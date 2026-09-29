Mantan bek Manchester City itu menegaskan bahwa kesetiaannya kepada Spanyol berakar pada kedekatan keluarga dan jati dirinya, bukan demi mengejar trofi. Berbicara kepada Mario Suarez di El camino de Mario, Laporte berkata: "Memenangi Piala Dunia, UEFA Nations League, dan Piala Eropa... bahkan jika semua itu tidak terjadi, saya akan merasakan kebanggaan yang persis sama. Istri saya, keluarga saya, dan anak-anak saya berasal dari sini. Saya benar-benar merasa sebagai bagian dari Spanyol."

Merefleksikan proses naturalisasi yang sempat terhenti sebelum akhirnya rampung, ia menambahkan: "Itu adalah proses yang panjang karena sebelumnya ada pendekatan awal satu setengah tahun atau dua tahun lebih awal yang tidak terwujud karena beberapa alasan. Lalu kami mulai berbicara lagi, dan mereka menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka benar-benar ingin mengandalkan saya. Kami sama-sama sepakat bahwa itu adalah peluang unik yang tidak boleh dilewatkan."