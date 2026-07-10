Arsenal mengumumkan perekrutan mengejutkan mantan kiper Leeds, Illan Meslier, melalui transfer bebas

Mantan lulusan akademi Lorient ini mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa setelah secara resmi menyelesaikan kepindahannya ke London Utara. Meslier menegaskan komitmennya untuk beradaptasi dengan cepat dan membantu tim barunya mempertahankan supremasi di kancah domestik.

Berbicara kepada situs web resmi klub, ia mengatakan: "Saya sangat bahagia. Ini adalah hari yang luar biasa bagi saya karena saya baru saja bergabung dengan sang juara. Bagi saya, Arsenal adalah klub terbesar di Inggris. Saya sangat bahagia dan sangat bangga bisa bergabung dengan Arsenal. Saya tidak sabar untuk menunjukkan rasa cinta yang saya miliki terhadap lambang ini, dan saya tidak sabar untuk meraih trofi bersama tim ini, karena ini adalah klub yang perlu terus-menerus mengangkat trofi."