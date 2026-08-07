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Arsenal beralih ke penyerang Barcelona yang mengejutkan setelah gagal mendapatkan transfer blockbuster Vinicius Junior
Arsenal menghadapi frustrasi dalam pencarian penyerang
Gerak cepat Arsenal di bursa transfer musim panas berjalan produktif, dengan Bruno Guimaraes siap bergabung dengan Piero Hincapie, Illan Meslier, dan Christos Tzolis di Emirates. Namun, pencarian penyerang sayap elite terbukti jauh lebih sulit bagi Mikel Arteta. Tim London utara itu baru-baru ini melihat Chelsea mengamankan Morgan Rogers, sementara upaya mereka untuk mendapatkan Bradley Barcola menemui hambatan besar karena bintang Paris Saint-Germain itu dilaporkan telah memutuskan bahwa ia lebih memilih pindah ke Anfield ketimbang ke Emirates.
Mungkin yang paling merugikan adalah gagalnya upaya ambisius mereka untuk merekrut Vinicius Junior. Arsenal terus memantau situasi pemain Brasil itu di Real Madrid, berharap bisa memanfaatkan kontraknya yang akan habis. Harapan itu sirna ketika sang winger secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak besar yang membuatnya bertahan di Bernabeu hingga Juni 2032.
- getty
Arteta menyebut Torres sebagai rencana B
Dengan target utama mereka yang kini tak lagi bisa didapatkan, Arsenal sekarang sedang "menjajaki" langkah untuk merekrut Torres, menurut CaughtOffside. Mantan pemain Manchester City itu merupakan sosok yang sudah dikenal Arteta dan menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan Arsenal di sepertiga akhir lapangan. Meski Torres santer dikaitkan dengan kepindahan ke PSG, kesepakatan belum juga dirampungkan.
Jurnalis CaughOffside Mark Brus memberikan gambaran mengenai diskusi internal klub terkait pemain berusia 26 tahun itu. Brus menjelaskan: "Dua sumber terpisah memberi tahu saya bahwa Arsenal juga telah menghubungi perwakilan Torres untuk meminta agar mereka terus mendapat informasi soal pergerakannya pada musim panas ini. Namun, yang lain mengatakan bahwa situasinya lebih mengarah pada Arsenal yang membahas mantan penyerang Manchester City itu secara internal dan memantau situasinya dari kejauhan."
Torres memberi tekanan kepada petinggi Barcelona
Sang pemain sendiri semakin memanaskan situasi dengan menantang Barcelona untuk membuktikan bahwa mereka ingin mempertahankannya. Dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat, Torres menegaskan bahwa ia berharap Blaugrana memulai pembicaraan jika mereka menghargai kontribusinya. Berbicara kepada Sportico, Torres menyatakan: "Barca harus menunjukkan bahwa mereka menginginkan saya. Mereka bisa datang dan bernegosiasi, dan pada akhirnya, semuanya akan dibicarakan."
Pemain asal Spanyol itu juga mengakui bahwa dikaitkan dengan klub-klub elite Eropa lainnya merupakan hal yang membanggakan. Menanggapi rumor seputar masa depannya dan kemungkinan pindah ke Parc des Princes, penyerang itu mengatakan: "Setiap kali tim-tim ini menginginkan Anda, itu adalah sesuatu yang baik." Namun, Torres tetap berada dalam posisi yang kuat karena durasi kontraknya saat ini, seraya menambahkan: "Saya punya kontrak dengan Barca. Memang benar bahwa dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi hal baiknya adalah, karena saya punya kontrak, saya bisa menunggu dan memutuskan sendiri."
- AFP
Persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain Spanyol
Arsenal bukan satu-satunya tim Premier League yang memantau situasi di Spotify Camp Nou. Rival sekota mereka, Tottenham Hotspur, juga disebut tertarik pada Torres. Jajaran petinggi klub kemungkinan akan terus memantau situasi ini dengan saksama, sambil mempertimbangkan apakah akan meresmikan ketertarikan mereka menjadi tawaran konkret sebelum tenggat waktu.
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