Pelatih tim tamu itu mengaku tak percaya setelah melihat lini belakangnya kebobolan dua kali dalam situasi yang menurutnya sepenuhnya bisa diatasi. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Arbeloa berkata: "Kami menjalani babak pertama yang sangat bagus, tetapi saya masih bertanya-tanya bagaimana kami bisa kebobolan dua gol karena kami mengendalikan pertandingan dengan sempurna.

"Kami punya banyak peluang. Kami merasa pertandingan terkendali, jadi kami kecewa saat memasuki jeda. Kami perlu sedikit lebih agresif saat bertahan. Tetapi semua yang kami kerjakan dalam dua hari terakhir, kami lakukan di lapangan."