Saya Marah Bukan Karena Belgia Jelek, Tapi... - Kevin De Bruyne Mencak-Mencak Dihajar Prancis

AFPMuhammad Zaki dan Soham MukherjeeSaya Marah Bukan Karena Belgia Jelek, Tapi... - Kevin De Bruyne Mencak-Mencak Dihajar PrancisK. De BruyneBelgiumFrance vs BelgiumFranceUEFA Nations League AManchester CityPremier LeagueFrustrasi timnya dihajar Prancis di UEFA Nations League, Kevin De Bruyne mengutuk rekan-rekan satu timnya di Belgia.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowBelgia dibekap Prancis 2-0De Bruyne akui Rode Duivels tak sehebat duluTapi marah karena ulah rekan-rekannyaArtikel dilanjutkan di bawah ini