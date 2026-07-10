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Sheffield United FC v Leeds United FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Arsenal mengumumkan perekrutan mengejutkan mantan kiper Leeds, Illan Meslier, melalui transfer bebas

I. Meslier
Transfers
Arsenal
Premier League
Leeds United

Arsenal telah menyelesaikan perekrutan mengejutkan mantan kiper Leeds United, Illan Meslier, melalui transfer bebas, dan mengikat pemain asal Prancis tersebut dengan kontrak berdurasi dua tahun. Pemain berusia 26 tahun itu pindah ke London Utara setelah kontraknya di Yorkshire berakhir, sehingga memberikan juara bertahan Liga Premier itu opsi kiper berpengalaman di lini pertahanan gawang mereka.

  • Gunners merekrut pemain bebas transfer

    Arsenal secara resmi telah merekrut Meslier melalui transfer bebas setelah kontraknya bersama Leeds berakhir pada musim panas ini. Kiper asal Prancis tersebut telah menyetujui kontrak berdurasi dua tahun di Emirates Stadium, dengan opsi perpanjangan selama satu tahun lagi. Pihak manajemen Arsenal bertindak cepat untuk mengamankan jasa kiper tersebut, yang telah mencatatkan 215 penampilan di kancah sepak bola Inggris, guna memperkuat lini pertahanan mereka menjelang musim baru.


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    Meslier membidik gelar juara

    Mantan lulusan akademi Lorient ini mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa setelah secara resmi menyelesaikan kepindahannya ke London Utara. Meslier menegaskan komitmennya untuk beradaptasi dengan cepat dan membantu tim barunya mempertahankan supremasi di kancah domestik.

    Berbicara kepada situs web resmi klub, ia mengatakan: "Saya sangat bahagia. Ini adalah hari yang luar biasa bagi saya karena saya baru saja bergabung dengan sang juara. Bagi saya, Arsenal adalah klub terbesar di Inggris. Saya sangat bahagia dan sangat bangga bisa bergabung dengan Arsenal. Saya tidak sabar untuk menunjukkan rasa cinta yang saya miliki terhadap lambang ini, dan saya tidak sabar untuk meraih trofi bersama tim ini, karena ini adalah klub yang perlu terus-menerus mengangkat trofi."

  • Arteta mencari pemain cadangan

    Awalnya, Meslier diproyeksikan sebagai kiper ketiga di belakang pemenang Golden Glove Liga Premier, David Raya, dan Kepa Arrizabalaga. Namun, ketidakpastian seputar masa depan Kepa di skuad Mikel Arteta berarti peran kiper kedua sangat mungkin beralih ke mantan kiper utama Leeds tersebut.

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    Integrasi pramusim menanti pemain asal Prancis itu

    Meslier dijadwalkan untuk segera mengenakan jersey nomor 30 dan bergabung dalam sesi latihan pramusim penuh di Sobha Realty Training Centre. Kedatangan kiper berpengalaman ini juga memicu efek domino yang akan membuat kiper berusia 20 tahun, Tommy Setford, dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler, demikian dilaporkan BBC Sport. Dengan jadwal yang padat di berbagai kompetisi domestik dan Liga Champions, Arteta kini memiliki barisan pertahanan yang lebih kokoh untuk menghadapi musim yang akan datang.

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