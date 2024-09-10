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Muhammad Zaki dan Soham Mukherjee

Saya Marah Bukan Karena Belgia Jelek, Tapi... - Kevin De Bruyne Mencak-Mencak Dihajar Prancis

K. De BruyneBelgiumFrance vs BelgiumFranceUEFA Nations League AManchester CityPremier League

Frustrasi timnya dihajar Prancis di UEFA Nations League, Kevin De Bruyne mengutuk rekan-rekan satu timnya di Belgia.

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  • Belgia dibekap Prancis 2-0
  • De Bruyne akui Rode Duivels tak sehebat dulu
  • Tapi marah karena ulah rekan-rekannya
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