Arteta tetap bungkam terkait perburuan klub yang dilaporkan terhadap penyerang Atletico Madrid, Alvarez. Dengan bursa transfer musim panas memasuki pekan terakhirnya, Arsenal secara luas diperkirakan akan menambah opsi di lini serang mereka, dengan mantan bintang Manchester City itu muncul sebagai target utama. Namun, Arteta menolak mengonfirmasi apakah langkah resmi sedang diupayakan, meski harapan Arsenal mendapat dorongan setelah Atletico menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan menjual sang penyerang ke tujuan pilihannya, Barcelona.

Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga Senin melawan Aston Villa, pria Spanyol itu tegas dengan sikapnya terkait target dari luar klub. Ketika ditanya secara langsung mengenai laporan di Spanyol yang menyebut Alvarez mengabaikan panggilan telepon darinya untuk menghindari kepulangan ke Premier League, Arteta menjawab: "Jangan ke situ! Saya tidak akan berkomentar tentang pemain dari klub lain."

Arteta mengungkap apa yang ia tuntut dari calon rekrutan di balik layar. Saat ditanya apakah pemain yang akan didatangkan harus benar-benar berkomitmen untuk bergabung dengan Arsenal, sang manajer menjelaskan: "Secara publik, saya tidak pernah menanyakan itu kepada mereka! Saya rasa lebih secara pribadi, untuk mendapatkan perasaan bahwa mereka merasakan sesuatu yang unik, keterikatan, sebuah perasaan, bahwa mereka benar-benar ingin bergabung dengan kami dan mereka punya hasrat untuk datang dan menjadi bagian dari keluarga kami."