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'Berlebihan!' - Paredes kecam larangan 10 pertandingan dari FIFA usai keributan pada final Piala Dunia Spanyol
Paredes kecam keputusan komite disiplin
Pemain internasional Argentina Paredes mengecam Komite Disiplin FIFA setelah menerima larangan bermain 10 pertandingan yang mencengangkan atas tindakannya selama final Piala Dunia melawan Spanyol. Gelandang veteran itu menjadi pusat dari serangkaian insiden buruk yang mencoreng laga puncak turnamen tersebut, khususnya yang melibatkan beberapa pemain Spanyol.
Berbicara setelah pertandingan domestik bersama Boca Juniors akhir pekan ini, Paredes mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap beratnya hukuman tersebut. "Itu tampak berlebihan. Yang aneh juga adalah Gavi diberi satu, padahal dialah yang memberi saya pukulan di dada... tapi ya, begitulah. Sekarang kami harus mengajukan banding atas sanksi itu, orang-orang yang paham soal hal-hal ini akan melihat apakah mereka bisa membatalkannya. Menurut saya, itu berlebihan, dan saya pikir itu bisa dikurangi," kata Paredes.
- AFP
Sanksi berat di seluruh skuad Argentina
Paredes bukan satu-satunya pemain Argentina yang merasakan murka panel disiplin, meski larangan bermain 10 pertandingan yang diterimanya menjadi yang paling berat di antara semuanya. FIFA menjatuhkan skors tujuh pertandingan kepada Nahuel Molina atas serangan tanpa provokasi terhadap Rodri pada tahap akhir pertandingan.
Dari kubu Spanyol, gelandang Barcelona Gavi menjadi satu-satunya pemain yang menerima larangan bermain, dengan hukuman satu pertandingan. Itu terjadi setelah ia turun tangan untuk membela rekan setimnya, Eric Garcia, yang juga didorong oleh Paredes. Perbedaan durasi hukuman ini jelas menyentuh saraf di kubu Argentina, memicu tuduhan adanya bias.
AFA akan mengajukan banding setelah FIFA menjatuhkan denda besar
Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA) telah memberi sinyal niatnya untuk melawan putusan ini atas nama para pemainnya dan organisasi itu sendiri. Selain larangan bermain untuk para pemain, AFA juga dijatuhi denda €275.000 ($321.000) atas berbagai pelanggaran Kode Disiplin FIFA sepanjang turnamen.
Pelanggaran yang paling menonjol terjadi setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semi-final, ketika para pemain kunci, termasuk Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, dan Lisandro Martinez, memicu kontroversi luas dengan membentangkan spanduk yang menegaskan kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland dalam perayaan mereka setelah pertandingan.
- Getty Images Sport
AFA menemukan celah dalam laga persahabatan untuk sanksi larangan sambil merencanakan banding ke CAS
AFA berhasil mengamankan celah strategis dari FIFA untuk meminimalkan dampak skors berat yang dijatuhkan kepada Paredes dan Molina. Menyusul permintaan resmi, Komite Disipliner FIFA menyetujui proposal AFA yang memungkinkan para pemain menjalani larangan bertanding mereka dalam laga persahabatan Class A mendatang, alih-alih hanya bergantung pada pertandingan kompetitif resmi.
Meski mendapatkan keuntungan taktis ini, AFA mengumumkan bahwa mereka masih bersiap untuk terus melawan hukuman tersebut. Asosiasi itu saat ini masih menunggu justifikasi tertulis lengkap dari FIFA untuk mengajukan banding resmi kepada Komite Banding FIFA dan, jika perlu, ke Court of Arbitration for Sport (CAS).
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