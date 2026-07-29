Situs saluran Al Jazeera mengatakan, "Laporan-laporan media mengungkap ketertarikan klub Juventus untuk mengontrak kiper Maroko Yassine Bounou, di saat spekulasi mengenai masa depannya bersama Al Hilal kian meningkat. Al Hilal sendiri tengah mempertimbangkan untuk mendaftarkannya hanya di ajang kontinental setelah pulihnya Mohammed Al-Owais."

Akun saluran tersebut di X menunjukkan bahwa klub Italia itu ingin mendatangkan Bounou dengan mahar sekitar 9 juta euro.

Disebutkan bahwa kiper Maroko itu menolak skenario Al Hilal yang mendaftarkannya hanya untuk ajang kontinental, sehingga kepergiannya pada musim panas ini menjadi kemungkinan yang terbuka meski ia terikat kontrak hingga musim panas 2028.

Nilai 9 juta euro tampaknya tidak istimewa di bursa transfer, tetapi angka itu menjadi berbeda sama sekali ketika dikaitkan dengan nama seorang kiper yang telah berusia 35 tahun. Persoalannya di sini tidak hanya menyangkut nilai sebuah transfer, melainkan juga cara klub sebesar Juventus memandang seorang pemain yang, menurut logika pasar, semestinya sudah berada di fase akhir kariernya.

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