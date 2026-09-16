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West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Alvaro Arbeloa menuntut perbaikan di lini pertahanan setelah Fulham selamat dalam thriller lima gol melawan West Ham di Carabao Cup

A. Arbeloa
Fulham
West Ham United vs Fulham
West Ham United
Carabao Cup
Premier League

Alvaro Arbeloa mendesak Fulham untuk menunjukkan agresivitas bertahan yang lebih besar setelah timnya menang tipis 3-2 atas West Ham dalam laga Piala Carabao yang berlangsung sengit pada Selasa malam. Pemain pengganti Oscar Bobb mencetak gol pertamanya untuk klub guna memastikan tempat mereka di putaran keempat, tetapi pelatih kepala asal Spanyol itu dibuat frustrasi oleh betapa mudahnya lini belakangnya kehilangan kendali.

  • Pertahanan ceroboh memicu kekhawatiran

    Arbeloa melontarkan desakan mendesak untuk perbaikan di lini pertahanan meski timnya memastikan tempat di putaran keempat berkat kemenangan dramatis 3-2 atas West Ham di London Stadium. Pelatih kepala asal Spanyol itu menyaksikan timnya dua kali menyia-nyiakan keunggulan yang dibangun lewat Rodrigo Muniz dan Cesar Palacios akibat kelengahan sendiri di lini belakang. Rasa frustrasinya terhindar dari peningkatan lebih lanjut ketika Bobb masuk dari bangku cadangan untuk menceploskan gol penentu pada menit ke-78 dalam derby London yang sengit.


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  • imago-sport-1083366707.jpgMartin Dalton

    Arbeloa menuntut disiplin dalam bertahan

    Pelatih tim tamu itu mengaku tak percaya setelah melihat lini belakangnya kebobolan dua kali dalam situasi yang menurutnya sepenuhnya bisa diatasi. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Arbeloa berkata: "Kami menjalani babak pertama yang sangat bagus, tetapi saya masih bertanya-tanya bagaimana kami bisa kebobolan dua gol karena kami mengendalikan pertandingan dengan sempurna. 

    "Kami punya banyak peluang. Kami merasa pertandingan terkendali, jadi kami kecewa saat memasuki jeda. Kami perlu sedikit lebih agresif saat bertahan. Tetapi semua yang kami kerjakan dalam dua hari terakhir, kami lakukan di lapangan."

  • Pelatih minta kesabaran untuk pemain muda

    Hasil ini mempertahankan catatan impresif Fulham di ajang piala, dengan tim Craven Cottage itu kini lolos dari delapan dari sembilan pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini melawan tim dari divisi yang lebih rendah.

    Meski menyoroti kekurangan timnya dalam bertahan, sang pelatih dengan cepat melindungi talenta-talenta mudanya sambil meminta kesabaran dalam proses perkembangan mereka: "Kami punya begitu banyak pemain muda berbakat, dan kami harus bersabar dengan mereka. Kami harus membantu mereka, mengembangkan mereka, tetapi Anda bisa melihat bakat yang mereka miliki, kualitasnya. Mereka memahami permainan, dan mereka akan berkembang sepanjang musim."

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    Laga kontra United menguji perkembangan

    Dengan aman melaju ke putaran keempat jelang undian pada Rabu malam, Fulham kini harus menutup celah di lini belakang saat mereka memburu kemenangan liga pertama musim ini ketika menjamu Manchester United pada hari Minggu. Bagi West Ham, lawatan singkat pada Sabtu ke markas Millwall memberi peluang langsung untuk bangkit dari kekalahan pertama mereka pada musim ini. Kedua klub akan bertekad menutup jeda dengan raihan poin penuh sebelum liga berhenti sejenak untuk jeda internasional musim gugur.

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