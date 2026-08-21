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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Arsenal merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa dalam transfer senilai hingga £55 juta

Transfers
E. Konsa
Arsenal
Premier League
Aston Villa

Arsenal telah merampungkan perekrutan bek tengah Inggris Ezri Konsa dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai hingga £55 juta. Bek berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan di Stadion Emirates, menambah opsi di lini belakang tim asuhan Mikel Arteta saat juara bertahan Premier League itu memulai upaya mempertahankan gelarnya.

  • Arsenal datangkan tambahan kekuatan di lini belakang

    Arsenal telah merampungkan perekrutan Konsa dari Villa dengan biaya awal £51 juta ditambah potensi bonus £4 juta, menurut The Athletic. Pemain internasional Inggris berusia 28 tahun itu telah menyetujui kontrak empat tahun dengan opsi tambahan 12 bulan setelah menuntaskan tes medis bersama juara bertahan Liga Primer Inggris. Kedatangannya semakin memperkuat aktivitas transfer Arsenal pada musim panas ini setelah merekrut Christos Tzolis, Bruno Guimaraes, dan Illan Meslier.

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  • Aston Villa v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pelatih asal Spanyol menjelaskan perekrutan

    Arteta menegaskan bahwa aktivitas agresif klub pada bursa transfer musim panas ini berangkat dari keinginan untuk meningkatkan kedalaman skuad dan mempertahankan daya saing mereka dalam upaya mempertahankan gelar. Berbicara menjelang kemenangan mereka atas Manchester City di Community Shield, Arteta menekankan: "Kami ingin meningkatkan dan mengembangkan skuad. Untuk melakukan itu, kami telah mengidentifikasi beberapa area yang bisa diperkuat dan itulah yang sedang kami coba lakukan."

  • Eksodus Villa bantu ambisi

    Konsa meninggalkan Villa Park setelah mencatatkan 286 penampilan sejak 2019, tak lama setelah membantu England asuhan Thomas Tuchel mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Ia bergabung dalam gelombang kepergian besar dari skuad Unai Emery pada musim panas ini, dengan Morgan Rogers bergabung ke Chelsea, Lucas Digne kembali ke Paris Saint-Germain, dan Youri Tielemans pindah ke Manchester United, di tengah spekulasi yang terus berlanjut soal Emiliano Martinez dan Ollie Watkins.

    Langkah Arteta untuk merekrut bek serbabisa itu, yang juga bisa bermain sebagai bek kanan, memberikan pelapis penting di tengah masalah punggung William Saliba dan cedera pangkal paha Jurrien Timber.

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    Laga pembuka menguji kesiapan

    Arsenal memulai pertahanan gelar Premier League mereka saat menjamu tim promosi Coventry City di Stadion Emirates pada Jumat. Sementara itu, tim asuhan Emery, yang saat ini sedang berada di tengah perombakan besar skuad, harus segera bersiap untuk laga tandang yang menantang ke Stadion Amex menghadapi Brighton & Hove Albion pada Minggu. Ujian sesungguhnya bagi Konsa adalah membuktikan kesiapan untuk langsung beradaptasi dengan tuntutan taktik Arteta sebelum Saliba kembali ke kondisi fisik penuh.

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