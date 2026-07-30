RANKING: Bradley Barcola, Marcus Rashford, dan alternatif untuk Arsenal jika gagal datangkan Vinicius Junior dari Real Madrid

Vinicius diperkirakan bertahan di Bernabeu setelah musim panas ini, menurut Sky Sports, meski memasuki tahun terakhir kontraknya di ibu kota Spanyol tersebut. Pembicaraan lanjutan telah dijadwalkan, dan Real Madrid optimistis dapat mempertahankan salah satu penyerang kunci mereka.

Arsenal sebelumnya sudah dibuat kecewa dalam upaya jangka panjang mereka mengejar Morgan Rogers, setelah penyerang serbabisa milik Aston Villa dan timnas Inggris itu secara tak terduga memilih bergabung dengan Chelsea dalam transfer bernilai fantastis £117 juta ($155 juta) pada awal Juli.

Itu berarti Mikel Arteta dan kolega harus kembali menyusun rencana dalam mencari rekrutan pemain sayap kiri berkelas, tetapi masih ada banyak pilihan elite yang tersedia di pasar...