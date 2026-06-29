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Arsenal diminta untuk mundur setelah Bournemouth menolak pendekatan terhadap Alex Scott
Bournemouth mengambil sikap terkait Alex Scott
Upaya Arsenal untuk memperkuat lini tengah menemui hambatan langsung setelah Bournemouth menolak tawaran awal untuk Scott, menurut BBC. Pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi target utama The Gunners, yang ingin menambah kualitas teknis dan energi pada opsi-opsi di lini tengah menjelang upaya merebut gelar juara lagi.
Namun, Bournemouth telah menegaskan niat mereka untuk mempertahankan mantan gelandang Bristol City tersebut dan berupaya memperpanjang kontraknya, mengingat kontraknya saat ini masih berlaku selama dua tahun ke depan. The Cherries menganggap Scott sebagai pilar utama dalam rencana jangka panjang mereka dan tidak berniat mempertimbangkan tawaran apa pun selama jendela transfer ini.
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Persaingan ketat bagi calon pemain timnas Inggris
Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang memantau perkembangan Scott di Vitality Stadium. Penampilannya telah menarik perhatian klub-klub elit Liga Premier, di mana Manchester City, Manchester United, Tottenham, dan Chelsea dilaporkan terus memantau perkembangannya seiring dengan terus meningkatnya nilainya.
Nilai pasar sang gelandang telah meningkat secara signifikan setelah ia baru-baru ini mendapat pengakuan di level internasional. Setelah menerima pemanggilan pertamanya ke timnas Inggris pada November lalu, Scott kemudian dimasukkan ke dalam daftar sementara pemusatan latihan prapiala dunia asuhan Thomas Tuchel di Florida. Meskipun ia belum sempat tampil dalam pertandingan resmi, pengalaman berharga tersebut justru semakin memperkuat minat dari klub-klub elit Liga Premier.
Target-target alternatif yang menjadi incaran The Gunners
Karena Bournemouth bersikukuh mempertahankan Scott—yang tampil dalam 39 pertandingan dan mencetak empat gol musim lalu—Arsenal terpaksa menjajaki beberapa opsi lain di bursa transfer.
Klub tersebut dilaporkan telah meneliti kemungkinan merekrut duo gelandang andalan Newcastle United, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, karena mereka sangat membutuhkan pemain bintang di posisi tersebut. Saat ini, transfer Guimaraes dianggap lebih memungkinkan, karena harga Tonali yang sangat mahal dianggap sebagai hambatan utama.
- Getty Images Sport
Rival-rival dari London Utara bersaing memperebutkan Tonali
Sementara Arsenal kesulitan menavigasi angka-angka yang terkait dengan Tonali, rival mereka di London Utara justru berusaha mengambil langkah lebih dulu. Tottenham terus menggenjot upaya mereka untuk mendatangkan Tonali dan semakin yakin dapat merekrut gelandang asal Italia tersebut, yang berpotensi mengalahkan tim asuhan Arteta dalam perburuan target utama ini.