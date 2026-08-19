AFP
Diterjemahkan oleh
Arsenal, Crystal Palace, dan Fulham terlibat dalam persaingan transfer sengit untuk bek Brest Raphael Le Guen
Crystal Palace memimpin perburuan
Menurut L'Équipe dan Foot Mercato, Crystal Palace telah muncul sebagai yang terdepan untuk merekrut Le Guen pada musim panas ini. Klub Premier League itu sudah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Le Guen, meski Brest menolak tawaran pembuka mereka.
Manajer Crystal Palace Pierre Sage mendorong perburuan ini, karena klub sangat membutuhkan bek tengah baru. Mereka belum menggantikan Marc Guehi, yang hengkang ke Manchester City pada awal tahun ini, dan membutuhkan tambahan pemain secepatnya setelah transfer terbaru Maxence Lacroix ke Chelsea. Dengan valuasi €800.000 di Transfermarkt, Le Guen menilai proyek di bawah Sage sebagai batu loncatan ideal bagi perkembangannya.
- AFP
Arsenal mencari pelapis di lini pertahanan
Meski Crystal Palace telah mengambil inisiatif, Arsenal memantau Le Guen dengan saksama. Arteta membutuhkan pelapis jangka pendek secara segera setelah Saliba mengalami cedera punggung, yang membuatnya harus menepi dalam beberapa pekan ke depan.
Arsenal secara aktif memburu opsi yang lebih berpengalaman, dengan Ezri Konsa dijadwalkan menjalani tes medis besok menjelang transfer yang diperkirakan akan terwujud. Namun, klub tersebut gagal dalam upayanya merekrut Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen. Karena itu, Arsenal tetap mempertahankan minatnya pada Le Guen. Klub London itu memandang bek tersebut, yang mencatatkan enam penampilan di Ligue 1 musim lalu, sebagai prospek jangka panjang yang menarik dan bisa memberikan tambahan kedalaman lini belakang secara langsung.
Fulham tertinggal dalam persaingan itu
Fulham juga menunjukkan minat kuat pada Le Guen, tetapi tim asuhan Alvaro Arbeloa tampaknya mulai tertinggal dalam persaingan transfer ini. Fulham telah menjual Issa Diop ke Ipswich Town dan juga bisa kehilangan Jorge Cuenca ke Benfica, yang membuat Calvin Bassey dan Joachim Andersen menjadi bek tengah utama mereka. Fulham membutuhkan tambahan pemain secepatnya dan memandang pemain 19 tahun itu sebagai solusi ideal. Terlepas dari kebutuhan mendesak tersebut, Fulham kesulitan menyamai perkembangan cepat yang dibuat Crystal Palace dalam negosiasi. Le Guen lebih menyukai proyek olahraga yang dipresentasikan oleh Sage dibandingkan opsi lainnya.
- AFP
Apa langkah berikutnya untuk Le Guen?
Crystal Palace kemungkinan akan mengajukan tawaran yang lebih baik kepada Brest dalam beberapa hari ke depan untuk merampungkan transfer tersebut. Jika Arsenal memutuskan untuk mempercepat upaya mereka guna mengamankan opsi tambahan bersama Konsa, perang tawaran bisa segera muncul. Le Guen kini harus segera memutuskan apakah akan menghormati kesepakatan verbalnya dengan Crystal Palace atau menunggu proposal konkret dari Arsenal.
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