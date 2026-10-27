Pada menit kedelapan jalannya pertandingan, Wesley Said membuka keunggulan untuk tim asal Qatar tersebut, setelah melepaskan tembakan mendatar keras dengan kaki kirinya dari dalam kotak penalti.

Pada menit ke-48 jalannya pertandingan, Riyad Mahrez menciptakan gol kedua bagi Al-Shamal, setelah mengirimkan umpan silang mendatar yang diteruskan oleh rekan senegaranya, Baghdad Bounedjah, ke dalam gawang kiper Mohammed Al-Owais.

Keadaan tidak berhenti sampai di situ, ketika bintang Aljazair itu mengirimkan umpan silang dari sepak pojok bebas yang jatuh tepat di kepala gelandang Tunisia, Mohamed Ali Ben Romdhane, yang kemudian menceploskannya ke gawang Al-Hilal pada menit ke-54.

Gol tersebut menjadi gol kelima yang bersarang di gawang Al-Owais, dalam tiga pertandingan yang dijalaninya bersama Al-Hilal sejak awal musim ini.

Kiper Arab Saudi itu hanya sekali menjaga gawangnya tetap perawan, yakni saat kemenangan atas Al-Raed dengan skor 2-0, pada babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, Agustus lalu.

Setelah itu, Al-Owais tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Neom, pada pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi, dan kebobolan dua gol yang membuat "Sang Pemimpin" menelan kekalahan pertamanya di musim ini.