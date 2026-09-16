Manchester United menelan kekalahan pahit dalam derby melawan Manchester City yang bermain dengan sepuluh orang di Old Trafford, dengan Erling Haaland mencetak gol penentu yang kontroversial. Namun, sorotan setelah pertandingan dengan cepat beralih ke pilihan taktik Michael Carrick. Bos United itu memilih membiarkan penyerang yang sedang on-fire, Sesko, di bangku cadangan, dan baru memainkannya setelah City unggul pada menit ke-67.

Sesko menutup kampanye musim lalu dengan sepuluh gol dalam 15 penampilan dan baru-baru ini mencetak gol melawan Everton dan Sabah. Meski tampil impresif, pemain 23 tahun itu hanya mendapat penampilan singkat sebagai pemain pengganti dalam keempat pertandingan Premier League musim ini.

Sebaliknya, Carrick lebih memilih Cunha di posisi false nine. Pemain Brasil itu masih belum membuka rekening golnya musim ini dan sebagian besar kesulitan memberi dampak, membuat para pundit kebingungan dengan terus disisihkannya sosok ujung tombak murni.



