuad, Barber mengakui profil sang gelandang yang terus melambung. Ia menutup dengan mengatakan: "Jadi, tidak ada yang benar-benar bisa dikatakan soal Carlos saat ini selain bahwa dia adalah gelandang muda yang sangat berbakat, telah tampil sangat baik untuk kami, dan selama beberapa tahun sekarang telah menarik minat dari beberapa klub terbesar di dunia, jadi mari kita lihat ke mana arahnya."



