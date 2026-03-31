Bintang Man City, Rodri, angkat bicara setelah mendapat reaksi keras atas komentarnya mengenai transfer ke Real Madrid
Komentar-komentar yang kontroversial
Pemain berusia 29 tahun itu menimbulkan kehebohan pekan lalu ketika ia secara terbuka menyatakan bahwa kemungkinan pindah ke Santiago Bernabeu di masa depan tidak tertutup.
Rodri mengatakan: “Bermain untuk Atletico tidak menghalangi saya untuk bermain di Real Madrid; ada pemain lain yang pernah melakukannya. Tidak secara langsung, tapi pada akhirnya. Anda tidak bisa menolak tawaran dari klub-klub terbaik di dunia. Saya ingin kembali ke Spanyol, ya, tentu saja.”
Meluruskan fakta
Menanggapi badai media yang dipicu oleh pernyataannya, Rodri mengungkapkan rasa frustrasinya karena percakapan panjangnya diringkas menjadi judul-judul berita yang provokatif. Ia menyatakan bahwa sorotan terhadap isu transfer telah menutupi nuansa rasa hormatnya terhadap sepak bola Spanyol. Seperti dikutip Mundo Deportivo, ia berkata: "Saya sudah terbiasa dengan hal ini. Jika mereka memotong bagian yang mereka inginkan dari wawancara berdurasi 50 menit… pada akhirnya, saya tidak punya banyak hal lagi untuk dikatakan. Saya adalah orang yang berbicara secara jujur. Wawancara tersebut tersedia jika Anda ingin mendengarkannya secara utuh dan bukan hanya cuplikannya."
Aset yang tak tergantikan
Terlepas dari berbagai spekulasi seputar kemungkinan kembalinya ia ke La Liga, Rodri tetap menjadi pilar utama tim City asuhan Pep Guardiola. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2027, klub tidak merasakan tekanan mendesak untuk melepas aset berharga mereka, yang telah menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di dunia sepak bola sejak bergabung dari Atletico pada 2019.
Sejak pindah ke Etihad Stadium, pemain asal Spanyol ini telah mencatatkan 293 penampilan untuk City, menyumbang 28 gol dan 32 assist. Koleksi trofinya juga tak kalah mengesankan, dengan empat gelar Liga Premier, satu Piala FA, tiga Piala Carabao, satu Liga Champions, dua Piala Super UEFA, dan satu Piala Dunia Antarklub FIFA, di samping kemenangan Ballon d'Or individu yang baru-baru ini diraihnya.
Menutup kesenjangan
Meskipun mengakui keinginannya sejak lama untuk kembali ke Spanyol, Rodri menegaskan bahwa komitmennya terhadap City tetap tak tergoyahkan saat ia berfokus untuk menyalip Arsenal di Liga Premier, meskipun The Gunners saat ini duduk nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan sembilan poin. Karena City masih memiliki satu pertandingan sisa yang sangat penting, Rodri bertekad untuk memaksimalkan delapan pertandingan terakhir musim ini, dengan tujuan mengejar ketertinggalan tersebut dan menambah satu trofi lagi ke dalam karier legendarisnya di Inggris.