Arsenal, Crystal Palace, dan Fulham terlibat dalam persaingan transfer sengit untuk bek Brest Raphael Le Guen

Menurut L'Équipe dan Foot Mercato, Crystal Palace telah muncul sebagai yang terdepan untuk merekrut Le Guen pada musim panas ini. Klub Premier League itu sudah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Le Guen, meski Brest menolak tawaran pembuka mereka.

Manajer Crystal Palace Pierre Sage mendorong perburuan ini, karena klub sangat membutuhkan bek tengah baru. Mereka belum menggantikan Marc Guehi, yang hengkang ke Manchester City pada awal tahun ini, dan membutuhkan tambahan pemain secepatnya setelah transfer terbaru Maxence Lacroix ke Chelsea. Dengan valuasi €800.000 di Transfermarkt, Le Guen menilai proyek di bawah Sage sebagai batu loncatan ideal bagi perkembangannya.