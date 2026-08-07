Arsenal beralih ke penyerang Barcelona yang mengejutkan setelah gagal mendapatkan transfer blockbuster Vinicius Junior

Sang pemain sendiri semakin memanaskan situasi dengan menantang Barcelona untuk membuktikan bahwa mereka ingin mempertahankannya. Dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat, Torres menegaskan bahwa ia berharap Blaugrana memulai pembicaraan jika mereka menghargai kontribusinya. Berbicara kepada Sportico, Torres menyatakan: "Barca harus menunjukkan bahwa mereka menginginkan saya. Mereka bisa datang dan bernegosiasi, dan pada akhirnya, semuanya akan dibicarakan."

Pemain asal Spanyol itu juga mengakui bahwa dikaitkan dengan klub-klub elite Eropa lainnya merupakan hal yang membanggakan. Menanggapi rumor seputar masa depannya dan kemungkinan pindah ke Parc des Princes, penyerang itu mengatakan: "Setiap kali tim-tim ini menginginkan Anda, itu adalah sesuatu yang baik." Namun, Torres tetap berada dalam posisi yang kuat karena durasi kontraknya saat ini, seraya menambahkan: "Saya punya kontrak dengan Barca. Memang benar bahwa dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi hal baiknya adalah, karena saya punya kontrak, saya bisa menunggu dan memutuskan sendiri."