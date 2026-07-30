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Arsenal Vinicius alternatives GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

RANKING: Bradley Barcola, Marcus Rashford, dan alternatif untuk Arsenal jika gagal datangkan Vinicius Junior dari Real Madrid

Opinion
Arsenal
Vinicius Junior
B. Barcola
M. Rashford
N. Williams
E. Kroupi
L. Diaz
R. Leao
K. Yildiz
M. Godts
Premier League

Upaya Arsenal untuk mendapatkan Vinicius Junior sejak awal terlihat seperti hal yang terlalu ambisius. Sebuah kabar mengejutkan muncul akhir pekan lalu bahwa Arsenal tengah 'menjajaki' kemungkinan mencapai kesepakatan untuk sang bintang Real Madrid, seiring keinginan mereka mendatangkan rekrutan besar untuk posisi sayap kiri. Namun, pada tahap ini tampaknya penjajakan tersebut tidak akan membuahkan hasil. Jadi, ke mana mereka akan berpaling selanjutnya?

Vinicius diperkirakan bertahan di Bernabeu setelah musim panas ini, menurut Sky Sports, meski memasuki tahun terakhir kontraknya di ibu kota Spanyol tersebut. Pembicaraan lanjutan telah dijadwalkan, dan Real Madrid optimistis dapat mempertahankan salah satu penyerang kunci mereka.

Arsenal sebelumnya sudah dibuat kecewa dalam upaya jangka panjang mereka mengejar Morgan Rogers, setelah penyerang serbabisa milik Aston Villa dan timnas Inggris itu secara tak terduga memilih bergabung dengan Chelsea dalam transfer bernilai fantastis £117 juta ($155 juta) pada awal Juli.

Itu berarti Mikel Arteta dan kolega harus kembali menyusun rencana dalam mencari rekrutan pemain sayap kiri berkelas, tetapi masih ada banyak pilihan elite yang tersedia di pasar...

  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    8Mika Godts (Ajax)

    Mika Godts termasuk salah satu winger kiri yang dikaitkan dengan Arsenal pada awal musim panas, namun kabar itu kini meredup. Merekrut pemain dari Eredivisie yang belum teruji selalu mengandung risiko tersendiri, meski pemain asal Belgia itu memang mencatatkan sejumlah angka yang mengesankan pada musim lalu.

    Pemain sayap yang lincah ini mencetak 17 gol dan menyumbang 12 assist di liga bersama Ajax pada musim lalu, tetapi cukup mencolok bahwa ia hanya sekali menjebol gawang lawan di Liga Champions dan tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Belgia.

    Pada usia 21 tahun, Godts bukanlah rekrutan bintang yang tampaknya sedang diburu oleh Arsenal, dan mereka sudah mengisi peran pelapis di sisi tersebut menyusul kepergian Leandro Trossard dengan mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge dalam transfer yang cukup mahal senilai £34 juta ($45 juta), sehingga kemungkinan besar kesepakatan ini tidak akan terwujud.


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  • Luis DiazGetty Images

    7Luis Diaz (Bayern Munich)

    Sebuah kesepakatan yang terasa berada dalam kategori yang sama dengan urusan Vinicius dari segi tingkat kesulitannya, Luis Diaz jelas akan memenuhi kriteria 'pembelian yang menjadi pernyataan' bagi Arsenal, meski hal itu masih sekadar angan-angan pada tahap ini.

    Pemain Kolombia itu memantapkan dirinya sebagai bisa dibilang penyerang sayap kiri terbaik di dunia musim lalu bersama Bayern Munich, membuat pertahanan lawan kocar-kacir sebagai bagian dari trio penyerang mematikan bersama Harry Kane dan Michael Olise. Ia mengakhiri musim dengan 49 kontribusi serangan yang luar biasa, terbagi merata antara gol dan assist.

    Tentu saja, transfer ini sangat kecil kemungkinannya, tetapi ada secercah harapan bahwa langkah untuk mendatangkan pemain yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan klub asal London utara itu bisa menjadi kemungkinan. Dilaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu mungkin telah tergoda oleh tawaran raksasa dari Al-Hilal, tetapi jelas dibutuhkan uang yang sangat besar bagi Arsenal untuk bersaing dengan kekayaan raksasa Saudi tersebut.

  • Rafael Leao PortugalGetty Images

    6Rafael Leao (AC Milan)

    Sebagai salah satu sosok paling kontroversial di sepak bola Italia, tentu ada sejumlah risiko yang menyertai kesepakatan untuk merekrut Rafael Leao dari AC Milan. Namun, jika - dan ini pengandaian yang besar - dia akhirnya mampu menemukan konsistensi setelah memulai lembaran baru, judi tersebut bisa berbuah manis.

    Dengan mantan pelatih Manchester United Ruben Amorim kini memegang kendali, seorang pelatih yang terkenal tidak menggunakan pemain sayap, tampaknya AC Milan bisa saja bersedia melepas pemain yang dulu menjadi aset berharga mereka.

    Dilaporkan bahwa AC Milan meminta biaya sebesar €50 juta (£43 juta/$57 juta) untuk pemain berusia 27 tahun itu di tengah minat dari Turki, yang merupakan nilai yang layak mengingat Leao masih memiliki kemampuan alami untuk menjadi salah satu pemain sayap terbaik saat dalam performa terbaiknya.

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  • Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images

    5Kenan Yildiz (Juventus)

    Yang satu ini mungkin sudah menjadi urusan yang sia-sia, tetapi ada peluang besar bahwa Arsenal bisa menghidupkan kembali ketertarikan mereka pada bintang Juventus, Kenan Yildiz, setelah tampaknya ditolak oleh Vini Jr. Ini tentu akan menjadi rekrutan penuh pernyataan yang mereka cari.

    The Athletic melaporkan awal musim panas ini bahwa Arsenal telah melayangkan permintaan untuk pemain sayap asal Turki tersebut, tetapi mereka mendapat penolakan tegas dari Juventus, yang bersikeras bahwa pemain berusia 21 tahun itu tidak dijual.

    Masih harus dilihat apakah keteguhan Juve akan diuji lagi di sisa bursa transfer nanti, tetapi menurut laporan dibutuhkan tawaran raksasa di atas €100 juta (£86 juta/$114 juta) agar mereka bahkan mulai mempertimbangkan untuk melepas Yildiz.

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    4Marcus Rashford (Manchester United)

    Sebagian penggemar Arsenal mungkin akan menganggap remeh gagasan untuk mengejar Marcus Rashford, mengingat keterikatannya yang begitu kuat dengan Manchester United serta kenyataan bahwa ia tampaknya tidak lagi diinginkan di Old Trafford, tetapi tim asal London Utara itu bisa saja mendapatkan pilihan yang jauh lebih buruk dalam pencarian mereka akan sayap kiri baru.

    Pemain berusia 28 tahun itu, tentu saja, sudah teruji di Premier League, dan ia baru saja menjalani musim yang mengesankan saat dipinjamkan ke Barcelona, di mana ia tampak menemukan kembali performa dan kepercayaan dirinya. Hal ini tidak boleh diabaikan, meski Blaugrana mengambil keputusan aneh untuk tidak menggunakan opsi pembelian murah senilai €30 juta (£26 juta/$35 juta).

    United kabarnya bersedia bernegosiasi di kisaran angka rendah £26 juta tersebut, tetapi diklaim bahwa mereka tidak berniat menjual pemain itu ke rival domestik dengan risiko 'dipermalukan' oleh potensi ketajaman Rashford. Gajinya yang fantastis sebesar £325.000 per pekan juga bisa menjadi batu sandungan yang signifikan.

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    3Nico Williams (Athletic Club)

    Sebagai target lama Arsenal, ada perasaan bahwa nilai Nico Williams sedikit menurun dalam kurun beberapa musim terakhir, dan itu bisa berarti akhirnya inilah momen sempurna bagi Arsenal untuk beraksi.

    Sejak ia mencuri perhatian di Euro 2024, sang pemain sayap terganggu oleh cedera-cedera kecil yang, pada gilirannya, memengaruhi kontribusinya. Pemain berusia 24 tahun itu hanya tampil 25 kali di La Liga musim lalu setelah secara dramatis menolak transfer ke Barcelona dan memilih bertahan bersama Athletic Club, menyumbang 10 kontribusi gol, angka yang sederhana bagi pemain dengan kualitasnya.

    Namun, meski ini akan menjadi semacam judi jika masalah kebugarannya berlanjut, telah banyak diberitakan bahwa kontrak luar biasa berdurasi 10 tahun yang diteken Williams musim panas lalu memuat klausul pelepasan senilai €90 juta (£77 juta/$103 juta), angka yang seharusnya masih terjangkau bagi Arsenal untuk sebuah rekrutan bintang.

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    2Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

    Banyak pihak mungkin menempatkan Bradley Barcola di puncak daftar ini, dan ia memang memenuhi banyak kriteria; pemain internasional Prancis itu merupakan pemain sayap kelas elite, ia berpotensi tersedia mengingat banyaknya opsi yang dimiliki Paris Saint-Germain di lini serang, dan ia diyakini lebih memilih pindah ke Premier League.

    Namun, urusan ini tidak sesederhana yang terlihat sekilas. Kecuali Arsenal siap menghancurkan rekor transfer mereka, Barcola bisa jadi berada di luar jangkauan; laporan terbaru mengeklaim PSG telah memasang banderol harga yang mencengangkan sebesar €170 juta (£146 juta/$194 juta) untuk pemain berusia 23 tahun itu, sebuah valuasi yang dipengaruhi oleh dana besar yang dikeluarkan untuk pemain seperti Rogers dan Elliot Anderson pada musim panas ini.

    Terlebih lagi, Arsenal menghadapi persaingan sengit dari rival sesama Premier League, Liverpool, yang konon menjadi prioritas Barcola. Masih harus dilihat apakah Arsenal akan mengubah strategi untuk membalikkan keadaan itu kini setelah kesepakatan Vinicius tampak semakin kecil kemungkinannya.

  • Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty

    1Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

    Memang bukan sepenuhnya seorang winger, tetapi ini akan menjadi rekrutan untuk masa kini dan masa depan Arsenal. Eli Junior Kroupi menjelma menjadi salah satu pemain paling diburu pada bursa transfer kali ini setelah musim individu yang luar biasa bersama Bournemouth musim lalu, yang menghasilkan 13 gol di Premier League pada usia 19 tahun serta banyak penampilan memukau. Bahkan, klub asal London utara itu dan Barcelona termasuk di antara para peminatnya.

    Diakui, sebagian besar gol tersebut tercipta dari area tengah, tetapi Kroupi menunjukkan selama kariernya di mantan klubnya, Lorient, bahwa ia sama nyamannya bermain melebar, dengan menyumbang 11 kontribusi gol hanya dalam 12 penampilan sebagai winger kiri (10 gol, satu assist). Pemain Prancis yang baru saja berusia 20 tahun itu bahkan sudah dijuluki 'Thierry Henry berikutnya' oleh sebagian kalangan, dan legenda Arsenal tersebut kerap diturunkan dengan efek mematikan dari sisi kiri, terutama selama masa baktinya di Barcelona.

    Namun, Bournemouth tidak ingin melepas salah satu bintangnya, dan dilaporkan bahwa mahar besar sekitar £111 juta ($148 juta) diperlukan agar Cherries mempertimbangkan penjualan. Meski begitu, dalam jangka panjang, ini adalah kesepakatan yang mungkin sepadan untuk seorang pemain muda yang sudah teruji di Premier League dan tampak berpotensi menjadi pemain kelas dunia.

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