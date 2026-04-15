Bintang Bundesliga menanggapi minat Arsenal dan Man City setelah nilai transfernya yang 'luar biasa'
Dua klub Liga Premier mengincar Brown
Eintracht dikabarkan meminta biaya transfer yang tinggi untuk Brown, setara dengan rekor yang pernah dibayarkan Chelsea untuk Marc Cucurella. Pemain internasional Jerman itu kembali mencatatkan musim yang gemilang di Waldstadion, dan dilaporkan bahwa Arsenal dan City berpotensi mencoba memboyongnya ke liga utama Inggris pada musim panas ini.
Kesadaran akan kepentingan kelompok elit
Namun, sang bek menolak membiarkan desas-desus yang semakin kencang mengenai kepindahannya ke London atau Manchester mengganggu tanggung jawabnya saat ini di Jerman. Meskipun ia mengakui bahwa berita-berita tersebut sampai ke telinganya, ia tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya saat ini di Deutsche Bank Park.
Berbicara kepada SportBILDmengenai spekulasi kepindahan ke dua klub teratas Liga Premier, Brown mengatakan: “Ya, Anda memang menangkap hal-hal seperti itu, tetapi itu tidak memengaruhi saya. Saya fokus pada tujuan yang berada dalam kendali saya. Tidak ada hal lain yang menarik minat saya saat ini.”
"Fokus saya sepenuhnya tertuju pada Eintracht"
Kesepakatan senilai €65 juta ini merupakan komitmen finansial yang sangat besar, yang menempatkan pemain muda tersebut di antara bek-bek termahal dalam sejarah sepak bola. Meskipun angka sebesar itu membawa tekanan yang sangat besar, bek kiri tersebut menegaskan bahwa prioritasnya tetap berada di lapangan, bukan membicarakan rekor transfer.
Menanggapi angka yang dilaporkan dan rencananya untuk musim panas, Brown menambahkan: “Itu jumlah yang benar-benar fantastis. Tapi sejujurnya, saya tidak memikirkan angka-angka seperti itu, atau kemungkinan transfer musim panas ini, sama sekali.
"Fokus saya sepenuhnya tertuju pada Eintracht dan target kami untuk lolos ke kompetisi Eropa. Dan setelah itu, saya sangat ingin menjadi bagian dari skuad Piala Dunia. Baru setelah itu, saya akan melihat apa yang terjadi di musim panas. Sulit membuat rencana dalam sepak bola, itulah sebabnya saya tidak memikirkannya terlalu dalam.”
Harapan untuk Piala Dunia mulai muncul
Brown telah menjadi sorotan sepanjang musim yang naik-turun bagi Frankfurt, dengan klub tersebut kini berada di peringkat ketujuh Bundesliga setelah mengumpulkan hanya 42 poin dari 29 pertandingan. Performa individu dan ketenangannya dikabarkan membuatnya tetap menjadi incaran Real Madrid, bersama dengan Manchester City dan Arsenal. Penampilan apik di sisa musim domestik dan kemungkinan dipanggil untuk Piala Dunia mendatang diperkirakan akan menentukan klub mana yang akan menjadi tujuannya pada musim panas nanti.