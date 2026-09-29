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Aymeric Laporte merefleksikan perjalanan bersama Spanyol setelah menjuarai Piala Dunia 2026 dan menjelaskan kepindahannya dari Prancis
Laporte merefleksikan pergantian kesetiaan
Laporte merefleksikan perjalanan internasionalnya bersama Spanyol setelah kemenangan mereka di Piala Dunia 2026, sekaligus mengungkap alasan di balik keputusannya meninggalkan Prancis. Bek tengah Athletic Club itu menegaskan bahwa kebanggaannya mengenakan seragam Spanyol jauh melampaui trofi setelah secara resmi berpindah federasi pada Mei 2021. Pengakuan itu datang setelah ia memantapkan diri sebagai sosok yang tak tergantikan di lini belakang Spanyol sepanjang kampanye mereka yang berujung gelar juara dunia.
- DeFodi Images
Bek tengah menyoroti ikatan pribadi yang mendalam
Mantan bek Manchester City itu menegaskan bahwa kesetiaannya kepada Spanyol berakar pada kedekatan keluarga dan jati dirinya, bukan demi mengejar trofi. Berbicara kepada Mario Suarez di El camino de Mario, Laporte berkata: "Memenangi Piala Dunia, UEFA Nations League, dan Piala Eropa... bahkan jika semua itu tidak terjadi, saya akan merasakan kebanggaan yang persis sama. Istri saya, keluarga saya, dan anak-anak saya berasal dari sini. Saya benar-benar merasa sebagai bagian dari Spanyol."
Merefleksikan proses naturalisasi yang sempat terhenti sebelum akhirnya rampung, ia menambahkan: "Itu adalah proses yang panjang karena sebelumnya ada pendekatan awal satu setengah tahun atau dua tahun lebih awal yang tidak terwujud karena beberapa alasan. Lalu kami mulai berbicara lagi, dan mereka menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka benar-benar ingin mengandalkan saya. Kami sama-sama sepakat bahwa itu adalah peluang unik yang tidak boleh dilewatkan."
Pencoretan oleh Deschamps memicu kepergian dari tim nasional
Keputusan Laporte untuk berpindah kesetiaan diambil setelah prospek internasionalnya mandek di bawah mantan pelatih Prancis Didier Deschamps, meski ia pernah menjadi kapten Prancis di beberapa level usia muda.
Mengenang titik balik tersebut, ia menambahkan: "Saya lahir di Agen dan tinggal di sana sampai berusia 15 tahun sebelum pindah ke Bilbao. Seluruh keluarga saya orang Prancis, dan di Prancis patriotisme sangat kuat. Saya mencintai Prancis sebagai negara pertama saya, tetapi ketika hal-hal seperti situasi saya dengan tim nasional terjadi, itu memaksa Anda untuk memikirkan ulang banyak hal. Athletic menerima saya, dan di sinilah saya berkembang paling pesat. Pelatih Prancis sama sekali tidak mengandalkan saya, jadi saya pun memutuskan untuk berpindah."
- Getty Images Sport
Ujian di Seville menanti juara dunia
Pemain berusia 32 tahun itu tetap menjadi pilar utama lini pertahanan Luis de la Fuente dalam kampanye Nations League Spanyol yang sedang berlangsung. Setelah bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan mendebarkan 3-2 atas Inggris di Wembley, mantan bek Al-Nassr itu kini mengalihkan fokusnya ke laga hari Selasa melawan Kroasia di Seville saat juara dunia itu berupaya mempertahankan momentum positif mereka.
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