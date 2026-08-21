Arsenal merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa dalam transfer senilai hingga £55 juta

Konsa meninggalkan Villa Park setelah mencatatkan 286 penampilan sejak 2019, tak lama setelah membantu England asuhan Thomas Tuchel mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Ia bergabung dalam gelombang kepergian besar dari skuad Unai Emery pada musim panas ini, dengan Morgan Rogers bergabung ke Chelsea, Lucas Digne kembali ke Paris Saint-Germain, dan Youri Tielemans pindah ke Manchester United, di tengah spekulasi yang terus berlanjut soal Emiliano Martinez dan Ollie Watkins.

Langkah Arteta untuk merekrut bek serbabisa itu, yang juga bisa bermain sebagai bek kanan, memberikan pelapis penting di tengah masalah punggung William Saliba dan cedera pangkal paha Jurrien Timber.