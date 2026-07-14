Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Chelsea BlueCo worst signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Alejandro Garnacho, Raheem Sterling, dan 10 pemain terburuk yang didatangkan Chelsea pada era BlueCo - peringkatnya

Opinion
Chelsea
A. Garnacho
R. Sterling
Premier League
J. Felix
M. Mudryk
P. Aubameyang
FEATURES
C. Nkunku

Empat tahun sejak dimulainya apa yang disebut sebagai 'proyek' BlueCo di Stamford Bridge, Chelsea telah menghabiskan sekitar £1,9 MILIAR ($2,5 miliar) untuk mendatangkan pemain baru, dan pendekatan yang tidak terencana dengan baik di bursa transfer mengakibatkan adanya beberapa kegagalan yang benar-benar memalukan di antara mereka. Untuk setiap kisah sukses, seperti Cole Palmer atau Moises Caicedo, terdapat banyak kegagalan besar yang sangat merugikan.

Kini kita bisa menambahkan Alejandro Garnacho ke dalam daftar tersebut, karena The Blues tampaknya akan melepas pemain sayap itu hanya 12 bulan setelah merekrutnya dari Manchester United dalam kesepakatan senilai £40 juta ($50 juta) yang sejak awal terlihat berisiko.

Pemain asal Argentina itu belum bergabung dalam pramusim sementara Chelsea sedang mencari pembeli yang bersedia membayar sesuai penilaian mereka sebesar £43-45 juta ($58-$60 juta). Sejujurnya, mereka akan beruntung jika bisa mendapatkan kembali dana yang mendekati jumlah tersebut karena satu-satunya musim sang pemain Argentina di Stamford Bridge benar-benar tak berkesan.

Garnacho pun menjadi yang terbaru dalam deretan panjang rekrutan gagal The Blues yang disetujui oleh pemilik bersama Todd Boehly dan Behdad Eghbali — tapi siapa lagi yang masuk dalam daftar ini? GOAL telah mencoba menyaringnya menjadi 10 besar — berikut daftarnya, berdasarkan peringkat...

  • Chelsea FC v Leicester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Carney Chukwuemeka

    Ada terlalu banyak nama yang layak mendapat "penghargaan khusus" untuk, eh, disebutkan di sini, dengan banyak pemain yang tampil mengecewakan yang nyaris saja masuk dalam daftar 10 rekrutan terburuk era BlueCo, tetapi Carney Chukwuemeka berhasil masuk ke dalam daftar tersebut karena masa baktinya di Chelsea benar-benar tak meninggalkan kesan apa pun.

    Chukwuemeka datang dengan sambutan meriah melalui transfer senilai £20 juta dari Aston Villa pada tahun 2022 setelah mengantarkan Inggris meraih gelar juara di Kejuaraan Eropa U-19, namun cedera dan kurangnya kesempatan bermain membuat kariernya di Stamford Bridge tak pernah benar-benar berkembang; ia hanya tampil dalam 32 pertandingan selama dua setengah tahun sebelum bergabung dengan Borussia Dortmund musim panas lalu setelah masa peminjaman awal.

    • Iklan
  • Christopher Nkunku Chelsea 2025Getty

    9Christopher Nkunku

    Langkah Chelsea yang bergerak cepat untuk merekrut Christopher Nkunku dari RB Leipzig seharga £52 juta pada tahun 2023 dianggap sebagai langkah jitu; sang pemain yang sebelumnya tampil gemilang di Bundesliga dan tampak mampu memimpin lini serang The Blues selama bertahun-tahun ke depan. Namun, kenyataannya tentu saja tidak berjalan seperti itu.

    Cedera lutut serius yang dialaminya pada masa pramusim tak lama setelah bergabung dengan klub menjadi titik balik, membuat Nkunku absen selama setengah musim 2023-24, dan sejujurnya ia tak pernah benar-benar pulih. Ia hanya menjadi pemain cadangan pada musim 2024-25 meskipun sudah kembali bugar, dengan Cole Palmer yang muncul sebagai penyerang andalan The Blues, dan ia akhirnya dijual ke AC Milan musim panas lalu setelah hanya tampil dalam 27 pertandingan di Liga Premier.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Alejandro Garnacho

    Chelsea membuat banyak orang terkejut musim panas lalu ketika mereka memutuskan untuk memanfaatkan peluang di bursa transfer dan merekrut Alejandro Garnacho dari rival Liga Premier, Manchester United, seharga £40 juta setelah ia diabaikan oleh Ruben Amorim. Pada akhirnya, transfer tersebut terbukti sebagai pemborosan waktu yang luar biasa bagi semua pihak (kecuali United, yang—jika dipikir-pikir—pasti sangat puas dengan hasil tersebut).

    Pemain sayap tersebut tampak kehilangan kepercayaan diri dan semangat yang membuatnya dikenal sebagai talenta yang sangat menjanjikan selama berkarier di Old Trafford; ia gagal menembus starting XI Chelsea baik di bawah asuhan Enzo Maresca maupun Liam Rosenior, sekaligus menampilkan performa yang tak berkesan di sayap kiri.

    Klub asal London barat ini dilaporkan secara luas sudah siap untuk meminimalkan kerugian, namun mereka akan sangat beruntung jika bisa mendapatkan biaya transfer sebesar £43-£45 juta yang mereka harapkan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Aubameyang Chelsea 2022-23Getty Images

    7Pierre-Emerick Aubameyang

    Didatangkan dari Barcelona atas permintaan Thomas Tuchel pada musim panas 2022, Pierre-Emerick Aubameyang sudah ditakdirkan untuk gagal di Chelsea begitu pelatih asal Jerman itu dipecat, hanya sehari setelah sang penyerang melakukan debutnya untuk klub tersebut.

    Aubameyang jelas tidak pernah benar-benar disukai oleh pengganti Tuchel, Graham Potter, dan akhirnya dikesampingkan sebelum akhirnya hengkang secara gratis ke Marseille. Hal itu menandai berakhirnya masa tinggalnya yang sangat mengecewakan selama satu musim bersama The Blues, yang hanya menghasilkan 21 penampilan dan tiga gol.

  • Kalidou Koulibaly Chelsea 2022Getty Images

    6Kalidou Koulibaly

    Banyak yang mengharapkan Kalidou Koulibaly memberikan dampak transformatif bagi pertahanan Chelsea, setelah bergabung dengan klub tersebut pada jendela transfer pertama di bawah kepemimpinan BlueCo pada tahun 2022—setelah membangun reputasi gemilang selama masa baktinya di Napoli. Namun, pada akhirnya, bek tengah tersebut hanya bertahan selama satu musim.

    Di tengah musim yang penuh gejolak di mana pergantian pelatih terjadi tanpa henti, beberapa kesalahan fatal membuat pemain internasional Senegal ini gagal memantapkan posisinya sebagai sosok kunci, dan The Blues memutuskan untuk meminimalkan kerugian pada musim panas berikutnya ketika Koulibaly dijual ke klub raksasa Arab Saudi, Al-Hilal, menjadi salah satu gelombang pertama pemain-pemain ternama yang pindah ke negara Teluk tersebut.

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    5Raheem Sterling

    Seharusnya ini menjadi transfer bintang yang spektakuler untuk mengawali era BlueCo dengan gemilang, namun karier Raheem Sterling di Chelsea justru berakhir mengecewakan. Pemain timnas Inggris ini didatangkan dari Manchester City dengan nilai transfer £47,5 juta sebagai pencetak gol andalan di Liga Premier yang telah meraih berbagai gelar, namun ia tak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut di London Barat.

    Setelah dua musim yang mengecewakan, Sterling diasingkan ke “bomb squad” yang terkenal itu oleh Maresca dan dipinjamkan ke Arsenal pada musim 2024-25, namun pinjamannya itu pun berakhir tanpa hasil. Ia tetap menjadi pemain yang terpinggirkan saat kembali pada musim panas 2025 dan akhirnya kontraknya diputus pada Januari 2026, sekitar 18 bulan sejak penampilan terakhirnya bersama The Blues.

  • Joao Felix Chelsea 2024-25Getty

    4João Félix

    Seorang pemain yang begitu diinginkan BlueCo hingga mereka merekrutnya dua kali, namun jika dipikir-pikir kembali, mereka seharusnya tidak perlu repot-repot melakukannya. João Félix tidak benar-benar tampil gemilang selama masa peminjaman jangka pendek pertamanya dari Atlético Madrid (di mana ia juga sempat memberikan harapan palsu) saat bergabung dengan Chelsea di tengah gelombang belanja musim dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Januari 2023, dan kartu merah yang ia terima pada debutnya melawan Fulham seharusnya menjadi peringatan dini.

    Entah mengapa, klub merasa perlu memanggil kembali Felix pada 2024 setelah masa pinjamannya yang produktif bersama Barcelona, tetapi ia hanya bertahan setengah musim di bawah asuhan Maresca, gagal meninggalkan kesan yang berarti sebelum dipinjamkan ke AC Milan hingga akhir musim. Ia kemudian pindah ke Al-Nassr secara permanen pada musim panas 2025.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    3Facundo Buonanotte

    Sekejap mata saja, Anda mungkin sudah melewatkan masa-masa Facundo Buonanotte di Chelsea. Gelandang serang asal Argentina itu secara tak terduga didatangkan dengan status pinjaman dari Brighton menjelang akhir jendela transfer musim panas 2025, kemungkinan untuk menambah kedalaman skuad di bawah asuhan pelatih kepala saat itu, Maresca.

    Buonanotte hanya mencatatkan delapan penampilan — termasuk satu penampilan di Liga Premier — dan sering tidak dimasukkan ke dalam skuad pertandingan sebelum kontraknya diputus pada Januari karena gagal memberikan dampak apa pun saat mengenakan seragam biru. Setengah musim yang sama-sama mengecewakan di Leeds pun menyusul setelahnya.

  • Charlton Athletic v Chelsea U21 - Bristol Street Motors TrophyGetty Images Sport

    2Deivid Washington

    Wajar saja jika Anda belum pernah mendengar nama Deivid Washington, namun penyerang ini sebenarnya masih terdaftar di skuad Chelsea meskipun hanya tampil tiga kali bersama tim utama (pada musim 2023-24) dalam tiga tahun sejak ia bergabung dengan klub tersebut dari Santos dengan nilai transfer sebesar £17 juta, setelah menjadi salah satu dari sekelompok pemain muda yang menandatangani kontrak jangka panjang di Stamford Bridge.

    Selama periode tersebut, Washington sebagian besar mengasah kemampuannya di skuad pengembangan, meskipun ia sempat dipinjamkan kembali ke Santos pada tahun 2025, hanya untuk dipanggil kembali karena gagal meninggalkan kesan yang mendalam. Kini berusia 21 tahun, striker yang dulunya sangat diunggulkan ini jelas tidak memiliki masa depan jangka panjang bersama The Blues dan Anda bisa mengharapkan ia akan hengkang secara permanen dalam waktu dekat.

  • Chelsea v Barrow - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    1Mykhailo Mudryk

    Kita mungkin takkan pernah tahu seperti apa nasib Mykhailo Mudryk jika tidak terjadi apa-apa, yang saat ini sedang menjalani skorsing empat tahun akibat pelanggaran doping—hukuman yang kemungkinan besar akan mengakhiri masa-masa mimpi buruknya di Chelsea dengan cara yang menyedihkan. Kedatangan pemain sayap ini dari Shakhtar Donetsk seharga £89 juta pada Januari 2023 sempat memicu antusiasme besar di kalangan suporter, namun transfer tersebut nyaris tak bisa berjalan lebih buruk lagi.

    Mudryk tampak kehilangan semangat dan kepercayaan diri khas pemain muda yang semula meyakinkan The Blues untuk merogoh kocek sebesar itu; ia bolak-balik masuk dan keluar dari skuad di bawah kepemimpinan sejumlah manajer sebelum akhirnya diskors sementara pada November 2024. Sejak itu, ia tak pernah bermain lagi.

    Pada April 2026 terungkap bahwa Mudryk telah dijatuhi sanksi larangan bermain selama empat tahun—sanksi maksimal—oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) terkait pelanggaran anti-doping. Meskipun ia telah mengajukan banding dan dilaporkan yakin bisa kembali ke lapangan pada musim 2026-27, akan menjadi kejutan besar jika pemain asal Ukraina itu kembali mengenakan seragam Chelsea.

Club Friendlies
Western Sydney Wanderers FC crest
Western Sydney Wanderers FC
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE