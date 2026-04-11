Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

Bangkit dari keterpurukan... Arsenal mengantarkan City meraih gelar Premier League

Arsenal memanaskan persaingan perebutan gelar Liga Primer Inggris setelah secara mengejutkan kalah di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya, dengan skor 1-2 dari Bournemouth pada pekan ke-32.

Arsenal kini tertahan di 70 poin di puncak klasemen Premier League, dengan selisih 9 poin dari pesaing terdekatnya, Manchester City.

Manchester City akan menghadapi Chelsea pada Minggu malam dalam pertandingan yang sama, serta memiliki pertandingan tunda melawan Crystal Palace.

Jika Manchester City menang atas Chelsea dan Crystal Palace, selisih poin dengan Arsenal akan berkurang menjadi hanya 3 poin.

Baca juga

Foto.. Gol yang dianulir membuat Barcelona terkejut

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Pertandingan langsung akan menentukan perebutan gelar

    Arsenal akan bertandang ke markas rivalnya, Manchester City, pada Minggu mendatang, di Stadion Etihad, dalam laga pekan ke-33 Liga Premier.

    Pertandingan yang dinantikan ini akan sangat menentukan dalam perebutan gelar juara antara Arsenal dan Manchester City.

    Manchester City akan menghadapi pertandingan yang dinantikan ini melawan Arsenal dengan semangat tinggi, setelah mengalahkan The Gunners dengan skor 2-0 di final Piala Liga Inggris pada bulan Maret lalu.

    Jika City berhasil mengalahkan Chelsea, mereka akan mengumpulkan 64 poin dengan masih memiliki satu pertandingan yang ditunda.

    Dengan demikian, kemenangan City atas Arsenal akan menambah poinnya menjadi 67, yang berarti mereka akan menyamai The Gunners, jika Arsenal menang dalam pertandingan tunda mereka melawan Crystal Palace.

    Sedangkan kemenangan Arsenal atas Man City akan mendekatkan pasukan pelatih Mikel Arteta ke gelar Premier League, setelah mengungguli pesaing langsung mereka.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Pertandingan yang penuh risiko bagi Arsenal dan City

    Setelah pertandingan melawan City, Newcastle United akan bertandang ke markas Arsenal dalam laga yang sulit bagi The Gunners.

    Kemudian, Arsenal akan menjamu Fulham, sebelum bertanding tandang melawan West Ham.

    Arsenal akan menjamu Burnley, sebelum menutup musim Premier League melawan Crystal Palace.

    Sedangkan Manchester City, setelah menghadapi Chelsea dan Arsenal, akan bertandang ke Burnley lalu Everton.

    City akan menjamu Brentford, sebelum bertanding tandang melawan Bournemouth.

    Manchester City akan menutup Premier League dengan pertandingan di Etihad Stadium melawan Aston Villa.

    Tanggal pertandingan yang ditunda antara Manchester City dan Crystal Palace belum ditentukan hingga saat ini. 

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Manchester City dan Kebangkitan dari Kematian

    Manchester City mengawali musim Liga Premier dengan hasil yang tak terduga, yakni menelan kekalahan pada pekan kedua dan ketiga melawan Tottenham dan Brighton, sebelum kembali ke jalur kemenangan dengan skor 3-0 dalam Derby Manchester.

    Manchester City bermain imbang 1-1 dengan Arsenal pada putaran keempat, lalu kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Burnley, Brentford, dan Everton, sebelum kalah dari Aston Villa.

    City mengalami hasil yang naik turun, di mana mereka menang atas Bournemouth dan Liverpool, namun kalah dari Newcastle.

    Manchester City mengawali tahun 2026 dengan bencana, tanpa meraih kemenangan dalam 4 pertandingan berturut-turut di Liga Premier.

    City bermain imbang melawan Sunderland, Chelsea, dan Brighton, lalu kalah dari tetangganya, United, sebelum bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Wolverhampton, kemudian bermain imbang 2-2 dengan Tottenham.

    Selain itu, Manchester City kehilangan 4 poin akibat imbang melawan Nottingham dan West Ham.

    Tim asuhan pelatih Pep Guardiola patut diapresiasi karena, meskipun mengalami banyak kendala, mereka bangkit pada saat yang menentukan dan kembali bersaing dengan kuat untuk merebut gelar Liga Premier.

