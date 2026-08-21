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Bos Brighton buka suara soal transfer Carlos Baleba saat Man Utd meluncurkan tawaran £60 juta untuk target terbaru Michael Carrick
Barber angkat bicara soal ketertarikan United
Barber menegaskan klub hanya akan menyetujui kepergian transfer yang "masuk akal bagi kami secara finansial" setelah Baleba santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Pemain berusia 22 tahun itu telah menjelma menjadi figur kunci bagi Brighton sejak datang dari Lille, dan penampilannya tidak luput dari perhatian klub-klub elite Premier League.
- Getty
"Kami akan selalu tertarik"
Berbicara kepada talkSPORT terkait spekulasi tersebut, Barber tetap profesional tetapi membuka peluang terjadinya kesepakatan jika harganya tepat. "Itu bukan sesuatu yang bisa saya bicarakan sekarang," aku petinggi Brighton itu. "Maksud saya, pada masa seperti ini, seperti yang Anda tahu, kami akan selalu mendapat tawaran untuk para pemain kami. Kami akan selalu tertarik pada tawaran yang masuk akal dan yang akan menguntungkan kami secara finansial dan ekonomis."
Carrick bidik tambahan amunisi di lini tengah
Manchester United telah menjadikan penguatan lini tengah sebagai prioritas yang jelas pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro dan cedera serius pada Manuel Ugarte membuat Carrick kekurangan opsi. Klub itu sudah aktif di bursa transfer, mengamankan Andrey Santos dari Chelsea dengan nilai £48 juta dan mengaktifkan klausul rilis senilai £35 juta milik Youri Tielemans dari Aston Villa untuk menghadirkan pengalaman yang sangat dibutuhkan.
Menurut laporan, United kini telah mengalihkan perhatian penuh mereka kepada Baleba dan telah mengajukan tawaran awal sebesar £60 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus tambahan. Meskipun Brighton menganggap tawaran itu sedikit di bawah valuasi mereka, negosiasi positif antara kedua klub terus berlanjut.
- AFP
Menyeimbangkan ambisi Brighton & Hove Albion
Barber dengan cepat menegaskan bahwa penjualan apa pun harus diseimbangkan dengan ambisi klub di atas lapangan, terutama dengan kompetisi Eropa yang sudah di depan mata. "Kami selalu harus menyeimbangkan itu dengan memastikan skuad sekuat mungkin untuk bersaing di kompetisi seperti yang kami jalani malam ini [Liga Konferensi Europa]," tambah Barber dalam wawancara tersebut.
Terlepas dari kebutuhan akan kedalaman skuad, Barber mengakui profil sang gelandang yang terus melambung. Ia menutup dengan mengatakan: "Jadi, tidak ada yang benar-benar bisa dikatakan soal Carlos saat ini selain bahwa dia adalah gelandang muda yang sangat berbakat, telah tampil sangat baik untuk kami, dan selama beberapa tahun sekarang telah menarik minat dari beberapa klub terbesar di dunia, jadi mari kita lihat ke mana arahnya."
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