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'Aneh!' - Gary Lineker kecam perlakuan aneh Michael Carrick terhadap bintang Manchester United saat keterpurukan berlanjut
Lineker pertanyakan pencoretan Sesko
Manchester United menelan kekalahan pahit dalam derby melawan Manchester City yang bermain dengan sepuluh orang di Old Trafford, dengan Erling Haaland mencetak gol penentu yang kontroversial. Namun, sorotan setelah pertandingan dengan cepat beralih ke pilihan taktik Michael Carrick. Bos United itu memilih membiarkan penyerang yang sedang on-fire, Sesko, di bangku cadangan, dan baru memainkannya setelah City unggul pada menit ke-67.
Sesko menutup kampanye musim lalu dengan sepuluh gol dalam 15 penampilan dan baru-baru ini mencetak gol melawan Everton dan Sabah. Meski tampil impresif, pemain 23 tahun itu hanya mendapat penampilan singkat sebagai pemain pengganti dalam keempat pertandingan Premier League musim ini.
Sebaliknya, Carrick lebih memilih Cunha di posisi false nine. Pemain Brasil itu masih belum membuka rekening golnya musim ini dan sebagian besar kesulitan memberi dampak, membuat para pundit kebingungan dengan terus disisihkannya sosok ujung tombak murni.
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Para pengamat mengecam keputusan pemilihan
Berbicara di podcast The Rest Is Football, mantan striker Inggris Gary Lineker mengungkapkan kekhawatirannya atas tumpulnya serangan United. Ia mencatat bahwa meski tuan rumah menciptakan beberapa peluang, absennya striker alami sangat mencolok.
"Di lini depan... mereka terlihat kurang. Mereka punya Sesko di bangku cadangan," kata Lineker. "Aneh, dia masuk dan dia memang sudah mencetak gol dalam beberapa pertandingan, tetapi Anda jadi bertanya-tanya mengapa dia tidak mendapat tempat di starting XI. Jelas mereka punya Cunha, dia lebih merupakan nomor 10 ketimbang nomor 9, [Bryan] Mbeumo lebih sering bermain dari sisi kanan, jelas [Marcus] Rashford ada di kiri."
Lineker berpendapat bahwa Carrick menunggu terlalu lama untuk memasukkan pencetak gol utamanya. Ia menambahkan: "Anda terus melihat situasinya dan berpikir, 'Kalau Anda menaruh seseorang di lini depan... apakah Anda akan memasukkan si pemain jangkung?', dan dia memang masuk agak terlambat."
Lini serang gagal meyakinkan
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League Alan Shearer menyuarakan sentimen serupa, dengan menegaskan Sesko seharusnya dimasukkan jauh lebih awal untuk mengubah momentum pertandingan. "Dia seharusnya bisa memberinya lebih banyak waktu, Sesko," kata Shearer. "Saya bilang, 'Dia harus memainkannya!', dan saya pikir dia setidaknya bisa memainkannya sepuluh menit lebih awal daripada yang benar-benar dia lakukan."
Shearer juga mempertanyakan keseimbangan keseluruhan pembangunan skuad United. Meski melakukan investasi besar di lini depan selama bursa transfer, legenda Newcastle itu tetap tidak yakin dengan daya gedor mereka dibandingkan para rivalnya.
"Ada pembicaraan tentang bagaimana mereka memperkuat lini depan dan mereka memperkuat lini tengah, tetapi mereka tidak memperkuat pertahanan," jelas Shearer. "Saya juga tidak 100 persen yakin mereka sehebat itu di lini depan. Saya pikir mereka oke, mereka cukup bagus. Tapi ketika Anda membandingkan mereka dengan banyak tim besar..."
- Getty Images Sport
Jadwal krusial menanti
Carrick berada di bawah tekanan yang kian besar untuk menghadirkan hasil, dengan United saat ini terpuruk di peringkat ke-13 Premier League. Manchester United akan berusaha langsung bangkit saat menjamu Brighton di Old Trafford malam ini dalam putaran ketiga Carabao Cup.
Setelah tugas mereka di ajang piala, United bertandang ke ibu kota untuk menghadapi Fulham dalam duel liga yang krusial. Dengan Cunha tampil melempem dan Sesko bersemangat membuktikan nilainya sejak peluit awal, Carrick menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain saat ia berupaya menghidupkan kembali kampanye yang mulai tersendat.
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