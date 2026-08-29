Pemain internasional Argentina Paredes mengecam Komite Disiplin FIFA setelah menerima larangan bermain 10 pertandingan yang mencengangkan atas tindakannya selama final Piala Dunia melawan Spanyol. Gelandang veteran itu menjadi pusat dari serangkaian insiden buruk yang mencoreng laga puncak turnamen tersebut, khususnya yang melibatkan beberapa pemain Spanyol.

Berbicara setelah pertandingan domestik bersama Boca Juniors akhir pekan ini, Paredes mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap beratnya hukuman tersebut. "Itu tampak berlebihan. Yang aneh juga adalah Gavi diberi satu, padahal dialah yang memberi saya pukulan di dada... tapi ya, begitulah. Sekarang kami harus mengajukan banding atas sanksi itu, orang-orang yang paham soal hal-hal ini akan melihat apakah mereka bisa membatalkannya. Menurut saya, itu berlebihan, dan saya pikir itu bisa dikurangi," kata Paredes.