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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
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Antara timnas Saudi dan Al Hilal: bagaimana mimpi Mohammed Al Owais berubah menjadi mimpi buruk?

FEATURES
M. Al Owais
Saudi Arabia
Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Qatar

Kiper internasional itu menderita

Tampil sebagai pemain utama berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui kiper internasional Mohamed Al-Owais bersama timnya Al-Hilal, meskipun tampak seperti mimpi indah nan membahagiakan bersama timnas Arab Saudi.

Al-Hilal Arab Saudi bertandang ke markas Al-Shamal Qatar, hari Selasa ini, di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, dalam pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

  • Mimpi Buruk Al Hilal

    Pada menit kedelapan jalannya pertandingan, Wesley Said membuka keunggulan untuk tim asal Qatar tersebut, setelah melepaskan tembakan mendatar keras dengan kaki kirinya dari dalam kotak penalti.

    Pada menit ke-48 jalannya pertandingan, Riyad Mahrez menciptakan gol kedua bagi Al-Shamal, setelah mengirimkan umpan silang mendatar yang diteruskan oleh rekan senegaranya, Baghdad Bounedjah, ke dalam gawang kiper Mohammed Al-Owais.

    Keadaan tidak berhenti sampai di situ, ketika bintang Aljazair itu mengirimkan umpan silang dari sepak pojok bebas yang jatuh tepat di kepala gelandang Tunisia, Mohamed Ali Ben Romdhane, yang kemudian menceploskannya ke gawang Al-Hilal pada menit ke-54.

    Gol tersebut menjadi gol kelima yang bersarang di gawang Al-Owais, dalam tiga pertandingan yang dijalaninya bersama Al-Hilal sejak awal musim ini.

    Kiper Arab Saudi itu hanya sekali menjaga gawangnya tetap perawan, yakni saat kemenangan atas Al-Raed dengan skor 2-0, pada babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, Agustus lalu.

    Setelah itu, Al-Owais tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Neom, pada pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi, dan kebobolan dua gol yang membuat "Sang Pemimpin" menelan kekalahan pertamanya di musim ini.

  • Keajaiban Saudi

    Anehnya, hal itu terjadi di saat Al-Owais tengah bersinar di level internasional bersama timnas Arab Saudi.

    Kiper asal Arab Saudi itu berhasil menjaga gawangnya tetap perawan dalam 6 pertandingan terakhir yang dijalaninya bersama Arab Saudi, dimulai dari laga melawan Tanjung Verde pada matchday ketiga fase grup Piala Dunia 2026.

    Gawang Al-Owais juga tetap perawan sepanjang lima pertandingan yang dilakoninya bersama timnas Arab Saudi di Piala Teluk Arab "Gulf Cup 27", yang berakhir dengan keberhasilan Arab Saudi meraih gelar juara.

    Berkat penampilan tersebut, Mohammed Al-Owais meraih penghargaan sebagai kiper terbaik di turnamen Teluk itu.

  • Mimpi Al Owais berubah menjadi mimpi buruk

    Al-Owais kembali ke Al-Hilal pada bursa transfer musim panas lalu, setelah satu musim meninggalkan klub, dengan membawa banyak mimpi usai tampil gemilang di Piala Dunia 2026.

    Mimpi terbesar Al-Owais adalah melanjutkan performa gemilang yang ia mulai bersama Timnas Arab Saudi di Piala Dunia tersebut, saat ia kembali ke "Sang Pemimpin", dengan harapan merebut kembali posisinya di susunan pemain utama, mengambil alih tempat kiper asal Maroko, Yassine Bounou.

    Namun, Al-Owais justru mendapati dirinya sebagai cadangan kiper asal Maroko itu sejak awal musim, dan hanya tampil dalam 3 pertandingan, dengan hanya satu di antaranya ia mencatat nirbobol, sehingga mimpinya menjadi sulit terwujud.

    Dan kini, Al-Owais mungkin akan terus menjadi cadangan bersama Al-Hilal pada sisa musim ini, sehingga keberlanjutan panggilannya ke Timnas Arab Saudi serta mempertahankan tempat utamanya menjadi hal yang semakin sulit.

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