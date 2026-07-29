Klub Al Hilal mungkin berada di ambang keputusan yang akan memunculkan banyak tanda tanya, jika benar-benar memilih melepas salah satu unsur paling menonjol dan paling stabil dalam beberapa tahun terakhir. Sementara perhatian tertuju pada masa depan kiper asal Maroko Yassine Bounou, perkembangan terbaru memunculkan sebuah pertanyaan penting: apakah klub Saudi itu mendekati keputusan melepas sosok bernilai teknis yang masih mendapat apresiasi dari klub-klub elite di Eropa?
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Apakah Al Hilal Menyesal? Juventus Melipatgandakan Nilai Bono 65%
Ketertarikan Juventus Memicu Evaluasi Ulang atas Situasi Secara Menyeluruh
Situs saluran Al Jazeera mengatakan, "Laporan-laporan media mengungkap ketertarikan klub Juventus untuk mengontrak kiper Maroko Yassine Bounou, di saat spekulasi mengenai masa depannya bersama Al Hilal kian meningkat. Al Hilal sendiri tengah mempertimbangkan untuk mendaftarkannya hanya di ajang kontinental setelah pulihnya Mohammed Al-Owais."
Akun saluran tersebut di X menunjukkan bahwa klub Italia itu ingin mendatangkan Bounou dengan mahar sekitar 9 juta euro.
Disebutkan bahwa kiper Maroko itu menolak skenario Al Hilal yang mendaftarkannya hanya untuk ajang kontinental, sehingga kepergiannya pada musim panas ini menjadi kemungkinan yang terbuka meski ia terikat kontrak hingga musim panas 2028.
Nilai 9 juta euro tampaknya tidak istimewa di bursa transfer, tetapi angka itu menjadi berbeda sama sekali ketika dikaitkan dengan nama seorang kiper yang telah berusia 35 tahun. Persoalannya di sini tidak hanya menyangkut nilai sebuah transfer, melainkan juga cara klub sebesar Juventus memandang seorang pemain yang, menurut logika pasar, semestinya sudah berada di fase akhir kariernya.
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Tawaran di arah berlawanan: selisih yang sulit diabaikan
Sejak kepindahannya ke Al Hilal pada musim panas 2023, nilai pasar Yassine Bounou di situs "Transfermarkt" mengalami tren menurun. Nilainya turun dari 12 juta euro saat penandatanganan kontrak menjadi 9 juta pada pertengahan 2024, lalu menjadi 7 juta pada akhir tahun yang sama, sebelum turun lagi ke 6,5 juta kemudian 5,5 juta euro pada pertengahan 2025.
Penurunan ini tampak wajar di sebuah pasar yang lebih bertumpu pada faktor usia dan potensi penjualan kembali ketimbang pada performa saat ini. Namun tawaran senilai 9 juta euro - jika laporan tersebut benar - berarti Juventus bersedia membayar jumlah yang sekitar 65% lebih tinggi dari penilaian pasar terakhir kiper asal Maroko tersebut, sebuah selisih yang sulit diabaikan.
Nilai Pasar Tak Selalu Sama dengan Nilai Teknis
Khususnya di posisi penjaga gawang, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai kaidah tradisional bursa transfer. Seorang kiper tidak kehilangan nilai teknisnya dengan kecepatan yang sama seperti seorang gelandang atau penyerang, karena pengalaman, penempatan posisi, dan kemampuan membaca permainan justru semakin penting seiring berjalannya waktu. Karena itulah kiper-kiper seperti Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, dan Iker Casillas tetap bersaing di level tertinggi setelah melewati usia tiga puluh tiga tahun, meski nilai pasar mereka menurun secara bertahap.
Dari sinilah, setiap tawaran untuk Bono tidak serta-merta mencerminkan nilainya di pasar penjualan kembali, melainkan mencerminkan kepercayaan klub yang menginginkannya terhadap kesiapan instannya serta kemampuannya memberikan kontribusi sejak hari pertama.
Nilai yang Tak Bisa Diukur dengan Angka dan Usia
Jika Juventus memang sudah siap membayar angka tersebut, maka mungkin mereka tidak sedang membeli masa depan jangka panjang, melainkan membeli "jaminan teknis" yang siap pakai. Sebab Bono tidak hanya datang dengan pengalamannya di Liga Arab Saudi, tetapi juga membawa dalam rekam jejaknya kehadiran yang mencolok di Piala Dunia, pengalaman-pengalaman Eropa yang sukses khususnya bersama Sevilla, gelar-gelar di semua level, serta catatan gemilang dalam laga-laga besar. Dan tipe pemain seperti ini terkadang sulit diukur dengan angka-angka yang disematkan oleh situs-situs penilaian dan statistik.
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