Arsenal diminta untuk mundur setelah Bournemouth menolak pendekatan terhadap Alex Scott

Upaya Arsenal untuk memperkuat lini tengah menemui hambatan langsung setelah Bournemouth menolak tawaran awal untuk Scott, menurut BBC. Pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi target utama The Gunners, yang ingin menambah kualitas teknis dan energi pada opsi-opsi di lini tengah menjelang upaya merebut gelar juara lagi.

Namun, Bournemouth telah menegaskan niat mereka untuk mempertahankan mantan gelandang Bristol City tersebut dan berupaya memperpanjang kontraknya, mengingat kontraknya saat ini masih berlaku selama dua tahun ke depan. The Cherries menganggap Scott sebagai pilar utama dalam rencana jangka panjang mereka dan tidak berniat mempertimbangkan tawaran apa pun selama jendela transfer ini.



