Alejandro Garnacho, Raheem Sterling, dan 10 pemain terburuk yang didatangkan Chelsea pada era BlueCo - peringkatnya

Kini kita bisa menambahkan Alejandro Garnacho ke dalam daftar tersebut, karena The Blues tampaknya akan melepas pemain sayap itu hanya 12 bulan setelah merekrutnya dari Manchester United dalam kesepakatan senilai £40 juta ($50 juta) yang sejak awal terlihat berisiko.

Pemain asal Argentina itu belum bergabung dalam pramusim sementara Chelsea sedang mencari pembeli yang bersedia membayar sesuai penilaian mereka sebesar £43-45 juta ($58-$60 juta). Sejujurnya, mereka akan beruntung jika bisa mendapatkan kembali dana yang mendekati jumlah tersebut karena satu-satunya musim sang pemain Argentina di Stamford Bridge benar-benar tak berkesan.

Garnacho pun menjadi yang terbaru dalam deretan panjang rekrutan gagal The Blues yang disetujui oleh pemilik bersama Todd Boehly dan Behdad Eghbali — tapi siapa lagi yang masuk dalam daftar ini? GOAL telah mencoba menyaringnya menjadi 10 besar — berikut daftarnya, berdasarkan peringkat...