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Antara Al-Dawsari dan Al-Hamdan: Selamatkan Timnas Arab Saudi dari Suporter Al-Hilal dan Al-Nassr!

FEATURES
Opinion
A. Al-Hamdan
S. Al-Dawsari
Al Hilal
Al Nassr FC
Oman vs Saudi Arabia
Oman
Saudi Arabia
Gulf Cup
Arab Saudi
Oman

Saudi Arabia meminta bantuan

Jeda internasional tak lagi menjadi sarana untuk menyatukan kembali para suporter yang terpecah-belah di antara klub-klub yang mereka dukung, di bawah satu tim nasional yang menjadi milik mereka semua. Sebaliknya, ia justru berubah menjadi ajang di mana persaingan berpindah dari keunggulan tim ke keunggulan pemain.

Di dunia Arab kita, hal ini telah menjadi sesuatu yang lazim, terutama di timnas Arab Saudi, di mana para suporter berbagai klub, khususnya Al Hilal dan Al Nassr, saling berlomba membuktikan keunggulan para pemain mereka atas para pesaingnya.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada pembuktian keunggulan para pemain klub di dalam timnas saja, melainkan meluas hingga upaya menjatuhkan para pemain klub rival dan membebankan kepada mereka tanggung jawab atas semua masalah yang dialami timnas.

  • Abdullah Al-Hamdan sebagai contoh

    Korban terbaru dari persaingan sengit ini adalah Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr saat ini, yang sebelumnya sempat bermain untuk rival tradisional Al-Hilal selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pindah ke sisi lain ibu kota pada Februari lalu.

    Al-Hamdan tampil dalam salah satu laga terburuknya, dua hari lalu pada Rabu, saat kemenangan atas Kuwait dengan skor tunggal, di matchday pertama fase grup turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

    Al-Hamdan gagal mengambil keputusan yang tepat di depan gawang; ia mengoper padahal seharusnya menembak, dan menembak padahal seharusnya mengoper, hingga pelatih asal Yunani Georgios Donis memutuskan untuk menariknya keluar, sampai-sampai ia diiringi cemoohan penonton saat meninggalkan lapangan.

    Semua ini wajar, dan biasa terjadi dalam sepak bola, tetapi yang tidak wajar adalah serangan keras yang dialami penyerang Saudi tersebut usai pertandingan, baik dari para suporter, maupun sejumlah awak media yang dianggap dekat dengan klub Al-Hilal.

    Kritik adalah hal yang wajar, terutama setelah menampilkan permainan seburuk itu, tetapi yang tidak wajar adalah upaya membunuh mental sang pemain, serta mengubah penampilan buruknya dalam satu pertandingan menjadi gambaran umum yang seolah berlaku untuk seluruh perjalanannya bersama "Al-Akhdar".

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  • Salem Al-Dawsari, korban terbesar

    Apa yang dialami Al-Hamdan saat ini dari para suporter Al-Hilal, hal serupa persis, atau bahkan lebih parah, pernah menimpa Salem Al-Dawsari, kapten "Sang Pemimpin" dan timnas Arab Saudi, terutama selama beberapa bulan terakhir.

    Salem Al-Dawsari adalah pemain terbaik di barisan Arab Saudi selama turnamen Piala Arab 2025 di Qatar, di mana ia mencetak satu gol dan menciptakan 6 assist, serta menjadi pemain yang paling banyak menciptakan gol di turnamen tersebut.

    Meski demikian, kritik yang bahkan sampai pada tingkat serangan dan ejekan tetap dilayangkan kepada "Sang Tornado", terkadang dengan dalih kabur dari pemusatan latihan timnas pada jeda Maret lalu, dan di lain waktu dengan dalih penurunan performa di Piala Dunia 2026.

    Dan meskipun timnas secara umum kesulitan di lini serang sepanjang Piala Dunia, Salem Al-Dawsari memikul porsi kritik terbesar, terkadang dengan alasan bahwa ia adalah sang kapten, dan di lain waktu dengan alasan bahwa ia adalah bintang utama, tetapi kenyataannya tidaklah demikian.

  • Timnas Arab Saudi: Antara Al-Hilal dan Al-Nassr

    Faktanya, timnas Arab Saudi telah menjadi lahan subur bagi perseteruan antara suporter Al Hilal dan Al Nassr belakangan ini, untuk membuktikan bahwa para pemain tim rival adalah penyebab pertama dan utama kemunduran "Al Akhdar".

    Pendukung Al Hilal akan mengatakan bahwa Abdullah Al Hamdan adalah penyebab krisis lini serang yang dialami timnas Arab Saudi, sembari melupakan bahwa mereka justru menuntut agar ia diturunkan sebagai starter ketika ia terkurung di bangku cadangan klubnya beberapa bulan lalu.

    Sebaliknya, Anda akan menjumpai pendukung Al Nassr mengkritik Salem Al Dawsari dan menyebutnya sudah habis serta menjadi beban bagi tim, lalu mereka sendiri menuntut dukungan bagi Nawaf Al Aqidi dan Abdullah Al Hamdan karena keduanya adalah pemain di skuad timnas Arab Saudi.

    Kenyataannya adalah apa yang dikatakan Al Abbas bin Al Ahnaf lebih dari 12 abad silam: "Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila.. namun Laila tidak mengakui hal itu bagi mereka", semua mengaku mencintai timnas Arab Saudi, dan seandainya "Al Akhdar" dapat berbicara, ia akan berkata: "Selamatkan aku dari suporter Al Hilal dan Al Nassr".

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