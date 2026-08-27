Getty Images Sport
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Arteta buka suara soal kaitan dengan Alvarez saat Arsenal bersiap untuk kepergian Jesus dan Martinelli
Arteta menanggapi spekulasi Julian Alvarez
Arteta tetap bungkam terkait perburuan klub yang dilaporkan terhadap penyerang Atletico Madrid, Alvarez. Dengan bursa transfer musim panas memasuki pekan terakhirnya, Arsenal secara luas diperkirakan akan menambah opsi di lini serang mereka, dengan mantan bintang Manchester City itu muncul sebagai target utama. Namun, Arteta menolak mengonfirmasi apakah langkah resmi sedang diupayakan, meski harapan Arsenal mendapat dorongan setelah Atletico menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan menjual sang penyerang ke tujuan pilihannya, Barcelona.
Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga Senin melawan Aston Villa, pria Spanyol itu tegas dengan sikapnya terkait target dari luar klub. Ketika ditanya secara langsung mengenai laporan di Spanyol yang menyebut Alvarez mengabaikan panggilan telepon darinya untuk menghindari kepulangan ke Premier League, Arteta menjawab: "Jangan ke situ! Saya tidak akan berkomentar tentang pemain dari klub lain."
Arteta mengungkap apa yang ia tuntut dari calon rekrutan di balik layar. Saat ditanya apakah pemain yang akan didatangkan harus benar-benar berkomitmen untuk bergabung dengan Arsenal, sang manajer menjelaskan: "Secara publik, saya tidak pernah menanyakan itu kepada mereka! Saya rasa lebih secara pribadi, untuk mendapatkan perasaan bahwa mereka merasakan sesuatu yang unik, keterikatan, sebuah perasaan, bahwa mereka benar-benar ingin bergabung dengan kami dan mereka punya hasrat untuk datang dan menjadi bagian dari keluarga kami."
- Getty Images Sport
Gabriel Jesus semakin dekat meninggalkan Emirates
Meski fokus tetap tertuju pada potensi pemain masuk, tim asal London Utara itu juga sedang bersiap menghadapi kepergian signifikan. Jesus, yang bergabung dengan Arsenal dari Manchester City pada musim panas 2022, masih belum tampil untuk Arsenal musim ini. Setelah menjalani musim lalu yang diganggu cedera, dengan hanya mencatatkan 27 penampilan di semua kompetisi dan mencetak enam gol, ia menjadi salah satu pemain yang absen mencolok dari sesi latihan terbaru di tengah spekulasi transfer yang kian berkembang.
Saat ditanya mengapa penyerang Brasil itu tidak terlibat dalam sesi terbaru, Arteta berbicara blak-blakan soal situasi tersebut, dengan mengisyaratkan bahwa keputusan itu didorong oleh manajemen skuad dan masa depan sang pemain sendiri. Bos Arsenal itu mengakui: "Itu ada hubungannya dengan jumlah pemain yang kami miliki di skuad saat ini dan cara kami mengelola situasi itu secara individual dengan semua pemain yang memiliki beberapa situasi pribadi, apa pun itu, saya rasa itu jelas."
Martinelli dikaitkan dengan kepindahan ke Saudi Pro League
Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Martinelli juga dikabarkan berada di ambang kepindahan sensasional. Winger Brasil berusia 25 tahun itu, yang meninggalkan latihan Arsenal lebih awal di tengah ketidakpastian yang kian besar soal masa depannya dan tidak masuk skuad untuk kemenangan 3-0 atas Manchester City dan Coventry, kian dekat untuk bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al Hilal dalam kesepakatan pemecah rekor senilai lebih dari £50 juta sebelum tenggat pekan depan.
Arteta tidak menutupi kenyataan soal situasi Martinelli, dengan mengonfirmasi bahwa diskusi sedang berlangsung mengenai masa depan sang pemain. Ia menyatakan: "Itu situasi pribadi lain yang sedang kami tangani. Semua orang tahu dan mengakui betapa besar rasa sayang kami kepada Gabi. Apa pun hasilnya, itu akan terjadi karena semua pihak menyetujuinya."
- AFP
Konsa siap menjalani debut untuk Arsenal melawan mantan klubnya, Villa
Rekrutan baru Ezri Konsa berpeluang menjalani debutnya bersama Arsenal melawan mantan klubnya, Aston Villa, setelah ambil bagian dalam sesi latihan penuh pekan ini. Terlepas dari potensi tekanan karena menghadapi tim lamanya, Arteta menegaskan ia sama sekali tidak ragu untuk langsung menurunkan sang bek.
Membahas kesiapan Konsa jelang laga di Villa Park, bos Arsenal itu mengatakan: 'Dia tersedia. Dia berlatih dengan sangat baik, dan saya pikir dia akan tersedia untuk dipilih.' Arteta juga menepis kekhawatiran terkait sentimen dalam laga tersebut, dengan menambahkan: 'Jika saya melihat sesuatu yang berbeda dari pemain itu, mungkin saya akan mempertanyakannya. Dari cara saya melihat Ezri sejak hari pertama, mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik lewat semua masukan yang saya dapatkan dari semua orang yang pernah bekerja dengannya, itu sama sekali tidak mengkhawatirkan saya.'
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